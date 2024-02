Freeride World Tour : Manon Loschi fait le point après Kicking Horse

Lors d’une récente interview , la prodige du ski freeride Manon Loschi revenait avec nous sur sa préparation avant chaque descente. Le mois dernier, elle montait sur la seconde marche du podium après une performance de haut vol à Verbier , en Suisse. Cette semaine, pour la deuxième étape du Freeride World Tour , c’est à Kicking Horse , au Canada, qu’elle avait rendez-vous.

3 minutes Manon Loschi se prépare pour Kicking Horse À la veille de la seconde épreuve du Freeride World Tour, la skieuse de 21 ans détaille son approche avant de débriefer.

Comment se prépare Manon Loschi ?

La veille de l’ascension, elle était à la jumelle, analysant la face de la montagne pour définir sa ligne et les tricks pour le lendemain : « Il est 20h42, je vais rechecker un coup ma ligne, m’étirer un peu avant d’aller me coucher. Ça va être assez cool. Les conditions de neige ne sont pas incroyables : c’est de la bonne glace avec dix centimètres de neige par-dessus, ça fait cache-misère. Ceux qui ont ridé aujourd’hui n’ont pas trouvé ça incroyable, mais on va faire comme on peut. J’ai un peu revu à la baisse mon run, je vais sauter un peu moins gros tout en essayant de faire quelque chose d’assez cool avec quelques barres en haut et deux petits tricks . »

À Verbier, c’est vrai que j’ai préféré assurer pour avoir un premier résultat, là je me suis dit que je pouvais plus lâcher les chevaux. Manon Loschi

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les riders du Freeride World Tour n’ont pas le droit à des runs d’entraînement. On repère, on analyse, on définit et on se lance. Manon est habituée à ce fonctionnement : « À Verbier, c’est vrai que j’ai préféré assurer pour avoir un premier résultat, là je me suis dit que je pouvais plus lâcher les chevaux. Bon, c’est dommage, avec les conditions je ne peux pas vraiment y aller a 100%, mais je vais quand même essayer de m’amuser et de faire un truc assez cool. »

Évidemment, les conditions climatiques sont déterminantes, surtout quand les riders doivent monter à pied. L’année dernière, plusieurs épreuves avaient été annulées : « Il va faire très froid demain, - 20 degrés je crois. J’espère que je n’aurais pas très froid, mais on a une petite montée avant donc ça devrait le faire, ça va nous réchauffer . ».

Un résultat synonyme de première place au général

Quelques heures plus tard, Manon est au sommet de la face, prête à s’élancer après une matinée un tantinet surprenante : « Je me suis bien sentie au réveil. Petit dej, on a skié un peu, repéré la face… Le seul truc différent de d’habitude, je n’ai pas trop compris : j’ai vomi avant de monter à pied. Je pense que j’avais besoin d’évacuer quelque chose. Pourtant, je n’étais pas plus stressée que d’habitude. Après, au moins je n’avais plus la boule au ventre, je me sentais mieux. Je me suis mise dans ma bulle concentrée sur ma ligne. » Fidèle à ce qu’elle avait prévu, elle passe une énorme barre avant un 360 incroyable de fluidité. Elle file le long de la combe et lâche un magnifique backflip en fin de parcours.

Après la compétition, elle débriefe : « Je suis assez contente de mon run, je l’ai plaqué. J’ai fait deux tricks comme je le voulais. Après, c’est vrai que je suis frustrée parce que je trouve que je n’ai pas bien skié entre les sauts et dans la face. Je ne sais pas trop ce qui m’est arrivé, je ne sentais plus mes jambes, j’étais un peu molle. J’avais peur de tomber donc j’ai joué la sécurité et je suis allé à deux à l’heure, c’est ce qui m’a coûté la victoire je pense. »

Manon Loschi célèbre sur le podium du Freeride World Tour 2024 à Verbier © Germain Favre-Félix / Red Bull Content Pool

Une nouvelle fois, Manon Loschi grimpe sur la deuxième place du podium. Même si la Française vise toujours les sommets, cela reste une très belle performance qui fait d’elle la première au classement général du ski féminin sur le World Tour (avec deux étapes avant les finales). De plus, elle établit par là-même un nouveau record : « on m’a dit qu’apparement, j’étais la première femme à mettre deux tricks sur la même descente donc voilà, plutôt cool (rires). »

Pour retrouver Manon Loschi sur les pentes escarpées des plus belles montagnes du monde, il faudra patienter jusqu’à la prochaine étape, du 1 au 7 mars, en Géorgie.