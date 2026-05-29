© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
Verstappen au Canada : pourquoi ce podium marque un cap
Max Verstappen a signé son premier podium de la saison 2026 de F1 au Grand Prix du Canada, au terme d'une course marquée par un magnifique duel roue contre roue.
Malgré les bouleversements et les rebondissements de cette nouvelle ère de la F1, le GP du Canada 2026 nous a ramenés quelques années en arrière, le temps d'un vrai duel à l'ancienne entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, les deux pilotes se disputant la deuxième place derrière une Mercedes intouchable. Voici les enseignements de ce week-end, qui pourrait bien peser lourd d'ici la fin de saison.
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Verstappen contre Hamilton : le duel qui a pris la lumière
Sur le Circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, avec la Mercedes de Kimi Antonelli largement détachée en tête et les McLaren à la peine avec leurs choix de pneus, c'est aux deux pilotes les plus titrés du plateau qu'est revenue la mission de nous offrir du spectacle dans la lutte pour la deuxième place — Max Verstappen (Red Bull) contre Lewis Hamilton (Ferrari). D'abord installé dans le sillage de son vieil adversaire, le Néerlandais a déclenché avec un dépassement spectaculaire au premier virage du tour 13.
Verstappen a ensuite tenu la position jusqu'au 62ᵉ tour, où la patience de Hamilton et l'usure des pneus du quadruple champion du monde ont permis au Britannique de reprendre sa place pour se hisser sur la deuxième marche du podium. À l'arrivée, il a confié : « Pouvoir enfin se livrer à un beau duel avec Max, j'en suis vraiment, vraiment reconnaissant. Je suis tellement, tellement heureux. »
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De retour sur le podium, de retour dans la course au titre ?
S'il a été frustré de céder une position si tard dans la course, la 3ᵉ place de Verstappen — obtenue malgré un week-end compliqué (rebonds importants sur la Red Bull, réglages qui ne correspondaient pas totalement à ses préférences) — offre à Max et à l'équipe Oracle Red Bull Racing leur premier podium de la saison, derrière les deux Flèches d'Argent Mercedes de Kimi Antonelli (1er) et la Ferrari de Hamilton (2e). Surtout, ce résultat marque le tout premier podium pour Red Bull Ford Powertrains. Au regard du début de saison, le résultat est solide : la stratégie de l'équipe et les performances individuelles ont été irréprochables. Ce genre de course traduit la progression du projet et redonne de la confiance. Avec 43 points au championnat pilotes (7e position), Verstappen accuse 88 points de retard sur le leader Kimi Antonelli (131 pts). Le titre paraît hors de portée pour l'instant, c'est vrai, mais on disait la même chose la saison dernière, et on sait tous ce qui peut se passer dans la seconde moitié d'année avec un peu d'élan.
« C'est super d'être de retour »
« C'est super d'être de retour sur le podium », a réagi Verstappen. « C'était un peu une surprise, mais on a fait les bons choix et on n'a rien laissé sur la table… J'ai pris du plaisir dans les derniers tours à me battre avec Lewis et j'ai poussé fort pour récupérer la position. Sur les deux dernières manches, on s'est nettement rapprochés et il y a eu de vrais pas en avant. C'est aussi notre tout premier podium avec notre propre groupe propulseur, ce qui constitue une étape majeure pour l'équipe, donc bravo à toutes celles et tous ceux qui nous ont amenés là. »
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Hadjar continue d'impressionner
Autre figure marquante du week-end : Isack Hadjar, qui poursuit ses débuts solides chez Red Bull Racing. Le jeune pilote français a affiché un excellent rythme tout au long des qualifications du Grand Prix comme en course, terminant à une superbe cinquième place. Hadjar a visiblement pris de l'assurance au fil du week-end et a, une fois encore, démontré qu'il pouvait évoluer dans les temps de Verstappen. Sa performance en qualifications a particulièrement retenu l'attention, lui qui a brièvement signé le meilleur chrono de certaines phases de la séance. « La performance globale de la voiture ce week-end a été très positive — on a franchi un cap depuis Miami et on a tiré le meilleur du week-end », a-t-il déclaré. « J'espère qu'on pourra garder cette dynamique pour Monaco. »
04
Joies et déceptions chez Visa Cash App Racing Bulls
Du côté de Visa Cash App Racing Bulls, Liam Lawson a inscrit de précieux points en septième position, le Néo-Zélandais égalant son meilleur résultat 2026 grâce à une belle remontée depuis la 11ᵉ place sur la grille — un scénario déjà vu lors d'un autre Grand Prix du Canada riche en rebondissements. Le coup dur est venu du rookie Arvid Lindblad, qui n'a pas pu prendre le départ, sa VCARB03 refusant de passer une vitesse sur la grille.
Résultats du Grand Prix du Canada
Position
Pilote
Équipe
Points
1
Kimi Antonelli
Mercedes
25
2
Lewis Hamilton
Ferrari
18
3
Oracle Red Bull Racing
15
4
Charles Leclerc
Ferrari
12
5
Oracle Red Bull Racing
10
FAQ
Quel est le classement final de Verstappen au Grand Prix du Canada 2026 ?
Max Verstappen a terminé 3e du Grand Prix du Canada 2026, disputé le 24 mai sur le Circuit Gilles-Villeneuve à Montréal. Il a terminé à +11.276 secondes du vainqueur Kimi Antonelli (Mercedes) et à seulement 0.508 secondes de Lewis Hamilton (Ferrari), 2e.
Pourquoi ce podium de Max Verstappen est-il historique pour Red Bull ?
Ce podium est le 1er de la saison 2026 pour Oracle Red Bull Racing et, surtout, le tout premier podium en Formule 1 pour le partenariat Red Bull Ford Powertrains — un retour de Ford sur le podium F1 pour la première fois depuis plus de 20 ans. Pour rappel, Verstappen avait remporté le Grand Prix du Canada 2024 sous la pluie, signant sa 60e victoire en F1.
D'où partait Verstappen sur la grille au GP de F1 du Canada 2026 ?
Max Verstappen s'est qualifié 6e pour le Grand Prix du Canada 2026, après des qualifications compliquées marquées par des problèmes de réglages. Il a remonté plusieurs positions dès les premiers tours pour se battre pour le podium.
Qui a gagné le Grand Prix du Canada 2026 ?
Kimi Antonelli (Mercedes) a remporté le Grand Prix du Canada 2026 — sa 4e victoire consécutive en 2026. Lewis Hamilton (Ferrari) a terminé 2e, suivi de Max Verstappen (Red Bull) en 3e position.
Combien de fois Max Verstappen a-t-il été champion du monde ?
Max Verstappen a été sacré champion du monde quatre fois (2021, 2022, 2023, 2024).
Quel âge a Max Verstappen ?
Max Verstappen a 28 ans, il est né le 30 septembre 1997.
Quelle est la taille de Max Verstappen ?
Le Néerlandais fait 1 mètre 81.
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