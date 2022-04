Du paternel,

a surtout acquis la science du dépassement. Cette certitude qu'il est capable de prendre l'ascendant sur un concurrent n'importe où, n'importe quand. Comment ? En définissant à l'avance des portions du circuit où il a le « droit » de dépasser, mais aussi en l'affrontant roue contre roue lors de sessions riches en enseignement. Au micro d'ESPN, le champion du monde se souvient : « Mon père disposait d'un moteur plus rapide sur son kart, et on faisait 30 ou 40 courses de cinq tours, dit-il. Après cinq tours, la course se stabilise, mais lors des cinq premiers tours, vous apprenez beaucoup de choses (…) Parfois, j'essayais de le doubler et à cause du manque d'expérience, j'allais un peu trop loin et il me reprenait à la sortie. Sinon, j'essayais de passer par l'extérieur mais il me bloquait au milieu du virage. Ces courses m'ont beaucoup appris ».