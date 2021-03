Max Verstappen : « Moi, je parle sur la piste »

Qu’a fait Mighty Max cet hiver ? À écouter le pilote néerlandais, deux choses seulement : passer Noël avec sa famille, et s’entraîner (énormément) à Monaco. « Ce n’est pas ultra-excitant, mais c’est nécessaire » dit-il, philosophe.

Mais ce n’est pas tout. Dernièrement, Max Verstappen a surtout eu la chance de tester sa nouvelle monture : la RB16B. "C'est toujours bon d'être de retour au volant", sourit-il. "J'aime la pause, mais quand vous voyez que la voiture est prête, vous avez juste envie de remonter dedans. Surtout qu’on parle d’une F1 . La première fois que vous sortez des stands est toujours une sensation dingue. Maintenant, j'ai juste hâte de reprendre les week-ends de course."

Max dans sa RB15 à Silverstone © Getty Images

Mais avant de goûter aux joies de son nouveau bolide, Max a passé une matinée au volant de la RB15 2019 . Le but ? Collecter de précieuses infos et se remettre en jambes.

« J’ai noté pas mal de changements et je sens la différence avec l’année dernière. Une journée de tournage est toujours utile pour être à l'aise avec la voiture et le moteur, mais aussi préparer les essais à Bahreïn. » précise-t-il. « J’ai hâte de reprendre les courses, mais les trois jours de test vont être importants pour enchaîner les kilomètres et bien attaquer le premier week-end de compétition. »

Max la Menace, 2021 edition © Vladimir Rys

Contrairement à beaucoup de ses pairs, Max n'est d’ailleurs pas vraiment déçu que le calendrier des essais de pré-saison de F1 ait été réduit de moitié cette année. "Oui, ça va être court - un jour et demi pour chaque pilote - mais j'aime ça", insiste-t-il. "Je pensais que six jours, c'était beaucoup. J'aime conduire une Formule 1, mais il n'y a pas de compèt. Un jour et demi, ça me va très bien. »

Ensuite, il s’agira de s’attaquer à une saison qui promet d’être titanesque. Notamment au niveau du calendrier, qui pourrait toutefois compter un nouveau Grand Prix des Pays-Bas après son annulation l’année dernière.

"Vingt-trois course, c'est beaucoup ", dit-il. "J’espère que tout se déroulera normalement et que le calendrier ne sera pas aussi compressé que l’an dernier. Et en ce qui concerne le GP des Pays-Bas, je ne suis pas trop concentré sur Zandvoort... pour le moment. Quand nous nous rapprocherons de la date et que la hype montera, alors ce sera vraiment bien. J'espère vraiment que les fans pourront venir sur le circuit et qu'il y aura de l’orange partout. »

Par ailleurs, Max entamera la saison avec un nouveau coéquipier, Sergio Pérez , dont l’expérience devrait faire beaucoup de bien à Red Bull Racing .

Le regard sur la piste, toujours © Vladimir Rys

" Sergio est en F1 depuis un certain temps maintenant. Il a prouvé qu’il savait marquer des points et j'espère que nous pourrons notamment compliquer la tâche de Mercedes , car ils sont toujours favoris," dit Max.