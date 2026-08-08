Tout savoir sur le Marathon de New York 2026

L'une des courses les plus iconiques de la planète approche . Si vous voulez vous mettre dans la peau de Jacob Kiplimo ou simplement suivre le marathon de New York, il y a pléthore d'informations à connaître avant le grand départ. À vos marques, prêts ? Courez .

01 Quand a lieu l'édition 2026 du marathon de New York ?

Le 1er novembre, les rues new-yorkaises vont être bondées de coureurs cherchant à réaliser leur objectif. Comme pourrait le dire Bruno Cheyrou, cette date n'est pas anodine, puisqu'elle célèbre les 50 ans du tracé reliant les cinq boroughs.

Le départ sera donné à partir de 8h, organisé en plusieurs vagues successives. Les athlètes d'élite, hommes et femmes, ouvriront le bal en début de matinée, suivis de près par les coureurs amateurs qui s'élanceront jusqu'au milieu de la matinée. Pour franchir la ligne d'arrivée, les participants disposent d'un délai maximum de 8 h 30 après le départ de la toute dernière vague.

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Trois grandes portes d'entrée existent pour décrocher un dossard. La première et la plus connue, c'est la loterie générale : chaque année, les candidatures ouvrent début février pour se refermer trois semaines plus tard, avant un tirage au sort début mars. Autant vous prévenir : pour cette édition anniversaire, plus de 240 000 candidats se sont manifestés, soit près de 20% de plus qu'en 2025, pour un taux de sélection qui tourne autour de 3 %. Soyons clairs : la fenêtre de candidature ne fera pas de cadeaux, alors évitez de faire comme Kevin McCallister au moment de prendre l'avion pour Paris.

Deuxième option : l'entrée garantie, accessible via le programme 9+1 (courir neuf courses officielles NYRR et faire du bénévolat sur une dixième dans l'année), via un temps de qualification vérifié, ou en rejoignant l'un des plus de 670 partenaires caritatifs de la course, un chiffre gonflé spécialement pour cette 50e édition.

Troisième option pour les internationaux : passer par un tour-opérateur officiel qui propose des packages voyage incluant le dossard.

03 Quel est le prix d'un billet ?

Comptez 333,11 dollars pour les non-membres du NYRR et 269,66 dollars pour les personnes affiliées. Ce tarif s'applique quel que soit votre mode d'entrée (loterie, qualification au temps ou programme 9+1). La voie caritative, elle, fonctionne différemment : pas de frais d'inscription fixes, mais un engagement de collecte de fonds qui tourne généralement autour de 2 500 à 3 000 dollars selon l'association choisie.

04 Combien de participants sont attendus en 2026 ?

Wings for Life : courir pour un remède © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

Considérée comme la course la plus massive de la planète en termes de finishers, l'épreuve prévoit pour son édition 2026 de distribuer environ 59 000 dossards. Pour atteindre de tels sommets, le NYRR a dû composer avec un raz-de-marée de plus de 240 000 demandes pour l'unique loterie 2026, établissant ainsi un record historique. Une croissance vertigineuse depuis 1976 : avec l'adoption du parcours à travers les cinq boroughs, le peloton a vu sa taille multipliée par plus de 25, passant des 2 090 pionniers du départ à plus de 55 000 athlètes aujourd'hui.

05 Quel est le parcours du marathon de New York ?

Le parcours du marathon de New York © New York Road Runners/New York City Marathon

Le parcours de 42,195 km relie les cinq boroughs de la ville en un tracé point à point. Le coup d'envoi est donné à Staten Island, au Fort Wadsworth, par une ascension immediate du pont de Verrazzano-Narrows offrant d'emblée 60 mètres de dénivelé.

Les marathoniens s'élancent ensuite pour une traversée de Brooklyn sur près de 20 km, serpentant via Bay Ridge, Sunset Park, Park Slope, Williamsburg et Greenpoint. Après avoir atteint la mi-course sur le pont de Pulaski à l'entrée du Queens, les coureurs rejoignent Manhattan via le pont de Queensboro au 24e kilomètre, un passage réputé pour son atmosphère feutrée.

