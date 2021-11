Découvrez Mauricio Barbieri, le coach brésilien qui bouleverse les codes

Maurício Barbieri: J’aime que mon équipe domine le jeu, qu’elle prenne l’initiative avec un style agressif. Nous voulons la possession de balle. On vise le but. On veut se créer un maximum d’occasions dans un match. Mais plus que mes idées, ce que j’apprécie le plus est le contexte dans lequel nous travaillons, les qualités de mes joueurs, la philosophie et l’histoire du club. J’essaie d’exploiter tous ces atouts et je pense qu’on a trouvé une formule efficace cette saison.