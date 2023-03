En plus de quinze ans de carrière, le nonuple champion du mopnde francilien Matthias Dandois a ridé la capitale en long, en large et en travers : "Paris, c'est le meilleur terrain de jeu au monde. Et la spécificité du flat, c'est que tu peux rider vraiment n'importe où. À force de rouler des spots incongrus, je suis devenu le 4x4 du BMX !" explique-t-il.

Et il vous le prouve ci-dessous en passant en revue les lieux phares de la ville lumière où il a lui-même fait briller son talent dans ses nombreuses vidéos. Certains, qui reviennent souvent (Bastille, République etc.) ne seront bien sûr mentionnés qu'une seule fois. Suivez le guide.

Quand Matthias Dandois a piscine © Pierre Blondel

01 La piscine Molitor (vidéo à découvrir en haut de l'article)

Matthias Dandois ride dans la piscine Molitor vidée de son eau © Pierre Blondel

« Molitor , c’est la piscine la plus mythique de Paris ! À la base, c’est mon pote escrimeur Enzo Lefort qui m’a envoyé une story sur Insta de la piscine vide et m’a dit que ce serait fou que je puisse rider dedans. Les gens de la piscine ont accepté mais m’ont juste dit qu’il fallait que j'évite de faire des traces dedans parce qu’elle était en cours de nettoyage. J’ai donc demandé des pneus blancs à mon sponsor. Ça s’est super bien passé et ça fait de belles images !

Il faut savoir que Molitor était un gros spot de skate et de BMX dans les années 90, avant qu’elle ne soit refaite. La vidéo est donc aussi une dédicace à l’histoire du spot… et du sport, puisque l’essence du BMX, à la base, c’est de rider des piscines vides en Californie. C’était un retour aux sources... sans eau."

02 The Old World : République / La Défense / La Mappemonde

1 h 9 min The Old World The Old World, ou le film de bike qui réunit pour la première fois les meilleurs riders VTT et BMX d'Europe. Regardez le film The Old World en intégralité et gratuitement sur Red Bull TV.

« J’ai commencé à rider place de la République il y a 21 ans, et elle a été refaite depuis. Elle est devenue un véritable centre de la culture BMX et skate de Paris aujourd’hui. Il y a des modules, et on y trouve donc un miroir d’eau vide en hiver et plein en été. Là on shootait justement l’été, et ça faisait de super reflets. Mais ça glisse, et c’est galère à rider (rires). Il faut savoir faire des compromis ! J’aime mettre l’accent sur les belles images. Je ride toujours à République aujourd’hui, mais il est très important, sur le plan créatif, de continuer à s’entraîner sur des spots différents tous les jours.

La Défense , c’est un sacré spot de street, hyper reconnu. Tu y trouves notamment le célèbre aileron de requin. En fait, tous les spots qui proposent des escaliers et des grandes esplanades, pour nous, c’est du pain béni. Et puis, j’adore la perspective que le lieu offre sur Paris et l’Arc de triomphe.

La Mappemonde , dans le 13ème arrondissement, est aussi un spot légendaire de BMX et de skate, qui a été créé par un artiste à l’origine. Il est cool parce que ne n’est ni un spot de bowl, ni un spot de street. C’est vraiment quelque part entre les deux. Et il est fréquemment réinventé, donc j’y retourne souvent."

14 minutes Quand Matthias Dandois explore Paris Envie de sillonner les rues de la capitale avec un artiste du BMX Flatland ? Aucun problème, le rider Français Matthias Dandois joue les guides dans ces bonus du film The Old World.

03 Un tour de Paris avec Corey Martinez : Bastille / Montmartre / Le Palais de Toyko / La place des Vosges

3 minutes Un tour de Paris avec Dandois et Martinez Le rider de BMX flat Matthias Dandois fait découvrir à son pote Corey Martinez, le champion de BMX Freestyle, de passage à Paris les meilleurs spots de BMX de la capitale.

" Bastille , j’y ai habité pendant 10 ans. Le spot était à 200 mètres de chez moi et je l’adore. J’aime rider quand il y a de la vie autour de moi. Et là aussi, tout le spot a été refait. C’est encore mieux à rider. J’ai l’impression que les lieux parisiens sont toujours plus bike et skate friendly. Les JO ont sûrement fait évoluer les mentalités ! Aujourd’hui, on fait partie du paysage.

Montmartre , c’est cool quand tu fais du street, parce qu’il y a des marches, des rambardes, des plans inclinés. C’est très touristique donc ça tourne souvent au « street show » mais c’est un super spot.