La course remonte ensuite la First Avenue vers le Bronx pour une brève incursion avant de redescendre vers Manhattan par le pont de Madison Avenue. Les derniers kilomètres descendent la Fifth Avenue depuis Harlem pour une arrivée magistrale dans Central Park, près du Tavern on the Green.

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Pour ce cap symbolique des 50 ans du tracé des cinq boroughs inauguré en 1976, les organisateurs mettent les petits plats dans les grands. Le programme de partenaires caritatifs a été considérablement élargi, passant à plus de 670 associations, dont environ 60% ont leur siège directement à New York. Résultat : un nombre de candidatures à la loterie en hausse de près de 20 % par rapport à l'année précédente, un record pour la deuxième année consécutive. De quoi s'attendre à une ambiance encore plus électrique que d'habitude le long du parcours.

07 Des stars vont-elles courir en 2026 ?

La liste officielle des élites n'est généralement dévoilée que dans les semaines précédant la course. Ce qui est certain, c'est que le plateau s'annonce différent de celui de 2025, marqué par l'ultime course d'Eliud Kipchoge sous les couleurs élite. Les tenants du titre, le Kényan Benson Kipruto côté hommes et la Kényane Hellen Obiri côté femmes, seront naturellement attendus au tournant pour défendre leur couronne.

Côté célébrités non sportives, la liste doit être dévoilée au même moment que celle des élites. Nul doute que certains acteurs et artistes auront leurs belles chaussures aux pieds le premier jour de novembre. Alors, réponse dans les prochaines semaines pour la liste complète. Pour vous donner un ordre d'idée, des personnalités comme Ryan Reynolds, Alicia Keys ou encore Ashton Kutcher ont déjà couru dans les rues de la Big Apple.

08 Quel détient le record masculin du marathon de New York ?

Le record du parcours appartient à l'Éthiopien Tamirat Tola, auteur d'un chrono de 2 h 04 min 58 s lors de l'édition 2023.

09 Quel détient le record féminin du marathon de New York ?

Côté femmes, c'est la Kényane Hellen Obiri qui détient la meilleure marque, en 2 h 19 min 51 s, établie lors de l'édition 2025.

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Bonne nouvelle : assister au marathon ne coûte rien et ne nécessite aucun billet. Le plus dur, c'est de choisir où se poster tant le parcours traverse une ville immense. La 1re Avenue à Manhattan est réputée pour son mur de son assourdissant, tandis que l'entrée dans Central Park offre l'un des instants les plus intenses de toute la course. Le métro reste le meilleur moyen de sauter d'un point du parcours à l'autre au fil de la matinée, à condition de bien anticiper les fermetures de stations liées à la course.

11 Est-ce que le marathon de New York est difficile ?

Les coureurs vont affronter des zones élevées à New York © New York Road Runners/New York City Marathon

Oui, le marathon de la Big Apple figure parmi les épreuves les plus redoutables du circuit World Marathon Majors, loin du bitume rectiligne et véloce de Berlin ou Chicago. Ici, le tracé est rythmé par la traversée de cinq ponts imposant des variations de relief à des instants cruciaux. Avec un dénivelé positif oscillant entre 244 et 265 mètres, New York demande bien plus d'efforts que Chicago ou Berlin, dont le gain est inférieur à 100 mètres. Ajoutez à cela un mercure flirtant souvent entre 5 et 14 °C et des rafales sur les ponts, et vous comprendrez pourquoi l'on vient ici pour la gloire de finir plutôt que pour chasser un record personnel.

12 Combien gagne le vainqueur du marathon de New York 2026 ?

Sur la base du barème appliqué depuis plusieurs éditions, le vainqueur de la catégorie Élite touche 100 000 dollars, suivi de 60 000 dollars pour la deuxième place, puis une échelle dégressive jusqu'à 2 000 dollars pour la dixième place. Une prime supplémentaire de 50 000 dollars récompense tout record du parcours battu le jour de la course. Au total, la dotation globale de l'épreuve dépasse les 800 000 dollars.

Maintenant que vous savez tout, il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous sur la ligne de départ le 1er novembre (ou devant la télé, c'est plus tranquille).