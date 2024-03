Le récap de la saison de FWT de Manon Loschi

, c’est le top du top des compétitions pour les freeriders du monde entier. Chaque année, les meilleurs skieurs et snowboardeurs (hommes comme femmes) de la planète descendent les faces écharpées des montagnes catalanes, canadiennes, suisses, françaises et géorgiennes à grand renforts de tricks absolument fous.

Le Freeride World Tour , c’est le top du top des compétitions pour les freeriders du monde entier. Chaque année, les meilleurs skieurs et snowboardeurs (hommes comme femmes) de la planète descendent les faces écharpées des montagnes catalanes, canadiennes, suisses, françaises et géorgiennes à grand renforts de tricks absolument fous.

Après une première étape annulée à Baqueira Beret pour cause de mauvaise météo, la saison commence finalement à Verbier, le 27 janvier. En Suisse, la Française de 21 ans se régale et montre tout de suite qu’en plus de mériter sa place au plus haut niveau, elle est carrément là

Trois semaines plus tard, à Kicking Horse au Canada, après s’être révélée sur le circuit pro, elle récidive avec un 360 et un magnifique backflip pour terminer son run. Sur sa rotation, elle manque de tomber en arrière, mais comme souvent, la Française reste impassible et concentrée sur son objectif. À nouveau,

Assurée d’être qualifiée pour les manches finales après ces performances, en Géorgie, elle se lâche complètement, enchaînant 360 et backflip au milieu des massifs rocheux. Elle prend toutefois un peu trop de vitesse et finit par goûter la puff caucasienne. Pas de souci, l’important est là : elle a montré à tout le monde qu’elle pouvait skier comme peu de ses concurrentes.

