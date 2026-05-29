Verstappen au Canada : pourquoi ce podium marque un cap

Malgré les bouleversements et les rebondissements de cette nouvelle ère de la

F1

, le GP du Canada 2026 nous a ramenés quelques années en arrière, le temps d'un vrai duel à l'ancienne entre

et

Lewis Hamilton

, les deux pilotes se disputant la deuxième place derrière une Mercedes intouchable. Voici les enseignements de ce week-end, qui pourrait bien peser lourd d'ici la fin de saison.