Marco Odermatt remporte le gros Globe de cristal !

La récompense suprême 12 ans après son compatriote Carlo Janka !

Marco Odermatt

a remporté son premier gros Globe de cristal ce mercredi, succédant au Français

. Le Suisse de 24 ans a terminé deuxième de la descente de Courchevel et a ainsi plus qu’assuré les quelques points qui lui manquaient pour le sacre. Odermatt disposait en effet de 329 points d’avance sur son plus proche rival, Aleksander Aamodt Kilde, à l’issue du dernier week-end. Le Norvégien avait quasiment perdu tout espoir de récupérer le titre qu’il a glané en 2020 au terme d’un week-end à grand suspense en Slovénie. Le récent champion olympique de géant s’était alors déjà assuré la victoire dans la Coupe du monde de slalom géant en terminant 2e de la course disputée samedi. Dimanche, Odermatt s’était emparé de la tête lors de la 1re manche, mais avait finalement terminé 3e à l’issue de la journée. “C’est une grande fierté que de réussir à gagner le petit globe de cristal avant même la fin de la saison”, avait commenté Odermatt en Slovénie. Il peut donc maintenant célébrer également le gros globe.