Tout savoir sur le marche et vol

Red Bull X-Alps 2023 Red Bull X-Alps est la course d'aventure la plus difficile au monde. Elle voit une trentaine d'athlètes de classe mondiale se livrer à une course folle, à pied et dans les airs, pendant deux semaines.

ou à pied. En parapente ou à pied ? Oui, vous avez bien lu : pour parcourir le massif des Alpes et traverser les cinq pays prévus dans le parcours de l’édition 2023 (qui fête d’ailleurs ses 20 ans cette année), il faut être un pro du “marche et vol”.