Martin Vidaurre, la nouvelle sensation du VTT cross-country

Il ne court encore que chez les espoirs, mais Martin Vidaurre s'impose déjà comme l'un des futurs grands noms du VTT . Depuis plusieurs mois, le Chilien aligne les résultats exceptionnels dans la catégorie moins de 23 ans. Vainqueur du championnat du monde et de la Coupe du monde U23 en 2021, il enchaîne en ce début de saison avec déjà deux victoires en autant de courses. Plus impressionnant encore, juste avant la Coupe du monde au Brésil, Vidaurre a participé à l’épreuve test CIMTB Michelin face aux cadors de la discipline. Le gamin s'est imposé devant une brochette des meilleurs coureurs de la planète, notamment Jordan Sarrou, Maxime Marotte et Vlad Dascălu .

Martin Vidaure est déjà considéré comme le futur grand nom du VTT © Bartek Woliński/@wolisphoto

Nous nous sommes entretenus avec Vidaurre pour mieux comprendre ses débuts sur le vélo, sa philosophie de course et ce qui le fait vibrer.

01 La compétition est dans ses veines

Vidaurre tient sa passion pour le vélo de ses parents. Sa mère Sylvia et son père Cristóbal étaient des cyclistes passionnés. Le Chilien est monté sur son premier vélo à deux ans et demi. A six ans, il participe à ses premières courses. Vidaurre père a été champion panaméricain de cross-country et c’est lui qui a lancé son fils dans le grand bain de la compétition. "Quand j'étais enfant, je faisais du vélo parce que j'aimais ça, se souvient Martin. Tous les enfants avec lesquels je concourais à l'époque avaient les derniers modèles d’équipement et un entraîneur. Bien que mon père ait de bons contacts, il n'a jamais voulu m'acheter un nouveau vélo. Il voulait toujours que je roule avec ce que nous avions à la maison, c'est-à-dire le vélo de ma mère. J'ai gagné des courses avec ce vélo, même s'il était vieux."

Né pour la compétition © Juan García Prieto

02 Sa montée en puissance est impressionnante

Ce qui saute aux yeux chez ce talent brut est son esprit de compétition. Vidaurre a besoin de gagner et il y met les moyens. Ado, le phénomène a déjà remporté plusieurs courses au Chili quand il décide de passer à l’étape suivante: "En 2015, quand j'avais 15 ans, j'ai trouvé mon premier entraîneur [Jorge Cajigal] au Chili. C’était un physiologiste. Un docteur en médecine m'a fait quelques prélèvements dans un labo. Il a vérifié mes niveaux d'oxygène et j'avais de très bons chiffres. Jorge a été impressionné et a voulu m'aider. Il m'a proposé de m'entraîner. Il nous a convaincus, moi et ma famille, de commencer à nous entraîner correctement. La confiance est la chose la plus importante avec un entraîneur. Sans elle, il est impossible de s'améliorer, surtout dans ma discipline, où l'on s'entraîne et où l'on partage tous les jours. Aujourd'hui encore, Jorge est mon entraîneur."

Plus l’entraînement est difficile, plus Vidaurre aime ça © Juan García Prieto

03 C’est un Chilien avec des origines allemandes

Son nom complet est Martin Kossmann Vidaurre. L’espoir sud-américain du VTT a en fait des descendants allemands du côté de sa mère.. Vidaurre parle couramment allemand et fait partie d’une équipe basée en Allemagne - Lexware Mountainbike Team. "La langue allemande m'a aidé à communiquer avec les Européens lorsque je suis arrivé. Elle m'a donné la possibilité d'entrer en contact avec des personnes qui m'ont aidé quand j'en avais besoin. J’ai grandi grâce à eux.” Vidaurre ajoute: “En 2017, j'ai participé à ma première course européenne, et ça ne s'est pas bien passé. Après cela, grâce à la langue et au fait de me sentir à l’aise dans cet environnement, je me suis amélioré, et j'ai pu obtenir une autre chance."

L’Allemagne occupe une place particulière dans le cœur de Vidaurre © Bartek Woliński/@wolisphoto

04 Il a le feu sud-américain

A l’image de la star brésilienne Henrique Avancini, Vidaurre montre toute sa personnalité sur un vélo. “J’ai forgé mon caractère au Chili, explique-t-il. J'ai tout réussi grâce à la façon dont j'ai été formé là-bas. Je suis différent des coureurs européens, et c'est pourquoi je peux aussi les battre. J'aime jouer avec mes adversaires. J'invente des situations, je parle, je crie. Cela m'aide à gagner des courses.” Dans chaque compétition à laquelle il participe, Vidaurre veut trouver ce petit truc qui le fait vibrer: “Je veux savoir comment battre mes adversaires en me montrant intelligent, rapide et aussi propre que possible. Je n'ai pas toujours été le plus fort, mais oui, je pense que parfois je suis le meilleur mentalement, et je peux intimider ou utiliser cela pour battre quelqu'un qui est plus rapide que moi."

Martin Vidaurre à Albstadt © Bartek Woliński/@wolisphoto Je veux sentir la pression de devoir bien faire les choses. Martin Vidaurre

05 Il aime les courses tactiques

Vidaurre apprécie l’aspect tactique d’une course. “J'aime les stratégies, résoudre les problèmes, détaille-t-il. Cela peut paraître bizarre, mais j'adore ressentir cette pression de devoir bien faire les choses. Je pense à ceux qui attaquent. Quand moi-même je passe à l’offensive, c'est comme si je répondais à une énigme. J'aime aussi faire le spectacle, montrer ma personnalité, pour me démarquer.”

Martin Vidaurre impressionne par sa confiance en soi © Bartek Woliński/@wolisphoto Un showman ! © Bartek Woliński/@wolisphoto

06 Son passage dans l’élite est pour bientôt

A 22 ans, il s'agit probablement de la dernière saison de Martin Vidaurre au niveau U23. Son grand objectif est fixé aux Jeux de Paris 2024. "Je veux être reconnu et faire date dans le sport. Je ne veux pas seulement devenir champion du monde. Je veux être compétitif chaque année et me battre pour les titres.”

Passion et engagement sont les marques de fabrique de Martin Vidaurre © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

07 Il veut offrir quelque chose en retour au Chili

Vidaurre espère que l'attention qu'il suscite mettra le Chili sous les projecteurs. L’espoir veut offrir cette reconnaissance au pays qu'il aime. "Je voudrais organiser un camp d'entraînement pour les ados de 15 à 18 ans, explique-t-il. C'est à cette période que les jeunes peuvent commencer un programme de haute performance. À quoi cela sert-il d'être champion du monde si aucun autre gamin du Chili n’est là pour prendre la relève ? Pour moi, il est très important de donner quelque chose en retour à ce pays. Et je sais qu'il y a du talent au Chili."