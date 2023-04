Les dix moments les plus fous de la carrière de Matthias Dandois 

Cycling Around the World Suivez les riders Danny MacAskill, Rebecca Rusch, Tom Oehler, Daniel Wedemeijer et bien d'autres alors qu'ils explorent le monde à vélo dans la série Cycling Around the World sur Red Bull TV.

, dans lequel il se lance dans une course contre le temps. À cette occasion, on a décidé de revenir sur les moments les plus marquants de sa carrière, entre projets fous et victoires mémorables.

La première victoire a toujours un goût particulier. Et celle du rider francilien de 33 ans n’échappe évidemment pas à la règle. En 2002, alors qu’il n’est encore qu’amateur, le jeune Matthias décroche son premier succès lors d'un contest, le Circle Cow. C’est le déclic : « Ça a été un déclic fou. Je n’avais rien gagné jusque-là. La sensation d’être sur le podium était hyper agréable et je me suis dit que je voulais ressentir ça toute ma vie. »

Cinq ans plus tard, alors qu’il joue désormais dans la cour des grands, il participe à sa première manche de Coupe du monde à la Nouvelle-Orléans. Un rêve qui se réalise pour le rider d’Epinay-sur-Orge qui se mesure alors à « tous les pros [qu’il] voyait dans les magazines de l’époque. » Mais ce n’est pas tout : Matthias triomphe et termine à la première place. Un prodige est né.

C’est à cette période que la carrière de Matthias Dandois prend un tout autre tournant. Après plusieurs années de galères qui sèment parfois le doute sur ses choix de carrière, il signe un partenariat avec Red Bull et peut désormais vivre de sa passion pour le BMX. Ses objectifs ? Des projets et des titres.

La même année, il décroche son premier trophée de champion du monde. « Je n’avais pas de pression parce que je ne me sentais pas aussi fort que les autres et que j’étais certainement un peu naïf, à 18 ans. Et puis, j’arrivais avec un style nouveau, fluide. J’avais enlevé les freins de mon vélo. Et comme j’étais grand, j’étais visuellement très différent des autres. Bref, il y avait un effet « newcomer » qui a dû bien fonctionner avec les juges ». La légende est en marche.

En 2022, le BMX flat fait son grand retour aux X Games, au Japon. Un rendez-vous que Matthias Dandois ne peut évidemment pas louper. S’il termine au pied du podium, Matthias Dandois réalise tout de même l’un de ses rêves en participant pour la première fois à la compétition qu’il suivait à la télé étant plus jeune. Et ça, ça n’a pas de prix.

