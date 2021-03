Un chef d'œuvre logistique et technique

L’équipe a donc décidé de tourner tôt le matin ou juste avant le coucher du soleil lorsque les températures sont au plus bas et que la neige est la plus compacte possible. "Un autre problème est que la batterie se décharge plus rapidement à -15 degrés et que l’huile dans les suspensions se rigidifie plus vite. Il fallait donc que la moto reste chaude le plus longtemps possible. On avait une heure pour tourner et pas plus." Après les premiers tests, Mat Rebeaud croyait le défi insurmontable. "Il y avait toujours un problème qui arrivait après un autre."