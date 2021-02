Comment Matt Jones a réalisé deux premières mondiales en VTT

a longtemps vu les premières mondiales se multiplier lors des compétitions ou des tournages de vidéos, il est désormais beaucoup plus difficile pour un rider professionnel d’être l’auteur d’un "world first". Il ne suffit désormais plus seulement d’envoyer des doubles ou des triples rotations. Il faut désormais aller beaucoup plus loin, et ce à tous les niveaux. Alors, quand un pilote arrive à réaliser non pas une, mais deux premières mondiales, on applaudit. Et longtemps.

, réalisée en partenariat avec Ford, reflète exactement cet esprit. Elle nous permet de voir toutes les heures de préparation du rider britannique, ses échecs, sa souffrance et ses triomphes, après avoir notamment réussi le premier "running gainer" et le premier "hitching post flip to feet to front flip".

que tout le monde aurait pu essayer. Et pourtant, une fois que je les ai tentées, je me suis rendu compte que c’était plus difficile que ce que j’imaginais.

Je voulais vraiment tenter de les faire dans une belle production et ne pas me contenter de diffuser les vidéos sur Instagram. Les étoiles se sont alignées et j'ai pensé que le moment était venu de m’entraîner pour ça et d’y arriver. C’est une idée que j’ai depuis longtemps et je savais que j’allais la réaliser. Mais j’étais un peu paranoïaque que quelqu'un la fasse avant moi. En fait, ce sont des

J’ai fait tellement d’essais pour parvenir à réussir mon "running gainer"... Et on ne les voit pas tous dans la série. J'ai pris tout le mois d'août pour filmer des vidéos YouTube et j’ai essayé la figure tous les jours. Je changeais la hauteur de la structure, je tombais sur mon airbag… Bref, j'ai tout essayé pour trouver le meilleur moyen de la replaquer. Je ne suis pourtant pas parvenu à en faire une avant de me rendre dans le Devon. J’ai pris mon airbag, je l’ai posé là-bas et j’ai réussi la figure le lendemain. Je ne la referai probablement plus jamais.

C’était une aide précieuse qu’il soit là. Avec Jono, on a la même façon d’imaginer les figures. C’est bien d’avoir quelqu'un avec qui échanger et qui a la même vision que soi. Même si parfois, il a un avis différent du mien, c’est toujours intéressant de l’écouter. Il avait d’ailleurs plus de volonté que moi la plupart du temps, même si ce n’est pas lui qui a fait les tricks au final.

Était-ce plus difficile mentalement et physiquement que ton premier tournage pour "Frames of Mind" ?

Oui, car c’est moins un projet vidéo que le désir de montrer tout le processus nécessaire pour réussir ces figures. Filmer les coulisses de mes entraînements m’a mis plus de pression, car on me voit affirmer que je vais faire tel ou tel trick. J’étais donc obligé d’aller jusqu’au bout. Je devais tenir ma promesse.

