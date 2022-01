Au Canada, les performances de Mark McMorris dépassent le cadre du snowboard. A 27 ans, l’athlète est devenu une icône nationale. Il a remporté 20 médailles aux X Games et 4 US Open. Après plus de 10 ans sur le circuit, McMorris est toujours considéré comme l’un des meilleurs riders du monde dans toutes les compétitions auxquelles il participe. Voici son histoire.

McMorris en slopestyle en 2016 © Burton/Red Bull Content Pool

01 Les premiers années (1993-2011)

McMorris est né et à grandi à Regina, dans le Saskatchewan. Il est monté sur son premier snowboard à 5 ans. “Depuis la première fois que j’ai touché un snow, ce sport m’a apporté un bonheur suprême, raconte McMorris. J’ai commencé à vraiment intégrer la communauté à 7 ans. J’ai réalisé mes premiers sauts à Mission Ridge, le winter park de Regina. Je m’amusais à y défier les enfants plus âgés. Et c’est devenu un kif’.”

Chaque automne, Mark et son frère Craig prennent l’habitude de récupérer de la neige sur la patinoire située près de chez eux pour construire des modules derrière leur maison. En hiver, ils profitent ensuite du mètre de neige qui tombe sur Regina pour s’entraîner dans le Winter Park. La descente de 97,5m n’est pas idéale, mais comme tous les gamins, ils utilisent tout ce qui leur tombe sous la main pour s’éclater.

McMorris réalise un alley-oop 720 dans le quarter pipe. © Dom Daher/Red Bull Content Pool Tu essaies de tout rendre parfait, tu t’entraînes aussi dur que tu peux. Et parfois, tu réussis. Mark McMorris

“Quand j’étais gamin, j’appréciais les sports difficiles d’accès, explique McMorris. “J’aimais tellement le snowboard que je me fichais d’habiter dans la région la plus plate du Canada. J’allais quand même réussir à pratiquer ce sport pour le reste de ma vie.”

A 11 ans, McMorris est invité à rejoindre la Saskatchewan Snowboard Team. Il réalise ses premiers voyages dans les Rocheuses et dans le parc olympique de Calgary. Le gamin se frotte alors à des modules d’un tout autre niveau et réalise des tricks plus élaborés. 4 ans plus tard, il devient professionnel et débute sa longue carrière avec une victoire dans la coupe du monde de slopestyle en 2010.

02 Les années de domination (2011-2016)

C’est la grande période des médailles d’or et des premières mondiales pour Mark McMorris. Le Canadien règne sur le snowboard mondial. En 2011, il participe à ses premiers X Games et termine 2e en slopestyle derrière son pote Sébastien Toutant. Plus tard dans l’année, il explose devant le grand public en réalisant le premier backside triple cork 1440 lors d’un shooting pour Transworld Snowboarding à Snowmass, aux Etats-Unis.

“Le saut était parfait, se souvient McMorris. J’étais entouré de potes. Ça a été l’un des moments les plus mémorables de ma carrière.” Après cet exploit, McMorris enchaîne dès l’année suivante avec deux médailles d’or aux X Games en slopestyle et big air. Il réitère la performance en 2015. Le Canadien réalise également son trick signature, le triple cork 1440, pour la première fois en compétition officielle.

Ayant atteint une nouvelle dimension dans le snowboard, le champion s’initie ensuite au backcountry lors du Travis Rice Red Bull Supernatural. Malgré une performance moyenne, l’expérience lui plaît et McMorris pousse plus loin son expérience des big mountains. Pendant ce temps en 2013, il revient également sur les modules d’Aspen et réussit le meilleur score en slopestyle de l’histoire des X Games.

McMorris sur le podium des X Games 2017. © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

03 Les jours difficiles (2016-2018)

Nous sommes en 2016. McMorris vient juste d’assurer sa sixième médaille d’or en slopestyle aux X Games. Au cœur de Los Angeles, il se trouve au sommet du Big Air des Air + Style, haut de 16 étages. Le Canadien envoie un frontside triple cork 1440, mais chute à l’atterrissage. Il se casse le fémur et se retrouve à l’hôpital. Les chirurgiens lui placent une barre en métal dans la jambe. “Cet accident m’a dévasté, se souvient McMorris. Mais je savais qu’à l’époque, j’étais un peu en avance sur tous mes rivaux. Malgré le temps perdu, je savais que je pouvais revenir au top niveau.” Moins d’un an après, McMorris revient aux X Games et obtient deux médailles de bronze.

Les capacités de McMorris à rebondir après une grave blessure se traduisent à nouveau en 2017. En début d’année, le Canadien se casse la mâchoire, le bras gauche, il se fracture le pelvis et plusieurs côtes en percutant un arbre dans une session de backcountry. “J’ai eu du mal à m’imaginer revenir au top niveau, admet-il. Le snowboard évoluait très vite à cette époque. Mais je l’ai fait. 11 mois plus tard, j’ai représenté le Canada aux Jeux Olympiques de PyeongChang et j’ai remporté l’or au slopestyle des X Games.”

Après tout ce qui s’est passé, je me suis prouvé que j’étais capable de faire encore partie des meilleurs. Mark McMorris

04 Les nouveaux jours (de 2018 à aujourd’hui)

Plus de 10 ans après avoir remporté sa première médaille aux X Games, McMorris reste au plus haut niveau du snowboard de compétition. Son histoire prouve qu’il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Et aujourd’hui, son souhait est de percer dans le backcountry.

McMorris en hors-piste. © Tim Zimmerman/Red Bull Content Pool

“J’adorais rider dans la poudreuses des Rocheuses canadiennes quand j’étais gamin, se souvient-il. Et depuis, je consacre pas mal de temps chaque année pour m’éclater en hors-piste.” En 2021, McMorris sort des images impressionnantes de backcountry dans Burton’s One World . Il remporte aussi la première étape du Travis Rice Natural Selection Tour à Jackson Hole. “Cette compétition a été un grand moment dans ma carrière, détaille Mc Morris. “Aujourd’hui, j’essaie de trouver l’équilibre entre compétition et backcountry. Mais un jour, je mettrais beaucoup plus l’accent sur le second.” Cette année, McMorris reste néanmoins concentré pour remporter les deux derniers titres qui manquent à son palmarès en slopestyle et big air sur 2022 à Pékin.

