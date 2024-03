Comment Marc Márquez compte revenir parmi les meilleurs en MotoGP™

Marc Marquez: Oui, évidemment. Ce sourire était celui de la tranquillité après 11 ans passés sur la même moto. J'étais agité et nerveux et après être descendu de la Ducati, j'ai ressenti un certain soulagement. Je savais qu'à partir de ce moment, j'entamais un nouveau chapitre de ma carrière et j'étais rassuré de savoir que tout s'était bien passé et qu'il était temps de me retrousser les manches. Évidemment, tout changement nécessite une adaptation et demande du temps, des efforts et, surtout, d'apprendre beaucoup de nouvelles choses.