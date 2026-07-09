La véritable histoire du marathon

Le 1er novembre 2026, New York va connaître une nouvelle édition de son marathon . Alors, quelques mois avant que la ville américaine ne se transforme en parcours de course à pied géant, on revient sur l’histoire du marathon.

Une naissance controversée

Il existe deux versions du premier marathon. La première est celle de Philippidès, un messager qui aurait couru entre deux villes grecques, Marathon et Athènes, pour annoncer la victoire des Grecs contre les Perses lors de la première guerre médique en 490 avant J-C. La légende raconte que Philippidès aurait également fait un petit voyage supplémentaire de 240 kilomètres vers Sparte, afin d’y demander une aide militaire. C’est la raison pour laquelle il serait arrivé à bout de souffle sur l’Aéropage, où il y est décédé après avoir livré son message.

Wings for Life World Run © Manuel Queimadelos

L’historien grec Hérodote contredit Philippidès et est à l’origine de la deuxième version. D’après lui, lors du débarquement des Perses à Marathon, les Grecs ont envoyé le messager grec chercher de l’aide à Sparte. Alors que cette dernière ne vient pas, les Athéniens combattent avec les Platéens. Le philosophe Plutarque a rapporté des siècles plus tard que, selon Héraclide du Pont, Thersippos l’Eroeus serait le réel messager. Celui-ci aurait mandaté Euclès de transmettre le message, qui aurait parcouru la distance entre Marathon et Athènes avant de périr après l’annonce de la victoire.

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Sans DeLorean à disposition, à vous de « choisir » quelle version croire. Elles se rejoignent toutes les deux sur les villes grecques impliquées, dont Marathon, qui va être l’éponyme de l’épreuve sportive.

Michel Bréal, l'homme qui a inventé le marathon

Si la légende de Phidippidès fournit le mythe fondateur, c'est un linguiste français du XIXe siècle qui a inventé la course. En 1894, lors d'un congrès tenu à la Sorbonne à Paris pour relancer les Jeux olympiques modernes, Michel Bréal propose d'ajouter une épreuve de course longue distance inspirée de la légende grecque. Son ami Pierre de Coubertin, fondateur des JO modernes, soutient aussitôt l'idée.

Pour rendre l'épreuve plus attractive, Bréal offre personnellement une coupe en argent massif au vainqueur. Le comité d'organisation des Jeux d'Athènes, sensible à la symbolique nationale de l'épreuve pour la Grèce, valide le projet.

Le 10 avril 1896, le premier marathon olympique moderne est couru du village de Marathon jusqu'au stade d'Athènes. Ce n'est donc pas une course antique ressuscitée : c'est une invention moderne née à Paris, inspirée d'un mythe peut-être apocryphe, et rendue populaire par un poème anglais du XIXe siècle.

Le poème Pheidippides de Robert Browning (1879), qui combine la course Athènes–Sparte d'Hérodote et la course Marathon–Athènes de Lucien de Samosate, est en réalité la source directe du mythe tel qu'on le connaît aujourd'hui. Browning l'a popularisé, Bréal l'a transformé en épreuve sportive.

Entre tradition et modernité

Le premier marathon olympique moderne est remporté par un berger grec, Spyrídon Loúis en 2 heures 58 minutes et 50 secondes. Si la distance correspond environ à celle qui sépare Marathon à Athènes, celui là s’est étalé sur 40 kilomètres.

Aux Jeux de Londres 1908, la distance est ramenée à 26 miles et 385 yards, soit 42,195 kilomètres. Cette augmentation n’est pas venue par hasard : les enfants de la famille royale voulaient voir le départ depuis le château de Windsor, alors qu’Édouard VII exigeait que le marathon se termine au pied de la loge royale du White City Stadium.

La distance est encore modifiée en 1912 et 1920, avant d’être définitivement arrêtée à 42,195 à l’occasion des JO de Paris de 1924.

