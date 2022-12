Marvel Snap, les conseils pour bien débuter

Grosse surprise côté jeux de cartes de cet automne, Marvel Snap s’impose comme un gros carton sur mobiles et se fait un trou sur d’autres supports comme Steam. Facile à prendre en main, avec des parties courtes, des visages bien connus et un univers Marvel très bien exploité, le jeu a tout pour continuer à cartonner à condition de s’enrichir en cartes et d’offrir peut-être davantage de contenu pour ceux qui prennent les season pass mensuels. Nous vous en avions parlé plus amplement récemment. Place aux conseils maintenant, histoire de se mettre bien en débutant votre aventure.

01 Dépensez vos crédits

Le niveau de collection © Marvel

Il existe deux monnaies essentielles sur le jeu. L’Or, qui s’obtient contre des euros ou en réalisant une série de quêtes, et les crédits que l’on obtient facilement en remplissant les nombreuses quêtes hebdomadaires ou du Season Pass. Nous parlerons de l’Or après mais concentrons nous d’abord sur ces derniers. Ils servent à améliorer le cadre de vos cartes : brise cadre, rare, épique, légendaire… C’est purement cosmétique mais pourtant c’est le nerf de la guerre sur Marvel Snap. Il est tentant, lorsque l’on débute de vouloir économiser ces crédits pour améliorer ses cartes préférées. Erreur ! Les améliorations de cartes vous font monter dans le niveau de collection, là où l’on débloque les nouvelles cartes.

Il est donc très important d’améliorer autant de cartes possibles pour grimper le plus rapidement possible en niveau et se faire une belle collection. De toute façon en jouant, vous aurez très vite l’opportunité d’améliorer toutes les cartes que vous le souhaitez. Certains decks meta nécessitent des cartes que l’on obtient vers le niveau 400 en collection. C’est donc tout sauf anodin. À partir du niveau 500, les nouvelles cartes se cachent dans les “coffres du collectionneur”, là où pour le Season Pass, au-delà du niveau 50 il s’agit de Variantes (de nouvelles apparences pour vos cartes sans changer leur aptitude, encore une fois 100% cosmétique). Les crédits s'obtiennent rapidement, vous n’avez nullement besoin de passer à la case pépettes IRL pour monter à bon rythme.

Vous noterez que dans la boutique, vous pouvez améliorer 3 cartes contre des crédits. Cette amélioration est un peu plus coûteuse que d’ordinaire, mais loin d’être inutile car vous n’avez pas besoin de boosters (monnaie parallèle liée à une carte spécifique) pour la faire monter. Si vous avez assez de crédits, sautez dessus aussi.

Jolie variante de Jubilee pour 700 or © Marvel

02 Gardez votre Or pour des variantes qui vous plaisent vraiment

L’Or s’obtient en “grande” quantité contre des euros et bien plus doucement en jouant normalement. Là encore, le jeu ne vous incite pas spécialement à sortir la carte bleue car votre pécule d’or monte tout de même à un rythme loin d’être scandaleux (ce qui est économiquement parlant assez étonnant et saluable). En effectuant les quêtes hebdomadaires, vous en obtiendrez et vous pourrez alors vous offrir une variante, même si cela nécessitera plus de temps. Six sont disponibles dans la boutique chaque jour. Évitez le piège de sauter sur une des six dès que vous avez assez pour vous l’offrir, soyez patients. Les variantes à 1 200 Or sont bien plus réussies que celles à 700. Regardez donc chaque jour et vous finirez par tomber sur la perle rare qui saura combler votre cœur (c’est beau).

03 Effectuez toutes les quêtes

Le meilleur moyen d’obtenir des crédits, des boosters et de l’or, c’est de faire les nombreuses quêtes quotidiennes. Tous les 5 effectuées, vous débloquez un trésor, 5 par semaine. Pour le Season Pass, c’est la même chose, avec des lots de récompenses après chaque palier terminé. Vous avez beaucoup à gagner à faire tout celà, d’autant que ces quêtes n’ont rien de difficile.

Variante de Black Panther dans le Season Pass © Marvel

04 Faut-il acheter le Season Pass ?

Le jeu sort chaque mois un season pass à thème. Le premier était lié à Carnage, le second à Black Panther, ce qui correspond avec la sortie cinéma de Wakanda Forever. Il est vendu 12 € pour la version Premium mais une version gratuite avec moins de contenu est également là. Beaucoup de joueurs se contentent, à raison, de la version de base. Néanmoins l’acheter n’est pas si bête. Il vous assure davantage de récompenses, des variantes, des avatars et surtout la carte de base (Miles Morales puis Black Panther), une carte qui devrait être dispo pour toutes, comme s’en plaignent les joueurs, mais ça n’est pas le cas. On retrouve ce système de season pass mensuel sur plusieurs jeux aujourd’hui. Si vous jouez beaucoup à Marvel Snap et que vous pouvez vous permettre de le payer (pas d’excès, on ne dépense que ce que l’on peut se permettre de dépenser surtout !), le prendre est assez sympathique. On peut le voir comme un énième abonnement par exemple. Là encore, rien d’obligatoire.

