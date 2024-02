Freeride World Tour : Manon Loschi revient sur sa performance à Verbier

Là, sur le coup je me suis plutôt dit que j’allais assurer et ne pas faire ce que j’avais prévu. Avec le recul, je pense que j’aurais clairement dû le faire. En fait, on ne se pose pas vraiment autant de questions au moment du run parce qu’on a fait tellement de préparation en amont… Avec les deux jours de repérage et la visualisation, on travaille pour qu’on ait le même niveau de confiance qu’on aurait si on l’avait déjà fait, comme ça quand on passe c’est plus facile. Après c’est sûr que quand on est dedans il faut se dire : « allez, j’y vais », mais moi personnellement, en compétition, je ne skie jamais à 100%. J’essaye toujours d’en garder sous le pied, je suis peut-être à 60 ou 70%, du coup je fais des choses que je sais faire et où j’ai beaucoup moins de risques de tomber parce que c’est vraiment des choses contrôlées. Dans le cadre de la compétition, c’est toujours plus compliqué bien sûr, mais je ne vais pas non plus faire quelque chose que je n’ai jamais fait avant.