Le Palais de Toyko , c’est légendaire. Son ledge fait partie des plus connus au monde. J'aime beaucoup le rider l’hiver lorsqu’il est vide. Je trouve ça très beau. Et c’est un lieu d’art et de culture, c’est toujours bien de mêler tout ça.

La place des Vosges , c’est vraiment pourri à rider (rires). On a choisi d’y tourner uniquement parce que c’est très joli. On habite dans un musée géant mais j’ai tendance à l’oublier et je m’en rends surtout compte quand je voyage et que je reviens !"

04 Unlocked Down : La tour Eiffel / Les Champs-Élysées / Scène du Palais Garnier / Bercy / Pont de Grenelle / Boulevard Saint-Germain / Station F

3 minutes Matthias Dandois : Unlocked Down Quand Matthias Dandois, le taulier du BMX français, nous fait découvrir les rues désertes de Paris dans la vidéo Unlocked Down.

"Ce qui est bien avec la tour Eiffel , c’est que comme elle fait 300 mètres de haut, tu as toujours un angle un peu cool à choper dans une rue adjacente, par exemple. Alors bien sûr, rider au pied de la tour, c’est toujours compliqué, mais j’aime y aller au lever du soleil. Ça donne des images folles. Et puis, c’est quand même le symbole de la capitale !

Les Champs-Élysées , ça fait partie des spots que le confinement et Unlocked Down m’ont permis de rider. Je n’y vais pas d’habitude. C’est fou de voir les Champs complètement vides. À un moment, je ride le rond-point qui est la hantise de toute personne qui vient d’avoir son permis, c’est drôle.

La scène du Palais Garnier , j’ai pu y aller parce que pour une fois, l’Opéra n’était pas booké tous les soirs. C’est le spot le plus ouf que j’ai ridé dans ma vie. Déjà, le flat et la danse sont très proches, et pouvoir rouler là où évoluent les plus grand(e)s danseurs/danseuses étoiles, c’est incroyable. Et puis, c’est une institution parisienne. Le plafond de Chagall, les parquets qui ont deux siècles… ça te met un peu la pression parce que tu n’as pas le droit de tomber !

Bercy , c’est devant le parvis du ministère de l’Économie et des Finances. C’est un spot que j’ai beaucoup squatté quand j’habitais à Bastille et qu'il y avait trop de monde sur la place. C’est un super lieu pour s’entraîner et faire des images.

Saint-Germain, la Station F ou Grenelle , c’était surtout pour le décor. On était vraiment en mode « tourisme à Paris » dans cette vidéo, même si il y a du beau riding aussi (rires)."

05 Les toits de Paris

3 minutes Matthias Dandois perché sur les toits parisiens Matthias Dandois au Perchoir de Paris

"Alors, là c’était aussi fou que dur. Le toit du Perchoir, notamment, c’était bien complexe parce que c’était tout petit, mais on avait une vue incroyable sur Paris ! Et je m’étais aussi retrouvé sur le toit du BHV, c’était très cool aussi. J’ai plein de potes qui font du parkour et m’envoient tout le temps des photos de spots incroyables sur ces toits. Ça fait partie de la culture de la ville et c’est un super terrain de jeu, mais par contre, c’est flippant en vélo. Et puis, je suis daron maintenant… (rires)"

06 Le Canal Saint-Martin

2 minutes Matthias Dandois dans le canal Saint-Martin Vidéo : Matthias Dandois pose des tricks en BMX à l'intérieur du canal Saint-Martin vidé de son eau.

"Le Canal est vidé une fois tous les 15 ans pour être nettoyé et on y trouve donc tout un tas de cochonneries. On avait eu l’autorisation et c’était dingue de se retrouver là-dedans, d’autant plus que j’ai fait moult apéros à côté (rires). Et puis, au début de la vidéo, on passe sous Paris, et peu de gens le savent, mais il y a une grande voie souterraine qui va du bassin de l’Arsenal jusqu’au Canal Saint-Martin."

07 At Home with Matthias Dandois : Rue des Saints-Pères / Les voies sur berges

5 minutes At Home with Matthias Dandois On rend une petite visite à Matthias Dandois, chez lui à Paris.

"Saint-Germain-des-Prés , devant la faculté de médecine et SciencePo, c’est un spot mythique aussi. J’y fais notamment un half cab par-dessus les rails verts. C’est très cool.

Les voies sur berges , on y va tout le temps depuis que c’est réservé aux piétons et aux vélos. Sous le tunnel, notamment, c’est très marrant. Y’a toujours des expos street art, des bancs pour sauter, des plans inclinés… tous les quais, de Austerlitz jusqu’à Issy-les-Moulineaux, sont une mine d’or !"