Wings for Life World Run à Paris en 2019 © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

Le marathon occupe une place importante au sein des Jeux olympiques. L'épreuve masculine a lieu le dernier jour, et la remise des médailles est la seule à se dérouler pendant la cérémonie de clôture.

Longtemps réservé aux hommes dans le cadre olympique, le marathon féminin n'est officiellement inclus aux Jeux qu'en 1984, à Los Angeles. Une victoire obtenue après des décennies de lutte, dont les symboles les plus forts sont les courses clandestines de Bobbi Gibb et Kathrine Switzer à Boston dans les années 1960. La première championne olympique du marathon féminin est l'Américaine Joan Benoit, en 2 heures 24 minutes et 52 secondes. Une performance qui, des décennies plus tard, questionne encore : les femmes s'apprêtent-elles à dominer l'ultrafond ?

Les principaux marathons sont des événements sportifs ouverts à tous et très médiatisés : New York, Boston, Chicago, Berlin, Tokyo, et Sydney. Ces sept villes font partie d'un même groupe de compétition : World Marathon Majors. Découvrez notre sélection des 10 meilleurs marathons au monde à courir en 2026 .

Le marathon sous les grandes lumières de New-York

Course poursuite New Yorkaise © AFP

Les new yorkais ont attendu jusqu’à 1970 pour courir 42,195 kilomètres dans les rues de leur ville. Pour la première édition, les 127 concurrents ont payé la modique somme de 1$ pour s’inscrire et réaliser des boucles autour de Park Drive et Central Park. Seuls 55 coureurs ont réussi à passer la ligne d’arrivée, et c'est Gary Muhrcke qui écrit son nom dans les livres d'histoire en tant que premier marathonien victorieux à New-York, en 2h 31 min et 38s.

Fred Lebow, cofondateur de la course et président du New York Road Runners Club, décide de re-dessiner le parcours en 1976 à cause d’un trop grand nombre de participants. Le but est de faire traverser les cinq arrondissements de la ville et de rendre l’événement plus populaire.

En 1979, une americano-cubaine nommée Rosie Ruiz est sur la ligne de départ pour impressionner ses amis. À bout de forces après seulement 30 minutes, elle prend le métro pour éviter quelques kilomètres. Elle parvient à retourner sur le parcours en toute discrétion pour terminer à 2 heures 56 et se classer onzième chez les femmes. Un fait isolé ? Vous vous posez d'autres questions sur le marathon ? On y répond.

Paris

Les participants de la Wings for Life World Run à Paris en 2019 © Teddy Morellec pour la Wings for Life World Run

L'histoire parisienne du marathon est particulière : la capitale française organise en réalité deux marathons distincts, à près d'un siècle d'écart. Le premier se court le 19 juillet 1896, juste après les Jeux Olympiques d'Athènes. 191 coureurs s'élancent, et c'est le Britannique Len Hurst qui s'impose.

Le marathon moderne naît lui le 18 septembre 1976, avec une centaine de coureurs qui tournent en boucle dans le bois de Boulogne. En 1979, la course quitte le bois pour s'aventurer dans les rues de la ville et devient annuelle, avant que le parcours ne se stabilise définitivement sur la rive droite en 2005 : départ sous l'Arc de Triomphe, descente des Champs-Élysées, passage devant la tour Eiffel et Notre-Dame, traversée du bois de Vincennes, arrivée avenue Foch. En 2026, pour ses 50 ans, l'épreuve a rassemblé près de 59 000 coureurs, s'imposant comme l'un des plus grands marathons du monde par le nombre de participants, juste derrière New York et Londres. Pour découvrir d'autres marathons en France , explorez notre sélection région par région.s.

Contrairement à Boston, Paris ne fait pas partie du circuit World Marathon Majors. Mais l'épreuve joue dans une autre catégorie : celle du marathon populaire par excellence, où beaucoup courent leur tout premier marathon . Un tremplin idéal, en somme, avant de se lancer dans la conquête des sept majeurs.

