Marvel's Avengers : peut-on mettre nos vies entre leurs mains ?

Marvel’s Avengers était annoncé pour la première fois via une vidéo teaser en Janvier 2017, sous le nom de “The Avengers Project” . Résultat d’un partenariat entre Square Enix et Marvel , il aura fallu attendre l’E3 2019 pour voir le jeu tourner et avoir plus d’informations sur ce dernier. Mélange des genres, il proposera à la fois une campagne “classique”, et un mode multijoueurs qui fonctionnera en tant que service, c’est à dire un jeu qui, pour garder son public, propose fréquemment des mises à jour, de nouveaux personnages et des événements ponctuels.

Après sa première présentation, le jeu ne fait pas spécialement bonne impression. Certains reprochent à ce dernier le fait que les héros ne ressemblent pas du tout à leur versions cinématographiques, d’autres le côté “jeu en tant que service”. Pour couronner le tout, la presse reste assez tiède après avoir pu jouer au jeu pendant l’E3.

Après quelques annonces et un report de date (Le jeu devait initialement sortir en Mai 2020), la bêta est annoncée et ouvre ses portes en Août pour quelques sessions limitées sur consoles et PC . Proposant quelques missions, elle permet de se faire une idéede la boucle de gameplay du jeu en multijoueurs, ainsi que de la manière dont le jeu est structuré, entre contenu solo et à plusieurs. Puis arrive la sortie du jeu, le 1er Septembre pour ceux qui ont précommandé ce dernier, le 4 pour les autres.

Kamala Khan © Square-Enix/Marvel

Si l’on doit décrire le jeu succinctement, il faut expliquer le jeu possède à la fois d’indéniables qualités et des choix très compliqués à défendre. Avant de commencer à vous parler de la campagne, il faut cependant vous présenter un personnage que nous n’avons pas encore vu dans les films, et qui s’avère être “l’héroïne” de Marvel’s Avengers .

Premier personnage de confession musulmane à avoir sa propre série de comics, Kamala Khan est âgée de 16 ans et vit aux Etats-Unis avec ses parents d’origine Pakistanaise. Elle se découvrira la capacité de modifier la taille de son corps après les événements “d’Inhumanity”, qui ont activé des pouvoirs chez les humains descendants d’Inhumains.

Elle se fera alors appeler Ms.Marvel, en hommage à Captain Marvel, dont elle est complètement fan. Les aventures de Kamala sont à la fois drôles et touchantes, mélangeant son rapport à sa religion, ses origines pakistanaises, le fait d’être jeune, de ne pas être sûre d’elle, et de ne pas forcément rentrer dans les cases qu’on pourrait lui attribuer.

Le mode Campagne vous fait donc vivre l’aventure du point de vue de Kamala, et cette dernière est un véritable bol d’air frais dans l’univers Marvel. Très drôle, que ce soit directement ou indirectement, elle sera constamment tiraillée entre ses nouvelles responsabilités en tant qu’héroïne, et le fait d’être une fan hardcore des Avengers et des comic books en général. Drôle et touchante à la fois, Kamala Khan porte sur ses épaules la campagne de Marvel’s Avengers, qui aurait pu se résumer à n’être qu’une énième dispute entre les Avengers.

Le bilan de cette campagne d’environ 10-12h est donc plutôt positif, malgré quelques bugs qui peuvent faire tache et une optimisation PC très moyenne. Parlons maintenant du mode multijoueurs, l’Initiative Avengers … et c’est ici que les problèmes commencent.

L’Initiative Avengers est le mode multijoueurs du jeu Marvel’s Avengers © Square-Enix/Marvel

Marvel’s Avengers est présenté comme étant un loot game , c’est à dire un jeu ou l’évolution de vos héros passe notamment par l’équipement. Les principales motivations pour jouer et passer du temps à récupérer ces loots sont de trouver des pièces d’équipement avec de meilleures statistiques, et également de changer le look de vos personnages. Il est donc très important pour un jeu basé sur le loot de rendre les pièces d’équipement suffisamment attractives, aussi bien d’un point de vue statistiques & bonus, que d’un point de vue esthétique… et Marvel’s Avengers échoue en partie sur l’un des deux plans.

Vous venez de trouver un plastron de qualité légendaire, ses statistiques sont bien meilleures que votre “vieux” plastron rare. Mais en l’équipant, aucun changement visuel. Car oui, dans Marvel’s Avengers, aucun équipement ne modifie votre apparence. Pour la modifier, vous allez devoir débloquer des cosmétiques. Certains sont gratuits et nécessitent d’être débloqués de différentes manières, et les autres sont payants. Il est donc très difficile de cultiver son propre look, comme cela se fait beaucoup sur les autres jeux du genre.

