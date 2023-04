Max Palm et Manon Loschi : interview croisée des jeunes loups du freeride

Manon: Le freeski est un sport assez récent. Et au début, tu avais vraiment deux axes différents : le freeride et le freestyle. Nous on pioche un peu où on veut, on met du freeride dans le freestyle et inversement. Ça crée un nouveau « spirit ».

Max: Oui même si nous sommes nombreux à venir d’autres disciplines. Moi, par exemple, j’ai fait de l’alpin jusqu’à 15 ans et j’ai commencé le freeride après. Mais c’est vrai que cette année, on voit plein de freestylers arriver et c’est cool. On ne voit plus uniquement des purs freeriders comme avant.

Manon: Ça fait évoluer le sport, c’est important. Ça pousse celles et ceux qui sont très orientés freeride à placer des tricks et les autres à mettre des grosses barres et faire des trucs plus engagés. Il n’y a que du bon à prendre partout.