Boston

Tout commence à l'été 1896. John Graham, membre de la Boston Athletic Association et manager de la toute première équipe olympique américaine, assiste à Athènes à la naissance du marathon moderne. Fasciné par ce qu'il vient de voir, il rentre à Boston bien décidé à importer l'épreuve chez lui. Avec l'aide d'un homme d'affaires local, il fait mesurer un tracé de 24,5 miles.

Le 19 avril 1897, à l'occasion du Patriots Day, quinze coureurs s'élancent pour ce qui s'appelle alors l'American Marathon. Dix seulement franchissent la ligne. Le vainqueur, John J. McDermott, marche à plusieurs reprises dans les derniers miles avant de s'imposer en 2 heures 55 minutes et 10 secondes, avec près de sept minutes d'avance.

Depuis ce jour, la course n'a jamais manqué un seul rendez-vous, ni pendant les deux guerres mondiales, ni pendant la grippe espagnole de 1918 (où une équipe militaire du Camp Devens remporte même l'édition spéciale organisée cette année-là), ni pendant la pandémie de Covid-19.

Bobbi Gibb est entrée dans l'histoire lors du marathon de Boston © Paul Connell/The Boston Globe via Getty Images

En 1966, Bobbi Gibb se cache dans les buissons près du départ à Hopkinton et termine la course sans dossard officiel, en 3 heures 21 minutes et 40 secondes. L'année suivante, Kathrine Switzer obtient un dossard sous l'identité « K.V. Switzer » : en pleine course, le directeur de l'épreuve, Jock Semple, tente physiquement de la retirer du parcours, une scène photographiée qui deviendra l'un des symboles de Boston.

Il faudra attendre 1972 pour que la course féminine soit officiellement reconnue par le BAA. En 1975, Boston devient aussi le premier grand marathon à intégrer une division fauteuil roulant officielle, avec la reconnaissance de Bob Hall.

En 1980, Rosie Ruiz récidive sa triche et franchit la ligne en tête chez les femmes après s'être cachée dans la foule à quelques centaines de mètres de l'arrivée, avant de s'asperger volontairement d'eau pour simuler la transpiration. Démasquée en quelques jours, elle est déchue de son titre au profit de la véritable gagnante, Jacqueline Gareau.

Le 15 avril 2013. Deux bombes explosent près de la ligne d'arrivée sur Boylston Street, deux heures après le passage du vainqueur, tuant trois personnes et en blessant 264 autres. La ville répond par un mot d'ordre devenu culte, « Boston Strong » , et la course, plus forte que jamais, n'a jamais cessé depuis. Aujourd'hui encore, Boston reste le seul Major à exiger un temps de qualification pour s'aligner, une sélectivité qui en fait le marathon le plus dur d'accès, et le plus chargé d'histoire de la planète.

Berlin

Florian Neuschwander, icône de Wings for Life World Run © Flo Hagena for Wings for Life World Run

Tout commence le 13 octobre 1974, dans les faubourgs de la forêt de Grunewald. 286 coureurs prennent le départ du tout premier marathon organisé en Allemagne, sous l'impulsion d'Horst Milde et du Sport Club Charlottenburg. Une course encore confidentielle dans une ville alors coupée en deux : impossible, pour Milde, de faire passer son épreuve dans le centre historique.

Il faut attendre le 27 septembre 1981 pour que le marathon entre enfin dans les artères de Berlin-Ouest, départ donné devant le Reichstag. Puis vient le vrai basculement : le 30 septembre 1990, trois jours avant la réunification officielle de l'Allemagne, 25 000 coureurs franchissent pour la première fois la Porte de Brandebourg. Une image qui fait le tour du monde, et qui façonne à jamais l'identité de la course : depuis, cette arrivée reste l'un des instants les plus chargés d'émotion du circuit mondial.

