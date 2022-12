Marvel Snap : Anecdotes sur les super-héros du jeu

Une tonne de personnages de la Maison des Idées sont jouables dans le jeu de cartes Marvel Snap . Les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques, les Young Avengers, les New Warriors, les Thunderbolts, les grands méchants… Le casting est énorme. Après avoir parlé du jeu , article détente avec des anecdotes autour des cartes que vous jouez peut-être tous les jours sans savoir ce qu’elles cachent ! Attention, il y a quelques petits spoils sur les films et séries Marvel, mais nous vous préviendrons quand cela sera gênant si vous n’êtes pas à jour.

01 Nova, bientôt à l’écran

La classe à Dallas ce Nova © Marvel

Apparu en 1976 dans les comics, Nova est un personnage alien, cosmique, considéré comme un des super-héros Marvel les plus puissants, un paradoxe puisque c’est une carte de coût 1 dans le jeu, une carte extrêmement jouée, essentiellement dans le deck destruction. Capable de voler aussi vite que Captain Marvel à travers les galaxies, il est doté comme elle d’une force surhumaine qui aurait bien aidé les Avengers contre Thanos. Mais Nova n’est pas encore dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe développé sur grand et petit écrans. Pourtant des petits indices se sont glissés ici et là sur son arrivée, faisant même croire qu’il pouvait intervenir à la surprise générale dans Endgame. Lors d’un des trailers du film, on voyait ainsi un personnage fusé à la vitesse de l’éclair à travers un vaisseau, beaucoup y ont vu Nova. Raté, c’était Carol Danvers. Sa présence aurait été logique, Thanos a par exemple détruit sa planète, Xandar, ce qui n’a pas dû lui faire plaisir. Depuis, dans la communication de Marvel sur les projets à venir, le nom de Nova a enfin été clairement cité et une personne, Sabir Pirzada, qui a travaillé sur la série Moon Knight, a été attachée à un projet concernant le super-héros. Les rumeurs continuent de bon train quant à son arrivée, on l’évoque de plus en plus dans les Gardiens de la Galaxie 3, ce qui serait tout de même un poil surprenant, ce volet devant faire la part belle à un autre personnage cosmique majeur de Marvel, Adam Warlock, également disponible dans le jeu.

02 Sunspot, star du jeu, X-Men discret

Le X-Men que l'on oublie avoir vu © Marvel

Sur Marvel Snap , Sunspot , alias Solar, est une des cartes de coût 1 les plus jouées et les plus redoutables. Le principe est simple : à chaque fois que vous n’utilisez pas tous vos points, il gagne en puissance. Il n’est pas rare qu’un joueur zappe le tour 6 pour le booster de 6 points et plier la partie. Brésilien d’origine, Sunspot est un X-Men qui a fait partie des New Mutants du Professeur Xavier. Il est lié également à Cable, autre super carte du jeu, et que l’on a vu sous les traits de Josh Brolin dans Deadpool 2. À l’écran, Sunspot est déjà apparu deux fois mais rien d’étonnant si vous l’avez loupé : il a un petit rôle dans Days of Future Past (il est incarné par un acteur Mexicain d’ailleurs) et un autre plus important mais peu marquant dans New Mutants, dernier film X-Men de la Fox, sorti en catimini par Disney sur ses plateformes. Il était incarné par le Brésilien Henry Zaga.

03 Cosmo donne la patte

A l'origine Cosmo est un hommage à Laïka, chienne envoyée dans l'espace © Marvel

La carte du chien Cosmos est un cauchemar pour les joueurs qui chérissent le deck reveal puisqu’elle empêche l’effet révélation sur son emplacement. Personnage étrange chez Marvel, le chien Cosmo fait partie des ajouts récents, puisqu’il est apparu en 2008. Très lié à Nova, il est déjà apparu dans le MCU. Rappelez vous, on le voit dans les Gardiens de la Galaxie premier du nom. On le revoit d’ailleurs dans l’épisode spécial de Noël réalisé par James Gunn, papa des deux premières aventures de l’équipe de Star-Lord. On lui prête un rôle bien plus conséquent qu’auprès du Collectionneur. On pourrait aussi le voir dans les Gardiens de la Galaxie 3 puisqu’il a un rôle clé concernant Adam Warlock. Wait and See comme on dit. La niche, c’est pas pour tout de suite.

04 Une apparence de Miles Morales sauce Into The Spider-Verse

Miles dans Into The Spider-Verse © Marvel

Carte phare du premier season pass du jeu, Miles Morales a eu une variante qui n’est pas sans rappeler un visuel célèbre vu dans le film d’animation Spider-Man Into the Spider-Verse (New Generation en français). On y voit notamment ses chaussures exclusivement dessinées par Nike pour la sortie du film. L’hommage à cette œuvre est logique et c’est l’occasion de rappeler à quel point ce film Sony, dont la qualité était totalement inattendue, est apparu comme une merveille, acclamé par la presse et le public, au point qu’une suite en deux parties soit en route, avec une sortie de la première moitié en 2023. Into The Spider-Verse a été un tel succès critique qu’il a remporté, au nez de Pixar et Disney, l’Oscar du meilleur film d’animation. C’est à ce jour encore le prix le plus prestigieux gagné par une production Marvel dans le Septième Art. Et c’est vraiment mérité.

