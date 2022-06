Tout savoir sur les stats dans Mario Strikers : Battle League Football

Si les statistiques des différents personnages de Mario Strikers : Battle League Football restent assez simples et peu nombreuses, elles comprennent quand même quelques subtilités à prendre en compte. Notamment en ce qui concerne leur impact réel. Voyons ça de plus près.

Le tour des statistiques

Les crampons : un concept bien particulier pour Bowser © Nintendo

Force : Dans Mario Strikers : Battle League Football, la Force est la statistique qui détermine, non pas la capacité d’un personnage à jouer à l’épaule, mais la puissance de ses tacles. Et ce n’est pas tout. La Force joue également sur la capacité de résistance aux tacles adverses et le temps nécessaire à s’en remettre. En gros, plus un personnage en est doté, plus il est apte à détruire tout ce qui bouge et moins broncher quand on le chatouille. Une stat plutôt utile pour un défenseur.

Les personnages naturellement bons dans le domaine : Bowser (17), Wario (17), Donkey Kong (16) et à moindre mesure Waluigi (15). Le gang des semi-remorques.

Vitesse : Ici, rien d’inhabituel : la note en vitesse ne correspond qu’à la vitesse de déplacement de chaque personnage. Offensivement comme défensivement.

Les personnages naturellement bons dans le domaine : Peach (17), Toad (17) et Waluigi (16).

Tir : Dans le détail, la note en tir comprend la puissance de frappe de chaque personnage mais aussi sa vitesse d'exécution. Ce dernier point est très utile dans le cadre de tir rapide sans chargement complet.

Les personnages naturellement bons dans le domaine : Bowser (17), Harmonie (17), Yoshi (17) et Wario (15) dans une moindre mesure.

Technique : La note en technique est celle qui englobe le plus d’aspects de gameplay. Déjà, aussi bizarre que cela puisse paraître,précision des frappes mais aussi à l’effet que vous pouvez donner au ballon sur ces dernières. Plus logiquement, elle touche aussi à la capacité de chacun à dribbler avec précision, et, pour finir, elle affecte aussi les jauges des Hyper frappes et la facilité à effectuer des gestes parfaits. Une statistique très polyvalente.

Les personnages naturellement bons dans le domaine : Luigi (17), Mario (16) et Peach (15). Du grand classique.

Yoshi meilleur passeur : définitivement un vrai frère © Nintendo

Passe : La note en passe permet de réaliser des passes plus rapides, mais aussi d’augmenter la portée des passes manuelles, très utiles pour les joueurs un peu plus avancés.

Les personnages naturellement bons dans le domaine : Yoshi (17), Donkey Kong (16) et Toad (15).Quand il faut jouer collectif, ce n’est pas les humains qui répondent présents.

Voilà pour le tour d’horizon des différentes stats et leur véritable utilité. Maintenant, ce ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte puisque l’une des grandes nouveautés de ce Mario Strikers sont les… équipements !

Les équipements

Pour approfondir un peu la licence, Nintendo a ajouté plusieurs sets d’équipements. Leur but ? Vous permettre de modifier les stats de vos personnages à votre guise. Mais attention : chaque pièce d’équipement vous offre un +2 sur la statistique spécifique du set, mais elle vous retire également 2 points sur une autre stat ! En tout, 6 sets différents sont disponibles : le set Ardeur (Force), le set Turbo (Vitesse), le set Canon (Tir), le set Synchro (Passe), le set Brio (Technique) et enfin, le set Bushido dont le fonctionnement n’est pas le même. On reviendra sur ce dernier.