Dans Marvel’s Avengers, aucun équipement ne modifie votre apparence © Square-Enix/Marvel

Concernant les statistiques, vous allez sans doute devoir vous perdre dans les menus afin de les comprendre. Très peu de choses les concernant sont expliquées dans la campagne. Même chose pour les arbres de compétences, qu’on vous conseille vivement de lire dans leur intégralité afin de découvrir les synergies possibles. Hulk est un personnage assez faible au début du jeu mais il peut rapidement devenir très difficile à tuer, en plus d'occasionner un maximum de dégâts en peu de temps. Mais pour en arriver là, il faut lire le descriptif de ses compétences afin de savoir lesquelles maximiser en premier.

À l’heure actuelle, le titre manque encore de contenu vraiment intéressant et orienté “end game”. Il va vous falloir monter votre réputation auprès de certaines factions en répétant les mêmes missions et le level design du jeu donne l’impression de tourner assez vite en rond. Quelques extérieurs et beaucoup de laboratoires, ce qui augmente encore plus cette impression de toujours faire la même chose, surtout que les types d’ennemis disponibles à ce jour dans le jeu sont très peu nombreux.

Le système de jeu et de combos est excellent dans Marvel’s Avengers © Square-Enix/Marvel

Les plus hautes difficultés sont aussi gérées de manière un peu erratique. Les dégâts sont beaucoup trop élevées, notamment de la part des ennemis qui attaquent à distance. Il ne sera pas rare de se faire tuer en 2 projectiles qui arrivent quasiment en même temps. De ce fait, la plupart des builds du moment se jouent beaucoup sur les “takedowns”, ces attaques invincibles qui permettent d’achever un adversaire avec style. Ces dernières protégeant des dégâts, elles sont une respiration de quelques secondes avant d’enchaîner vers un autre ennemi.

Le système de jeu et de combos est excellent dans Marvel’s Avengers . Profond, il permet de vraiment s’amuser et d’utiliser des choses qu’on voit normalement plus souvent dans les jeux japonais comme Devil May Cry ou Bayonetta : des possibilités de jump cancel, d’utiliser des juggles pour maintenir l’adversaire en l’air et optimiser vos combos sur ce dernier etc… C’est l’une des plus grosses surprises du jeu. Le problème, c’est que passé les missions les plus simples, il devient tout bonnement impossible de faire passer le style avant la rentabilité, le chaos sur le champ de bataille retirant beaucoup de lisibilité à l’action.

Enfin, Il est difficile de ne pas se dire que le jeu aurait facilement pu profiter de quelques mois supplémentaires pour être peaufiné. Les performances sur PC sont très inégales, vous allez devoir mettre les mains dans le cambouis pour avoir un bon frame rate. À l’heure où cet article est écrit, le jeu est sorti depuis 15 jours, et le matchmaking est toujours en peine. Avec moins de 10 personnes rencontrées depuis le début du jeu sur PC, ce n’est pas très pratique pour certaines missions, surtout que l’intelligence artificielle est loin de briller sur les stages les plus compliqués.

Les performances du jeu Marvel's Avengers sur PC sont très inégales © Square-Enix/Marvel

Choix étrange, seulement certains personnages peuvent détruire des portes qui cachent des trésors contenant de nouveaux équipements. Si vous jouez quelqu’un qui ne peut pas les détruire, l’ IA ne le fera pas pour vous, créant un peu de frustration. Une chose est sûre, le jeu sera mis à jour. La grande question sera de voir si ces dernières arriveront rapidement, ou s’il faudra s’armer de patience. Au vu du chantier actuel, il faudra sans doute attendre quelques temps avant d’avoir un jeu parfaitement peaufiné, et les développeurs vont vraiment devoir sortir un premier patch très fourni pour ne pas “décevoir” la communauté et la motiver à rester sur le jeu.

Mais alors pourquoi, malgré cette impression de jeu parfois très imparfait, l’envie de jouer reste et le plaisir est présent ? Plus les heures s’accumulent et moins Marvel’s Avengers se voit comme un jeu de loot, mais plus comme un “simple” Beat’em’all à l’ancienne, un jeu dans la veine de Streets of Rage ou de Final Fight avec un feeling arcade. Malgré ses problèmes de lancement, le jeu possède de vraies qualités, et pour les fans de l’univers, la campagne sera un plaisir. Pour les autres, se contenter de tout détruire avec Hulk est tellement grisant que c’est peut-être la meilleure manière d’y jouer en attendant la suite.

Le jeu Marvel's Avengers possède de vraies qualités © Square-Enix/Marvel