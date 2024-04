Notre guide sur le matériel d’escalade et comment le choisir

Lors du dernier championnat de France d’escalade de bloc, Oriane Bertone a pris l’or . Si ceci a attiré votre curiosité sur la discipline qu’est l’ escalade , pas de problème, on va tout vous présenter.

01 Le matériel nécessaire selon votre pratique de l’escalade

Les indispensables pour les débutants : l’équipement essentiel à acheter en premier, sont les chaussons d’escalade, compatible pour une utilisation dehors comme dedans. Pour le reste, en fonction de votre lieu de pratique, les besoins peuvent varier.

Le matériel pour l’escalade en salle : en salle, tout en gardant dans votre sac vos chaussons d’escalade, il faut prendre aussi de la magnésie qui permet d’avoir une meilleure adhérence au niveau des mains. Autres éléments à ne pas négliger : le baudrier, un système d’assurage et éventuellement une longe, pour aider aux manipulations en haut des voies, ainsi qu’une brosse.

Il existe aussi un autre accessoire essentiel en salle, car sa pratique le nécessite, il s’agit des crash-pads, obligatoires lors de la grimpe de bloc.

Oriane bertone exulte © LeJDD

L’équipement requis pour l’escalade extérieur : si vous êtes friand d’escalade extérieure mais que vous n’êtes pas un expert en la matière, alors outre tout le matériel précédemment cité, il faudra également se munir de matériel supplémentaire.

Ainsi, vous devez aussi prendre avec vous une corde d’escalade accompagnée d’un sac et d’une bâche pour la protéger, un casque, un jeu de dégaines et de mousquetons, des lunettes d’assurage pour le confort de vos cervicales et un topo, indispensable, que vous aurez pris soin de lire avant.

02 Connaitre et comprendre le fonctionnement de son matériel d’escalade

Chaussons d’escalade : il faut se baser sur ces trois critères, le confort, la technicité et le terrain sur lequel vous allez les utiliser.

Le confort tout d’abord, car il faut se sentir bien dedans, on parle ici de l’accueil du pied par la semelle et l’épaisseur intérieur du chausson. Il faut aussi prendre en compte que certains modèles ne s’adaptent pas à toute morphologie.

Chaussons d’escalade EB © Grimper

La technicité d’un chausson est visible directement de l’extérieur en fonction de sa cambrure, de la tension du talon ou encore de son asymétrie. Grâce à tous ces éléments on peut réussir à définir si le chausson est technique ou pas. Si ces détails vous échappent, rapprochez-vous d’un vendeur spécialisé qui saura vous conseiller.

Enfin, le dernier critère et pas des moindres : le terrain de pratique. Évidemment que selon ce dernier, le choix du chausson varie.

Baudriers, casques d'escalade, cordes et mousquetons : quand on parle de sécurité en escalade, le baudrier arrive tout en haut de la liste. À ne pas confondre avec le harnais, car le baudrier enserre au niveau de la cuisse et la taille contrairement au harnais qui enserre plus le torse.

- Le baudrier est soumis à des normes qui imposent donc des tailles et des résistances en fonction du type de baudrier. Son utilisation est recommandé pour assurer une liaison avec une corde. Sa durée de vie est d’environ 10 ans, il ne faut pas hésiter à le contrôler, car si vous avez le moindre doute, c'est votre vie que vous mettez en danger.

Baudrier grâce auquel on peut se relier à une corde © burgosandbrein

- Pour le choix du casque, souvent négligé par les grimpeurs pour des raisons de style, il est évidemment extrémement nécessaire pour prévenir des impacts de roches.

Il existe donc deux types de casque, ceux avec une coque rigide qui sont très résistants en montagne et qui possedent une partie intérieur en mousse. Vous pouvez retrouver, par exemple, le casque Petzl Boreo dans cette catégorie.

Casque Petzl Boreo © Petzl

Le deuxième type de casque est constitué de mousse expansée, ces derniers sont très légers, plus confortables et protègent très bien des impacts. Malheureusement, ils sont beaucoup moins solides et durables dans le temps.

- Les cordes sont aussi un autre élément de sécurité très important. Afin de choisir la corde la plus adaptée à vos besoins, nous allons vous les présenter.

Ils en existent trois types :

La corde à simple ne compte qu’un seul brin et s’utilise principalement en salle ou pour l’escalade sportive en couenne (c’est un type d’escalade qui se pratique sur des falaises étroites ne comportant qu’une voie et ne nécessitant pas de rappel pour descendre). Cette corde est beaucoup plus épaisse que les autres, car les chutes sur ce type de voie sont beaucoup plus fréquentes.

La corde à double, conçue pour les descentes en rappel, est parfaite pour les sorties en montagne, il est conseillé de prendre deux brins de cordes pour éviter les zigzags entre les dégaines.

La corde jumelée est l’équivalent de la corde double mais plus fine et plus légère, il est impératif de clipper les deux brins de corde ensemble pour des raisons de résistance. Elle s’utilise dans le même contexte que la corde double.

Le mousqueton : c'est un point d’attache servant à relier la corde et le baudrier.

Il en existe deux types avec trois formes différentes :

Les mousquetons de progression permettent d’avancer sereinement durant votre parcours, ils sont détachables.

Les mousquetons de sécurité comme le nom l’indique, sont des mousquetons avec verrouillage qui relie le baudrier à l’appareil d’assurage et vous protège.

Les mousquetons possèdent trois formes, la première en forme de D, aussi la plus connue, est conseillé pour l’assurage. La deuxième en forme de poire permet de connecter plusieurs personnes entre elles ou encore du matériel. La dernière, dites symétriques, est de forme ovale, est utilisé pour la connexion de poulie ou pour lever une charge lourde.

Sac, crash pad et magnésie : il ne faut pas non plus oublier ces accessoires qui sont tout aussi importants pour la sécurité ainsi que pour la performance.

- La magnésie d’escalade est un élément indispensable dans le kit du grimpeur, sous forme de poudre, elle s’utilise sur les mains et permet une meilleure accroche sur les prises.

- Le crash pad est un matelas indispensable en escalade de bloc, car il vous réceptionne, c’est votre tapis de chute donc autant bien le choisir pour éviter des blessures inutiles à cause d’un mauvais matelas.

- Le sac à dos d’escalade doit lui aussi être choisi avec soin parce qu'il transportera votre matériel et vu le nombre d’utilitaires requis et bien, il vaut mieux qu’il soit adapté à la pratique.

Vous n’avez maintenant plus d’excuses pour aller vous équiper dans le magasin spécialisé le plus proche de chez vous. Avec ce guide vous devriez être prêt pour découvrir le monde vu d’en haut.