05 Un bug très agaçant et sa solution !

Quelques jours avant la sortie de la saison “Les Guerriers de Wakanda”, un bug très gênant est apparu chez certains joueurs mobiles, renforcé depuis la mise à jour. Vous pouvez jouer, aucun souci, mais vous ne pouvez plus récupérer vos récompenses dans le niveau de collection, ce qui vous bloque complètement ! Un message apparait “Une erreur s’est produite, veuillez réessayer dans quelques minutes”. Pire, ce souci vous empêche de modifier votre avatar, de modifier et de créer des decks ! Le seum !

Le problème persiste encore au moment de l’écriture de ces lignes mais ne touche pas tout le monde. En fouillant sur le net, c’est un peu le silence radio ou le désarroi. Votre serviteur a trouvé par hasard une parade et va la partager avec vous ! Le jeu étant dispo en free-to-play sur Steam, connectez vous sur PC. Là, le problème n’a pas lieu. Jouez donc sur mobile, amassez les crédits et allez faire vos améliorations sur votre bécane. C’est un peu contraignant mais rien de dramatique. Par contre, sur Steam, il y a un autre bug gênant, le texte de description des cartes n'apparaît pas forcément. C’est un peu casse-pied pour créer vos decks mais toutes les cartes sont décrites sur internet.

06 Scarlet Witch, sorcière très utile

Scarlet Witch © Marvel

Les trois prochains conseils, les derniers, concernent des cartes qui peuvent vous faire le plus grand bien. La première est Scarlet Witch comme l’indique le titre plus haut. Connue sous le nom de Wanda Maximoff depuis sa première apparition dans le MCU dans Le Soldat d’Hiver, le personnage incarnée par la géniale Elizabeth Olsen devient officiellement La Sorcière Rouge dans sa série Disney+ WandaVision avant de devenir l’antagoniste imba de Doctor Strange 2. Dans les comics, le personnage est une mutante, fille de Magneto, aux pouvoirs immenses et connue pour son imprévisibilité. On vous conseille d’ailleurs la lecture du très bon comics House of M pour avoir une idée de l’étendu des pouvoirs de la dame et de sa personnalité torturée. Sur Marvel Snap, ce côté imprévisible est parfaitement retranscrit. Lorsque vous la posez, elle change les caractéristiques de l’emplacement concerné. C’est donc à quitte ou double mais celà peut vous être particulièrement utile. En effet si un emplacement ruine votre plan d’attaque, éliminez le. Son coût est de 2. Vous pouvez aussi la jouez malignement, en laissant votre adversaire construire une stratégie basée sur un emplacement et rendre tout cela caduque en le modifiant ensuite. C’est une carte qui trouve sa place dans de nombreux decks et qui vous sauvera la mise plus d’une fois.

07 Armor, la carte anti destruction

Armor © Marvel

Dans la meta actuelle, le deck destruction fait des ravages. Il consiste à détruire des cartes qui ont un effet positif pour le joueur lorsqu’elles disparaissent. Le petit Bucky Barnes détruit devient le solide Soldat de l’Hiver. Nova booste toutes les autres cartes posées, etc. Ce deck peut être contré. Si vous jouez contrôle ou même un autre deck autre que destruction, on vous conseille chaudement la carte Armor, de coût 3. Elle a pour effet de rendre indestructibles toutes les cartes posées sur un emplacement. Là encore, à vous d’être malin. Si vous avez l’emplacement qui copie la carte posée sur un autre, vous cassez le deck destruction adverse sur deux spots ! Énorme ! Autre situation, si votre adversaire pose Nova, puis Bucky, Dents-de-Sabre ou Wolverine, c’est qu’il va balancer Carnage, Venom ou Dethlock. Attendez qu’ils posent les cartes à détruire et balancez Armor face à elles pour lui ruiner le moral !

08 Killmonger n’aime pas les Huns

Killmonger © Marvel

Derrière ce titre tordu se cache une vérité : la carte Killmonger est une arme de destruction massive contre le deck basée sur Kazar et les cartes de coût 1. Son effet : détruire toutes les cartes 1 (les vôtres aussi) ! Tout simplement. Si vous jouez destruction, Killmonger, grand méchant de Black Panther 1, interprété par Michael B.Jordan, est absolument nécessaire pour faire sauter Nova et faire apparaître Angel (si vous l’avez). Mais si vous ne jouez pas le deck Kazar, et que vous n’avez pas ou peu de cartes de coût 1, prenez le également sans hésiter. Il peut dégommer Sunspot, carte très agaçante, Rocket Racoon, Diablo et Iron Fist (du deck move), les Ninjas -2, les écureuils de Squirrel Girl et ses écureuils ou Ant-Man qui peut vite devenir un problème. C’est d’autant plus jouissif lorsque vos adversaire allaient jouer Blue Marvel et que vous cleanez le bord juste avant.

On se retrouve prochainement pour la présentation de quelques decks vraiment cools à jouer !

