Matthias Dandois tire sa révérence sur un titre !

, et il a dominé de la tête et des épaules.

Quand on est neuf fois champions du monde, un titre européen n’a probablement pas la même saveur. Et même s’il s’était donné pour objectif de décrocher un dixième titre mondial, partir sur une victoire est toujours un énorme accomplissement. Face à

Quand on est neuf fois champions du monde, un titre européen n’a probablement pas la même saveur. Et même s’il s’était donné pour objectif de décrocher un dixième titre mondial, partir sur une victoire est toujours un énorme accomplissement. Face à Viki Gomez , triple champion du monde, Matthias Dandois (qu’on a notamment pu voir effectuer quelques tricks durant la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024) a dû attendre son tour, étant le dernier à entrer en piste. Mais qu’importe, celui qui est tombé amoureux de ce sport en regardant C’est mon choix a assuré , récoltant 91 points de la part des juges après une performance sans accrocs.

Quand on est neuf fois champions du monde, un titre européen n’a probablement pas la même saveur. Et même s’il s’était donné pour objectif de décrocher un dixième titre mondial, partir sur une victoire est toujours un énorme accomplissement. Face à Viki Gomez , triple champion du monde, Matthias Dandois (qu’on a notamment pu voir effectuer quelques tricks durant la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024) a dû attendre son tour, étant le dernier à entrer en piste. Mais qu’importe, celui qui est tombé amoureux de ce sport en regardant C’est mon choix a assuré , récoltant 91 points de la part des juges après une performance sans accrocs.