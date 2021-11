Dans les coulisses du Ultimate Run de Markus Eder

J'en rêvais depuis longtemps et j'avais déjà tenté de le réaliser en 2015, mais je m'étais disloqué l'épaule dès la première séquence. Mais l'envie est restée. Après avoir gagné le Freeride World Tour en 2019, je me suis donc rapproché des gars de Legs of Steel et ça leur a tout de suite plu. À partir de ce moment là, ça n'était plus mon projet, mais le nôtre.

J'ai toujours eu envie de dévoiler toute l'étendue de ma pratique dans un seul projet fluide. J'aime m'adonner à toutes les disciplines, et ce Ultimate Run m'a permis de les rassembler.