05 America Chavez, la carte 6 qui se balade dans le Multiverse

Couverture alternative du 1er comics sur America Chavez reprise dans le jeu © Marvel

De toute la phase 4 du MCU (les films et séries sortis depuis Avengers Endgame jusqu’à fin 2022), l’ajout du personnage d’America Chavez est peut-être l’un des plus importants pour la suite, notamment avec l’arrivée annoncée de Kang. Elle signe sa première apparition dans Doctor Strange Multiverse of Madness, de Sam Raimi. Son pouvoir est tout sauf anodin : elle se balade dans le multiverse, élément de plus en plus central dans ce que développe Marvel à l’écran. Dans Marvel Snap, c’est une des cartes de coût 6 les plus utilisées car elle assure de sortir au tour final, offrant la garantie de taper fort sur le finish. Ce personnage est très récent aux regards de vieux papys comme Iron Man. Elle est apparue pour la première fois en 2011 dans le comics Vengeance. Hier à l’échelle de Marvel ! Notez que l’une de ses variantes est une couverture alternative de cet album justement, un superbe artwork de Jamie McKelvie. C’est l’occasion de souligner la qualité de certaines illustrations de cartes. Si les versions “baby” ou “pixel” sont sympatoches, d’autres font écho aux comics et ont vraiment la classe.

06 Agent 13, celle que vous connaissez bien

Sharon Carter © Marvel

La carte de coût 1 Agent 13 est très utilisée dans la méta actuelle de Marvel Snap et on comprend pourquoi : elle permet de piocher une carte aléatoire. Ça peut changer une partie et surtout ça booste grandement certains decks comme celui avec le Dino. Si vous regardez les films et séries, cette héroïne est tout sauf une inconnue même si on l’appelle quasiment jamais par ce terme. Il s’agit de Sharon Carter ! C’est la nièce d’Agent Carter, l’amour éternel de Captain America. Elle apparaît dans Le Soldat de l’Hiver où elle est chargée par Fury de surveiller et couvrir Steve. Dans Civil War, elle se rapproche de lui. On la retrouve dans un rôle plus sombre, plus opaque dans la série télévisée Falcon and the Winter Soldier. Petite anecdote à ce sujet : il s’agit de la seconde série Marvel Disney+ mais elle devait en faite sortir avant WandaVision. Son tournage en Europe de l’Est, en pleine période de Covid et de confinement, a poussé le boss du MCU Kevin Feige à revoir ses plans et décaler sa sortie, par la force des choses. Mais revenons à Agent 13 : dans l’excellent comics Civil War, elle a un rôle très important et dramatique qui a suffisamment marqué les lecteurs pour que Sharon Carter ne soit pas oubliée. On vous conseille la lecture de cette œuvre, bien plus étoffée et réussie que le film.

07 Bishop & Fred

SAV des Emissions bonjour © Marvel

Mutant, Bishop ne vient pas de la dimension “classique” des comics et films, la fameuse Terre-616. Celui qui deviendra un X-Men est avant tout un “méchant”, sans vraiment l’être, issu d’une dimension parallèle et vivant dans le futur. Dans Marvel Snap, les choses sont beaucoup plus simples pour lui. Au tour 3, vous le posez et il gagne +1 à chaque fois que vous en posez une autre. C’est une carte très appréciée ! Mais ne nous éloignons pas du personnage. Son origin story peut se rapprocher de ce que les films X-Men ont développé dans Days of Future Past, c’est pourquoi nous le voyons dans le film. Et c’est là qu’intervient l’info cocasse pour nous concernant Bishop : il est incarné à l’écran par Omar Sy, de Omar et Fred, de Lupin, d’Intouchables… Mais faut-il encore le présenter ? Sa participation au film est liée au développement de sa carrière à Hollywood puisqu’au même moment, il a signé pour rejoindre la franchise Jurassic World où il donne la réplique à Chris Pratt, alias… Star-Lord. Marvel n’est jamais très loin.

08 Ironheart sort de l’ombre

Riri cartonne au box-office © Marvel

Terminons notre voyage dans le monde de la Maison des Idées et de son jeu de cartes avec Ironheart. Cette carte de coût 3 a la cote puisqu’elle permet de booster 3 cartes sur votre board. Utile ! Mais le personnage aussi est très tendance. Elle apparaît en effet pour la première fois sur un écran dans Black Panther Wakanda Forever actuellement au cinéma. Il s’agit de Riri Williams que l’on voit beaucoup dans le film et qui va avoir prochainement sa propre série. Comme Tony Stark, c’est un génie pour tout ce qui concerne la technologie, ce n’est donc pas étonnant de la voir avec une combinaison proche de Iron Man dans le jeu (moins dans le film…). Dans le MCU, elle est amenée à prendre la place de Stark, notamment dans l’équipe de Young Avengers que Feige construit avec Miss Marvel, Kate Bishop, Cassandra Lang, le nouveau Faucon ou encore America Chavez.

Autre variante de America Chavez © Marvel