Sur le plan chronométrique, Berlin est devenu le laboratoire absolu de la performance. Un tracé quasi plat avec 70 mètres de dénivelé cumulé seulement, abrité du vent, une météo de fin septembre idéale : la recette parfaite pour battre des records. 12 records du monde y sont tombés depuis 1998, dont ceux d'Haile Gebrselassie, Wilson Kipsang, Dennis Kimetto et Eliud Kipchoge côté masculin. Chez les femmes, la Japonaise Naoko Takahashi passe sous les 2h20 dès 2001, avant que l'Éthiopienne Tigst Assefa ne pulvérise le record mondial en 2023, en 2 heures 11 minutes et 53 secondes, la plus grosse progression jamais enregistrée en une seule course sur cette distance.

En septembre 2024, pour son 50e anniversaire, Berlin établit même un nouveau record du monde du nombre de finishers : 54 280 coureurs, devançant Paris. Une boucle bouclée pour une course née à 286 participants dans un bois de banlieue.

Tokyo

Des participants à Wings for Life © Red Bull Content Pool

Avant 2007, Tokyo jongle avec un système à trois courses distinctes : deux épreuves masculines en alternance, et le Tokyo International Women's Marathon, première épreuve féminine officiellement reconnue par la fédération internationale d'athlétisme, au point d'avoir contribué à l'inclusion du marathon féminin aux Jeux Olympiques.

Le gouvernement métropolitain décide de tout fusionner en une seule grande épreuve populaire, sur le modèle de Londres ou New York. Le 18 mars 2007, sous des pluies torrentielles qui ne découragent personne, 25 000 coureurs s'élancent devant des centaines de milliers de Tokyoïtes venus applaudir, parapluie à la main. Six ans plus tard, en 2013, l'épreuve rejoint les World Marathon Majors, devenant la première course asiatique du circuit. Le parcours part de Shinjuku, longe le Palais impérial, traverse Ginza et Asakusa, pour une arrivée devant la gare de Tokyo depuis 2017.

Décrocher un dossard y est devenu l'un des exercices les plus frustrants du running mondial : plus de 300 000 candidats pour environ 38 000 places, soit moins de 13 % de chances au tirage au sort.

Chicago

Wings For Life World Run 2021 : Chicago, États-Unis © Drew Reynolds / Wings for Life World Run

Une première course existe dès 1905, avant de disparaître pendant un demi-siècle. Le marathon moderne renaît en 1977, non sans mal : le responsable des parcs de la ville refuse d'abord catégoriquement d'autoriser la course. C'est le soutien du maire Richard J. Daley, puis de son successeur après sa mort, qui débloque le projet. Le 25 septembre 1977, 4 200 coureurs prennent le départ du Mayor Daley Marathon, inscription à 5 dollars.

La course grandit vite, portée par l'engouement post-olympique pour la course de fond. Dès 1984, sa dotation dépasse celle de New York, et Chicago devient un rival direct de la Grosse Pomme pour attirer les meilleurs coureurs mondiaux.

L'épisode le plus sombre survient le 7 octobre 2007 : une chaleur extrême s'abat sur la ville en pleine course, les points de ravitaillement se retrouvent à sec, et les organisateurs interrompent l'épreuve en urgence. Un coureur meurt, plus de 350 sont hospitalisés. Un traumatisme qui pousse la ville à créer un protocole de sécurité unifié, aujourd'hui cité en exemple par d'autres grands événements sportifs américains.

Depuis, son tracé en boucle ultra-plat, à travers 29 quartiers, en a fait la scène de six records du monde, dont celui de Kelvin Kiptum en 2023, en 2 heures 0 minute et 35 secondes, et la performance stratosphérique de Ruth Chepngetich en 2024, en 2 heures 9 minutes et 56 secondes. En 2024, la course reçoit la World Athletics Heritage Plaque, reconnaissance officielle de sa contribution à l'histoire du sport.

