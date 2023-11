Ski : la préparation mentale de champion de Marco Odermatt

, Marco Odermatt nous propose des clés pour trouver et utiliser la meilleure routine possible, une ressource qu’il n’hésite pas à utiliser à tout moment pour être dans sa zone de confort et se concentrer.

a pu interviewer le champion Marco Odermatt pour en savoir plus sur ce qui lui permet d’être l’homme à battre chaque fois qu’il chausse ses skis.

À l’occasion de la reprise de la Coupe du monde de ski FIS 2024 les 28 et 29 octobre,

Qu’il ait bien dormi ou pas la nuit précédente, que la descente soit reportée pour cause de mauvais temps, qu’il tente de gagner du temps sur ses concurrents ou de garder son avance, la routine est la même. Dix minutes avant de prendre le départ, Marco visualise ce qu’il va faire pour se mettre dans sa zone de confort.

