À peine annoncé, le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe pointe déjà le bout de son nez, avec deux coupes et un total de huit courses qui ont fait leur arrivée sur le titre de Nintendo . Un contenu tiré des anciens jeux de la série, qui nécessite quelques petites connaissances afin de le dompter à la perfection. Raccourcis et pièges à éviter : on vous donne tous les éléments pour faire de vous de véritables aigles de la route.

(Cet article sera mis à jour au fur et à mesure des sorties de nouveaux contenus.)

01 Circuits de la Coupe turbo dorée

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Oubliez le métro, place à la montgolfière © Nintendo

Raccourci(s) : Au risque de vous décevoir, on doit vous annoncer que ce circuit franco-français ne présente… qu’un seul et unique raccourci. En plus de cela, il est plutôt obvious, consistant à passer directement sous la Tour Eiffel à travers les deux énormes pancartes représentant des Plantes Piranha. Pour ce faire, n’oubliez pas de vous doper un coup avec de la bonne came, genre, de bons champignons ou autres pilules en forme d’étoile. Ce qui vous évitera d’avoir à vous taper tout le tour de l’œuvre de ce cher Gustave, et, donc, de prendre de l’avance ou rattraper vos concurrents. C’est maigre comme possibilité de raccourci, oui, mais, finalement, est-ce que ce n’est pas une parfaite représentation de Paris ?

Circuit Toad (Mario Kart 7)

Raccourci(s) : Le Circuit Toad est déjà un peu plus généreux en termes de raccourcis, puisqu’il en présente 3. Le premier se situe même dans le premier virage du circuit, que vous pouvez couper en passant dans l’herbe à l’aide d’un boost de drift ou d’un item. Évidemment, la deuxième solution est plus rentable que la première et vous permet de gratter un peu plus de terrain.

Le raccourci suivant est plus obvious. Il s’agit du tremplin se situant à la sortie du deuxième virage, qui devient réellement intéressant quand il est combiné au troisième et dernier raccourci du circuit de Mario Kart 7. Parce que, oui, juste après ce tremplin, vous avez la possibilité de couper le virage suivant au niveau des tuyaux. Le tout d’un drift en rasant le mur de gauche, ou à travers champ (de tuyaux) à l’aide d’un item. Entrainez-vous un petit peu à maîtriser l'enchaînement tremplin-drift, et vous gagnerez un temps fou sur la concurrence.

Montagne Choco (Nintendo 64)

Raccourci(s) : Ici aussi, trois raccourcis sont au programme. Ou, plutôt, trois virages à couper. Le premier arrive lorsque vous entrez dans la cave. Directement à la sortie du premier virage, il est possible de couper la route en passant sur votre gauche à l’aide d’un item. Dans la boue, entre la paroi et la colonne de pierre, alors n’hésitez pas à salir la carrosserie. De toute façon, ce n’est pas vous qui allez la nettoyer.

Sachez que vous pouvez également couper légèrement le virage suivant en serrant bien à gauche sur votre drift. Enfin, la dernière possibilité de couper un virage intervient dans le… dernier virage. Juste avant les montagnes russes qui mènent à la ligne d’arrivée, anticipez le virage à droite et coupez-le à travers la boue d’un item. Sans oublier de claquer vos meilleures acrobaties sur les sauts qui suivent. Efficacité et esthétisme.

Supermarché Coco (Mario Kart Wii)

Perles de coco et cocoricos en promotion © Nintendo

Raccourci(s) : Un seul raccourci pour ton supermarché préféré, encore une fois dans le premier virage. Après avoir fait le/la kéké de deux acrobaties (escaliers puis escalator), tu peux immédiatement lancer un drift pour couper le virage par la droite. Et oui, en observant un minimum, tu peux apercevoir une porte ouverte. Elle ne mène pas aux toilettes, non, mais te permet bien de couper le virage comme un gros sagouin. Rien de péjoratif ici, c’est même le type de personnes qui, généralement, règne sur les soirées Mario Kart.

02 Circuits de la Coupe maneki-neko

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Raccourci(s) : Direction le Japon et sa Tour Eiffel estampillée Wish (la reproduction de la Tokyo Tower). Deux raccourcis ici aussi, ou plutôt, un seul et même utilisable deux tours sur trois. Il s’agit une fois encore d’une rampe, celle-ci étant située entre les quatrième et cinquième virages. Vous pouvez difficilement la manquer, mais sachez une chose : essayez de constamment avoir un item sur vous pour la prendre dans toutes les catégories en dessous du 200cc. Dans cette dernière, ce n’est pas nécessaire. Un simple boost octroyé par un drift est amplement suffisant. Enfin, notez que cette rampe ne sera pas disponible durant le troisième et dernier tour.

