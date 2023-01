Chasing Winter Suivez le snowboardeur Mark McMorris et les meilleurs riders de slopestyle et big air au monde dans leur préparation d’une saison hors normes dans le film Chasing Winter à voir sur Red Bull TV.

2019 : Brothers McMorris et Unbroken

on a décidé de revenir sur les temps forts (filmés) d’une carrière unique. Florilège.

est tout simplement le rider le plus titré de l’histoire. Alors, avant qu’il ne fasse parler son talent lors du Laax Open 2023 -

C’est l’exploit originel. Le premier coup d’éclat d’un gamin qui entre dans l’histoire de sa discipline comme un hélico fou. Ou, plutôt, comme un tire-bouchon. Nous sommes en 2011, Mark a 17 ans, mais il est déjà sur le circuit pro depuis deux ans. Le jeune rider de Regina a même décroché une première victoire en Coupe du Monde de slopestyle l’année précédente et fini à la deuxième place des X Games 2011 dans la même discipline… dès sa première participation.

Quatre ans plus tard, « McLovin » débarque à Aspen avec une médaille d’or des X Games supplémentaire (décrochée en 2013), une médaille d’argent sur les championnats du monde et surtout une breloque en bronze gagnée aux Jeux de Sotchi alors même qu’il revenait d’une grosse blessure.

Et en ce mois de janvier 2015, il compte bien remettre l’église au milieu du village. Ce qu’il fait en mettant à mort le backside triple cork 1440 pour mieux inaugurer le backside triple cork 1620 en compétition. Certes, c’est aussi le cas des autres riders du podium, mais eux n’ont pas gagné. Un moment d’histoire à revivre en tout début de vidéo ci-dessous :

Avant une autre grave blessure en avril qui le tiendra éloigné des pistes pendant de nombreux mois, Mark démarre 2017 en fanfare. Il glane ainsi un titre en slopestyle au Burton US Open et une médaille d’or en Big Air aux X Games d’Hafjell (avec deux Backside Triple Cork 1620 dont un en switch).

Plus de snowboard !

est fun afin d’inciter plus de gens à en faire” explique alors Mark. “Car ce que nous faisons les week-ends [pendant des compétitions] n'est pas réalisable par la plupart des snowboardeurs."

pour créer le projet Red Bull Uncorked. L’idée ? Stimuler la créativité des meilleurs riders du game sur des modules techniques construits sur les pentes idylliques de Grouse Mountain, non loin de Vancouver. Mais pas nécessairement en envoyant les plus gros tricks de la planète : "On doit montrer à tout le monde à quel point le