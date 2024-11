Manon Loschi : “je comprends tout de suite que je suis dans une avalanche”

Normalement, tu as le choix de faire ce que tu veux. Mais là, avec les conditions, on était plus contraints de rider ce qu’il y avait. Dès qu’on voyait une petite face, on choisissait chacun une ligne, on en parlait avec les équipes pour savoir où est-ce qu’ils voulaient se placer, de qui droppait (partait N.D.L.R) en premier etc. Comme pour une compét, on se pose en bas pendant 5 minutes, on fait du repérage, ensuite on monte, on attend qu’ils se placent, et on y va.