Corniche Champignon (​​Mario Kart DS)

De quoi faire une omelette pour 18 000 personnes © Nintendo

Raccourci(s) : La Corniche Champignon a deux raccourcis intéressants à exploiter. Le premier vient suite au troisième virage, celui qui vous mène à la longue ligne droite du tracé. Vous pouvez simplement couper cette dernière en… planeur. Pour cela, il suffit d’avoir un item vous permettant de gagner de la vitesse, puis de couper dans l’herbe immédiatement sur votre gauche une fois sorti de la succession de virages. Dans cet espace vous attend une rampe, qui a pour effet de déclencher votre planeur, vous donnant la possibilité de griller la politesse à quelques pilotes.

Le second est clairement un de nos préférés. En prenant le raccourci précédemment évoqué, vous finissez par entrer dans un tunnel. L’idée ici est de recentrer votre attention directement sur la droite à la sortie du tunnel. Entre deux rambardes, vous pouvez apercevoir un propulseur qui n’attend que votre passage pour vous envoyer droit vers la ligne d’arrivée. Petit bonus en plus : il est possible d’y réaliser une acrobatie pour obtenir un boost de vitesse supplémentaire.

Jardin Volant (Mario Kart : Super Circuit)

Raccourci(s) : Ici aussi plusieurs raccourcis assez funs sont disponibles. D’ailleurs, le premier est même visible sur le tracé de la course, juste après le premier virage, au niveau des deux feuilles sur votre droite. Ces deux bouts de végétation vous donnent l’occasion d’y placer deux acrobaties, et donc de prendre beaucoup de vitesse.

Vient ensuite un énorme champignon sur lequel vous rebondissez - encore une chance de placer une acrobatie - puis profitez de cet élan pour lancer un drift prématurément afin de couper le prochain virage en passant par l’herbe sur la gauche.

Enfin, un dernier raccourci est possible à l’aide d’un nouveau drift dans le dernier virage. Il suffit ici de placer votre drift de façon à passer au milieu de l’arche végétale ronde en bord de route, sur votre gauche. Ce raccourci vous mène tout droit sur la dernière rampe, avant de vous envoler directement jusqu’à la ligne d’arrivée.

Dojo Ninja (Mario Kart Tour)

On a trouvé le véritable emploi de Tenten… © Nintendo

Raccourci(s) : On pensait que le thème ninja serait l’occasion pour Nintendo de proposer une dose de raccourcis supplémentaire, mais… ce n’est pas vraiment le cas. En réalité, vous n’en trouverez qu’un seul dans le Dojo Ninja, ainsi qu’une petite astuce en début de course pour profiter d’un boost issu d’une acrobatie.

Pour ce qui est de ce petit boost, vous pouvez en profiter à l’aide d’un drift bien senti qui consiste à serrer sur la droite au premier virage, de façon à profiter du saut provoqué par votre passage sur le petit bassin d’eau. Ce trick demande un peu d’entrainement, mais une fois maîtrisé il vous garantit un boost bienvenue en début de course. De quoi prendre l’ascendant.

En ce qui concerne le vrai raccourci du Dojo Ninja, il est assez semblable à celui présent sur le circuit Promenade à Paris, puisqu’il consiste lui aussi à passer à travers des pancartes représentant des Plantes Piranha. Pancartes qui se situent juste derrière le couloir d’étoiles ninja (shurikens), alors qu’un virage à gauche se présente. Normalement, si vous n’êtes pas aveugles, vous les avez forcément remarquées quelques mètres avant le virage en question. Une nouvelle fois, conservez un champignon ou une étoile afin de passer à travers. Ce qui vous fera gagner de précieuses secondes.

Nous avons fait le tour de tous les raccourcis disponibles dans cette première fournée de circuits. N’hésitez pas à passer par la case contre-la-montre pour tous les maîtriser, c’est important. Enfin, si nos explications ne vous semblent pas tout à fait claires, on vous renvoie vers la vidéo du YouTubeur AbdallahSmash026, qui a réalisé un très gros travail en compilant les images de tous ces raccourcis .

Ce guide est voué à évoluer suivant les circuits qui arriveront prochainement sur Mario Kart 8 Deluxe avec un seul but : faire de vous le pilote le plus renseigné de votre groupe de potes. Pour ce qui est de la conduite en elle-même, à vous de jouer.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !