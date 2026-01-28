© Khalil Musa/Red Bull Content Pool
F1
« Pareil, mais différent » : le nouveau casque de Max Verstappen dévoilé
Max Verstappen est de retour, prêt à se battre pour le titre 2026 en Formule 1. Le design de son nouveau casque présente quelques détails mettant en avant les changements que cette saison apporte.
Max Verstappen repart à la conquête d’un cinquième titre de champion du monde des pilotes. En dévoilant son nouveau casque sur Instagram avec la légende « Same but different. I’m ready! », le quadruple champion du monde présente une nouvelle version subtilement mise à jour du design introduit en 2025. Celui-ci rendait hommage à son parcours, de prodige du karting à quadruple champion du monde, avec en bonus l’apparition stratégique du logo du nouveau motoriste d’Oracle Red Bull Racing, Ford.
Inspiré du casque qu’il portait lorsqu’il a commencé la course à l’âge de quatre ans, le design comporte un discret hommage à son père, Jos Verstappen, dont le casque a laissé une impression durable sur Max.
01
« Pareil, mais différent » : le casque 2026 de Max Verstappen
« Ce design de casque est globalement similaire à celui que j’avais quand j’ai commencé à courir, à l’âge de quatre ans », expliquait Verstappen l’an dernier. « Il était basé sur le design de mon père et j’en suis très fier. Quand j’ai commencé la course, le design du casque de mon père était très important pour moi. C’était le casque que j’aimais vraiment et que je suis très fier de porter. »
Chaque détail de ce nouveau design raconte une histoire : les lignes rouges et bleues représentent le drapeau néerlandais, l’esthétique épurée et simple et, bien sûr, le lion sur le dessus – une signature de l’identité de Verstappen.
La nouveauté, en revanche, ce sont les emblématiques logos Ford bleus sur les tempes, qui célèbrent l’arrivée du géant américain de l’automobile en tant que motoriste officiel d’Oracle Red Bull Racing pour la saison historique 2026 et au-delà, sous le nom Red Bull Ford Powertrains.
Dans une mise à jour subtile par rapport à 2025, le nouveau casque 2026 reçoit également un vernis nettement plus brillant, qui lui donnera un véritable éclat dans le cockpit.
02
Un nouveau chapitre pour la F1, Red Bull Racing et Max Verstappen
2026 marque le plus grand changement de règlement en Formule 1 depuis de nombreuses années, avec une refonte complète qui promet de faire de cette saison un véritable tournant : les voitures seront plus petites, plus étroites et plus légères, propulsées par des moteurs entièrement nouveaux, tandis que le DRS laissera la place à un nouveau système d’aéro active. Un nouveau circuit urbain à Madrid fait aussi son apparition, et deux constructeurs supplémentaires rejoignent la grille, portant celle-ci à 22 pilotes.
Les nouvelles réglementations représentent un nouveau départ totalement révolutionnaire pour la F1. Mais ce n’est pas le seul défi auquel Oracle Red Bull Racing et l’équipe sœur Visa Cash-App Racing Bulls vont être confrontées.
2026 marque les débuts du tout nouveau partenariat Red Bull Ford Powertrains, avec des moteurs fournis par le géant américain, développés et construits dans l’usine Red Bull Powertrains de Milton Keynes, juste à côté du siège de l’écurie. Red Bull devient ainsi la première équipe de F1 à passer du statut de simple constructeur de châssis à celui de développeur de son propre groupe propulseur.
Le tout nouveau moteur prendra la piste pour la première fois lors des essais officiels de pré-saison F1 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, du 26 au 30 janvier, où Verstappen et les autres pilotes Red Bull découvriront de quoi ce nouveau bloc et ces monoplaces entièrement nouvelles sont capables. Une chose est sûre, cependant : la nouvelle RB22 est absolument superbe, avec cette nouvelle livrée bleu course brillante inspirée à la fois par Ford et par les débuts de Red Bull en F1.
« 2026 marque le début d’une ère nouvelle et importante, pour la Formule 1 et pour Red Bull. Nous voulions que notre livrée reflète cela, tout en rendant hommage aux débuts de Red Bull Racing », explique le Team Principal Laurent Mekies.
03
Max Verstappen et Isack Hadjar : une nouvelle ère Red Bull Racing commence
Cette saison, Verstappen travaillera aux côtés d’Isack Hadjar, auteur d’un podium sensationnel pour sa première année en F1 avec Visa Cash-APP RB en 2025. Le jeune talent français sera son huitième coéquipier en Formule 1. Le Néerlandais reste le leader incontestable chez Red Bull, et Hadjar a hâte d’apprendre à ses côtés.
« Je suis tellement reconnaissant envers Oracle Red Bull Racing de me donner l’opportunité et la confiance de courir au plus haut niveau en Formule 1. Après tout le travail que j’ai fourni depuis que j’ai rejoint le Junior Team, c’est une si belle récompense. Je me sens prêt à rejoindre Oracle Red Bull Racing et je suis heureux et fier qu’ils le ressentent aussi. C’est une évolution incroyable, travailler avec les meilleurs et apprendre auprès de Max est quelque chose que j’ai vraiment hâte de faire. »
L’objectif ultime ? Un cinquième titre mondial pour Verstappen après avoir échoué à seulement deux points lors d’un final de saison 2025 haletant, et le retour de Red Bull Racing au sommet du championnat des constructeurs.