Mario sait tout faire… sauf la plomberie © Nintendo

Pour vous donner un exemple concret, voici comment fonctionne les pièces d’équipement du set Turbo :

Casque Turbo : +2 Vitesse, -2 Technique

Gants Turbo : +2 Vitesse, -2 Force

Plastron Turbo : +2 Vitesse, -2 Passe

Chaussures Turbo : +2 Vitesse, -2 Tir

Concernant le set Bushido, que vous pouvez débloquer en terminant les 5 premières coupes ainsi que la coupe Maestria, son fonctionnement est différent. Ces pièces vous offrent un +4 sur une stat, tout en vous infligeant un -1 sur les 4 autres. Voici le détail :

Casque Bushido : +4 Passe, -1 Force, -1 Vitesse, -1 Tir, -1 Technique

Bracelets Bushido : +4 Technique, -1 Force, -1 Vitesse, -1 Tir, -1 Passe

Armure Bushido : +4 Force, -1 Vitesse, -1 Tir, -1 Passe, -1 Technique

Sandales Bushido : +4 Vitesse, -1 Force, -1 Tir, -1 Passe, -1 Technique

Tous ces éléments vous permettent de modeler vos personnages - et plus globalement votre équipe - selon vos souhaits et besoins. Maintenant, à vous de faire preuve d’imagination, et voici quelques builds dont vous pouvez vous inspirer.

Quelques exemples de builds possibles

Donkey Kong de base :

Force : 16

Vitesse : 9

Tir : 13

Passe : 16

Technique : 9

Exemple de build possible :

Casque Ardeur

Gants Synchro

Armure Bushido

Sandales Bushido

Nouvelles stats de Donkey Kong :

Force : 21

Vitesse : 12

Tir : 9

Passe : 16

Technique : 5

Tellement forte qu’on devrait la renommer Chaos © Nintendo

Harmonie de base :

Force : 14

Vitesse : 9

Tir : 17

Passe : 10

Technique : 13

Exemple de build possible :

Casque Brio

Gants Canon

Plastron Brio

Chaussures de base

Nouvelles stats de Harmonie :

Force : 12

Vitesse : 7

Tir : 19

Passe : 8

Technique : 17

Harmonie est déjà un excellent personnage sans équipement, mais avec ces quelques ajouts, elle devient une véritable machine à but. L’idée étant de la faire jouer en pointe, histoire de ne pas trop être handicapé par ses 7 et 8 en Vitesse et Passe, tout en profitant de sa note en Tir couplée à sa Technique qui permettent de scorer depuis n’importe quelle position.

On vous le répète encore une fois, mais ces deux builds ne sont que deux exemples de ce que vous pouvez réaliser à l’aide des équipements. À vous de faire vos choix, mais pour optimiser cet aspect, il peut être intelligent d’inscrire vos modifications d’équipement à une ligne directrice plus collective.

Quelques exemples d’équipes à jouer

Ça a quand même plus de gueule que les photos d’équipes esport © Nintendo

Sachez que Mario Strikers : Battle League Football vous permet de développer plusieurs styles de jeu. Une diversité offerte par les stats des personnages, et, donc, par les équipements choisis également. Des outils qui peuvent vous servir à développer différentes stratégies. Exemples :

Equipe basée sur la récupération d’items :

Mario Peach Toad Waluigi

On mise tout sur la vitesse, et ce dans un but bien précis : récupérer un maximum d’orbes et d’items sur le terrain. Ce quatuor vous garantira un avantage de vivacité sur quasiment toutes les compositions possibles, et vous permettra de compenser le manque de finition et/ou de force à l’aide de nombreux objets. Ce qui nécessite quand même de changer sa façon de jouer afin d’en tirer le meilleur.

Equipe basée sur la dimension physique :

Harmonie Wario Toad Bowser

Cette fois, on joue sur la Force, et pas celle du côté obscur (quoique, Wario et Bowser sont quand même présents). Vous disposez ici de trois personnages qui excellent dans ce domaine, et peuvent vous permettre de mettre en place une défense solide. Seul Toad n’est pas dans le thème, mais ce dernier est présent afin d’avoir un maître à jouer capable de distiller de bonnes passes. Un autre point intéressant est la possibilité d’être dangereux offensivement avec les trois autres personnages et leurs bonnes notes en tir.

Notes, équipements, builds et équipes : on vient de vous donner toutes les clés pour que vous montiez votre squad de prédilection. À vous de réaliser différents tests, puis de terrasser les pauvres joueurs qui croisent votre route.