Sydney

Wings for Life World Run à Sydney, en Australie © Marty Rowney / Red Bull Content Pool

Sydney doit tout aux Jeux Olympiques. Un premier événement-test est organisé en 1999 en vue des JO 2000, avant que la course ne devienne pérenne dès 2001, sur le tracé emprunté par les athlètes olympiques l'année précédente. Le fait qu'elle ait lieu historiquement en septembre n'a rien d'un hasard : c'est la date d'anniversaire de la cérémonie de clôture des Jeux.

Pendant plus de vingt ans, Sydney grandit tranquillement, loin des projecteurs, passant de 1 200 à plus de 25 000 finishers. En 2022, elle intègre le processus d'évaluation des Abbott World Marathon Majors. L'annonce tombe le 3 novembre 2024 : Sydney devient le septième membre du circuit, et la première épreuve de l'hémisphère sud à en faire partie.

Contrairement à ses aînés, Sydney ne boucle pas sur elle-même : une course en ligne, du Harbour Bridge jusqu'au parvis de l'Opéra, réputée pour ses collines et donc peu propice aux records personnels. Ce qu'elle perd en rapidité, elle le regagne largement en panorama.

Qu’est-ce que le World Marathon Major ?

On vous parle de World Marathon Major depuis le début, sans avoir expliqué ce que c’est et son histoire. Créée en 2006, elle regroupe les courses majeures annuelles de marathon. En plus des septs actuelles, deux autres s’ajoutent et se retirent en fonction du calendrier : les Championnats du monde d’athlétisme et les Jeux olympiques.

Des points sont attribués en fonction des positions à chaque course, et dressent un classement à chaque fin de saison. Les vainqueurs masculins et féminins reçoivent 500 000 dollars chacun.

En attendant de, peut-être, vous lancer dans votre programme d'entraînement, suivez le Marathon de New York le 1er novembre.

FAQ

Pourquoi le marathon fait-il 42,195 km de distance ?

La distance de 42,195 km est le fruit d'un hasard historique. Aux Jeux Olympiques de Londres en 1908, les organisateurs ont tracé un parcours débutant dans les jardins du château de Windsor — pour que les enfants de la famille royale puissent voir le départ — et se terminant devant la loge royale du White City Stadium. Ce tracé mesurait exactement 26 miles et 385 yards, soit 42,195 km. La distance fut modifiée à nouveau en 1912 et 1920, avant d'être définitivement standardisée à 42,195 km par l'IAAF (aujourd'hui World Athletics) en mai 1921, sur la base de la distance utilisée à Londres en 1908.

Quelle est la véritable histoire du marathon ?

Le marathon n'est pas une course antique : c'est une invention moderne. Si la légende s'inspire du messager grec Phidippidès, qui aurait couru de Marathon à Athènes en 490 av. J.-C. pour annoncer la victoire contre les Perses, les historiens s'accordent à dire que cette version est largement apocryphe — Hérodote, principal historien de l'époque, ne mentionne pas cette course. C'est le linguiste français Michel Bréal qui propose en 1894, lors d'un congrès à la Sorbonne, de créer une épreuve de course longue distance inspirée de ce mythe pour les premiers Jeux olympiques modernes d'Athènes en 1896. La distance n'est standardisée à 42,195 km qu'en 1921.

Quels sont les 7 marathons mythiques ?

Les 7 marathons mythiques sont les membres du circuit World Marathon Majors : Boston (1897, le plus ancien et le seul à exiger un temps de qualification), New York (1970, le plus grand en nombre de participants), Chicago (1977, détenteur du record du monde masculin établi par Kelvin Kiptum en 2023), Berlin (1974, laboratoire des records du monde grâce à son tracé quasi plat), Tokyo (2007, première course asiatique du circuit), Londres et Sydney (2024, 7e membre du circuit et première épreuve de l'hémisphère sud). Un point est attribué à chaque course pour un classement annuel, et les vainqueurs masculin et féminin reçoivent chacun 500 000 dollars.

Qui a vraiment inspiré le marathon moderne ?

