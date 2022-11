Marvel Snap, le jeu de cartes qui surprend

C’est donc dans ce contexte peu favorable que Marvel vient de dégainer son

jeu de cartes

:

Marvel Snap

(en référence à Thanos, of course). Après tout, pourquoi pas ? Tout le monde à son jeu de cartes. Geralt à l’excellent Gwent. Blizzard a toujours Hearthstone. Riot a Legends of Runeterra. The Elder Scrolls a Legends (mais pas Runeterra). Magic of the Coast s’est aussi dit qu’il était temps de récupérer son trône en sortant sa version online du légendaire Magic the Gathering. Sans oublier l’excellent Slay The Spire, Monster Train,

. On ne va pas se mentir, de Snap, nous n’attendions pas de révolution. La question était surtout de savoir si Marvel allait proposer autre chose qu’un énième jeu du genre, à tendance pay-to-win, blindé de pubs et d’offres à ne surtout pas rater comme acheter le pack de cartes qu’il faut absolument posséder contre des euros avant de passer au jeu suivant. Et la surprise est plutôt bonne ! En voici les raisons.