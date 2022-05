Max Verstappen : l'éphémère passage en Formule 3

Nous sommes le 11 novembre 2018, lors du 44e tour du Grand Prix du Brésil. Le pilote français, relégué à un tour du leader, espère capitaliser sur ses gommes neuves pour se dédoubler.

résiste, puis ferme la porte. L'accrochage est inévitable. Parti en tête-à-queue et endommageant le fond plat de la RB14, le Néerlandais n'a pas le temps d'adresser un geste d'humeur qu'il s'est déjà fait dépasser par Lewis Hamilton. La victoire lui échappe mais plus que l'incident de course, c'est la confrontation entre les deux hommes qui fait le tour du monde. Furieux, Verstappen bouscule et invective Ocon dans le parc fermé, sans que ce dernier réagisse. L'écart de comportement lui vaut une convocation chez les commissaires, deux jours de TIG et une jolie polémique. « Ce n’est pas une bagarre, je l’ai juste poussé,

. Si ça avait été une bagarre, on se serait donné des coups ».