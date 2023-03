Les casques les plus iconiques de Max Verstappen

Oui, un casque de Formule 1 peut participer à faire avancer la recherche sur la moelle épinière. C’est le cas de l’édition spéciale portée par Max lors du Grand Prix de Styrie (encore lui) en 2022. Confectionné à l’occasion de

(course caritative organisée chaque par Red Bull), il se distingue par son lion blanc et or sur un fond blanc et (surtout) par la noble cause qu’il sert. Eh oui, après la course (qu’il termine à la seconde place), le batave a mis son casque aux enchères. La somme récoltée (plus de 135 000 euros, tout de même) a ensuite été reversée à l’association

. Beau joueur.