C'est le linguiste français Michel Bréal (1832-1915) qui a inventé la course de marathon moderne. En 1894, lors du congrès de la Sorbonne pour la renaissance des Jeux Olympiques, il propose une épreuve longue distance inspirée de la légende de Phidippidès, et offre personnellement une coupe en argent massif au vainqueur. Son ami Pierre de Coubertin soutient l'idée. Bréal s'est lui-même inspiré du poème Pheidippides de Robert Browning (1879), qui popularise le mythe du messager mourant d'épuisement après sa course. L'épreuve, courue pour la première fois le 10 avril 1896 à Athènes, est donc une invention parisienne habillée d'un mythe grec.

Quelle est la différence entre un marathon et un ultramarathon ?

Un marathon couvre une distance officielle et standardisée de 42,195 km, fixée par l'IAAF (aujourd'hui World Athletics) en 1921. C'est l'une des deux épreuves de course sur route incluses aux Jeux Olympiques. Un ultramarathon désigne toute course dépassant cette distance : les formats les plus courants sont le 50 km, le 100 km, ou des épreuves sur trail de plusieurs centaines de kilomètres. Le Spartathlon (246 km d'Athènes à Sparte), par exemple, s'inspire directement du trajet qu'Hérodote attribue à Phidippidès avant la bataille de Marathon en 490 av. J.-C.

Comment être marathonien ?

Pour être considéré comme marathonien, il suffit de franchir la ligne d'arrivée d'un marathon officiel de 42,195 km, qu'il soit couru, marché, ou combiné (run/walk). Il n'existe pas de temps minimum requis pour la grande majorité des courses : les organisateurs fixent généralement une limite de 6 à 8 heures, ce qui permet à des coureurs de tous niveaux de participer. La préparation recommandée est d'environ 16 à 20 semaines d'entraînement progressif pour un premier marathon, avec une base d'au moins 3 sorties par semaine. L'objectif n'est pas la performance : terminer un marathon, quel que soit le temps, fait de vous un marathonien à part entière.

Quel est le temps moyen sur un marathon ?

Le temps moyen d'un marathonien amateur est d'environ 4h30 à 5h00 selon les études menées sur les grands marathons mondiaux. Sur le Marathon de Paris, la moyenne des finishers se situe autour de 4h45. Les femmes terminent en moyenne autour de 5h00, les hommes autour de 4h30. Ces chiffres varient selon les éditions, les conditions météo et le profil de la course. À titre de comparaison, le record du monde masculin est de 1h59:30 (Sabastian Sawe, Londres 2026), et le record féminin de 2h09:56 (Ruth Chepng'etich, Chicago 2024).

Quel est le temps maximum sur un marathon ?

Il n'existe pas de temps maximum universel pour terminer un marathon. Chaque organisation fixe ses propres limites d'ouverture du parcours, généralement entre 6 et 8 heures. Le Marathon de Paris autorise jusqu'à 6h30, Boston impose une limite stricte liée aux qualifications (environ 6h00 selon les catégories d'âge), tandis que New York et Chicago ferment le parcours après 8h30. Quelques courses de nuit ou événements spéciaux acceptent des temps allant jusqu'à 12 heures. L'essentiel : renseignez-vous sur les barrières horaires de votre course avant le départ.

Quelle est la définition d'un marathon ?

Un marathon est une course à pied sur route d'une distance officielle de 42,195 kilomètres (soit 26 miles et 385 yards). Cette distance a été standardisée en mai 1921 par l'IAAF (aujourd'hui World Athletics), sur la base du tracé utilisé aux Jeux Olympiques de Londres en 1908. Le marathon est l'une des deux épreuves de course sur route incluses aux Jeux Olympiques (avec le 20 km marche). Il se distingue du semi-marathon (21,097 km) et de l'ultramarathon (toute course dépassant 42,195 km). Aujourd'hui, plus de 800 marathons sont organisés chaque année dans le monde, faisant de cette épreuve le symbole par excellence de l'endurance et du dépassement de soi.