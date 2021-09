Quand Mathea Olin ride l'une des vagues les plus sauvages du Canada

Enfiler une combinaison intégrale de 5 mm une journée où le mercure affiche 0°C n'est pas une mince affaire. À Tofino , en Colombie-Britannique ( Canada ), c'est pourtant le quotidien de la surfeuse professionnelle Mathea Olin. Ici, dans cette ville de 2000 habitants, les néoprènes remplacent les shorts de surf . Les conditions ne sont pas toujours parfaites, et quand elles le sont, les journées sont courtes et le temps est souvent rude et peu engageant. Pourtant, cela n'a pas empêché Mathea Olin de réussir à se hisser sur les podiums du monde entier.

Des débuts modestes

Bien qu'elle soit de plus en plus reconnue comme une destination de surf , Tofino reste, pendant les mois d'hiver, une ville où les tempêtes sont nombreuses. Le principal challenge consiste à en tirer parti, chose qui ne vient qu'à force de recherches, de persévérance et - peut-être le plus important pour Olin - en suivant l'exemple de ceux qui l'ont précédé.

Née à Canmore, en Alberta, Olin a déménagé à Tofino à l'âge de 6 ans. Un an plus tard, elle enfilait déjà une combinaison et enchaînait les cutbacks. À 10 ans, elle se faisait remarquer par les pros locaux. Désormais bien engagée dans une carrière de surfeuse pro et après avoir acquis une grande expérience de la compétition (et les trophées qui vont avec), elle veut ajouter une autre dimension à sa carrière déjà bien remplie : le free surfing .

Mathea Olin dans son élément © Jeremy Koreski Un spot de rêve © Jeremy Koreski Olin et son mentor, Pete Devries © Jeremy Koreski Dans le tube © Jeremy Koreski

Puisqu'elle a passé beaucoup de temps chez elle ces derniers temps, c'était le moment idéal pour s'y mettre. Son premier objectif ? S'attaquer au fameux slab de Tofino.

Je me suis toujours dit que je voulais surfer sur cette vague, même si elle était terrifiante. Mathea Olin

Le slab

Accessible uniquement par bateau, cette vague a été découverte par la légende locale Raph Bruhwiler et se distingue comme l'une des vagues les plus difficiles du Canada. Pourquoi ? À cause de la vitesse à laquelle l'eau passe dessus le surfeur.

C'est à l'âge de 10 ans, lors d'une excursion familiale sur une plage voisine, qu'Olin a pu le constater. "Je suis restée assise sur la plage pendant tout ce temps et j'ai regardé Pete (Devries) et Raph (Bruhwiler) dans le barrel", raconte-t-elle. "Depuis ce jour, je me suis toujours dit que je voulais surfer sur cette vague, même si elle était terrifiante."

Mathea Olin dans les eaux de la Colombie-Britannique © Jeremy Koreski Face-à-face © Jeremy Koreski Olin en eaux glaciales © Jeremy Koreski Golden hour © Jeremy Koreski

Les choses ont sérieusement commencé lorsque Olin a fait la rencontre de Devries , un jeune surfeur prometteur de l'époque.

"Je me souviens l'avoir vue dans l'eau quand elle avait environ 10 ou 11 ans", se souvient Devries. "Il suffisait de voir à quel point elle était posée dès son plus jeune âge, elle avait déjà un style". Je me suis alors dit que cette fille avait beaucoup de potentiel pour devenir une grande surfeuse".

Au cours de la dernière décennie, les deux surfeurs ont parcouru le monde ensemble et Devries a été le premier témoin de l'envol de la surfeuse.

Alors qu'Olin cherche aujourd'hui à donner une nouvelle dimension à son surf, elle a la chance d'avoir Devries - que beaucoup considèrent désormais comme le meilleur surfeur canadien - à ses côtés.

"Certains des moments les plus importants de ma vie de surfeur se sont passés sur cette vague. C'est une vague qui compte beaucoup pour moi et qui m'a donné l'occasion de faire évoluer mon propre surf", explique le surfeur.

Mais il a également compris à quel point elle pouvait être dangereuse. "La vague est beaucoup plus délicate qu'elle n'y paraît sur les photos et les vidéos", souligne-t-il. "C'est essentiellement un barrel et il faut passer le peak au take-off pour s'y insérer."

Loin de tout hôpital et sans réseau téléphonique, surfer sur une vague de ce type n'est, en effet, pas sans conséquences. C'est donc un autre type de challenge pour Olin, qui a plus l'habitude de s'affronter en tête-à-tête que de tenter de dompter une vague isolée. La vague se casse dans des eaux peu profondes. Et même une toute petite chute peut avoir de graves conséquences si vous êtes à des heures de route l'hôpital le plus proche et que vous ne pouvez pas téléphoner. Une dure réalité qui n'échappe pas à la petite équipe qui surfe ici.

Se jeter à l'eau © Jeremy Koreski La nature canadienne © Jeremy Koreski Les choses sont différentes dans les régions sauvages du Canada © Jeremy Koreski

"J'ai vu des gens se blesser, parfois à la limite de l'hospitalisation. C'est un endroit délicat à surfer, et il est certain que vous vous exposez à des risques", poursuit Devries.

Consciente du risque qu'elle prend, Olin est pourtant prête à relever le défi et ravie de pouvoir ajouter une autre dimension à son surf tout en gardant à l'esprit la chose la plus importante : prendre du bon temps. "Se retrouver en pleine nature à faire ce que l'on aime par pur plaisir, est incroyable", s'enthousiasme Olin. "Qu'il s'agisse de compétition ou de free surf, l'objectif final est le même pour moi : être heureuse et pouvoir surfer tous les jours."

