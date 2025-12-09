F1
Les 4 moments qui ont coûté le titre de champion à Max Verstappen
La saison de F1 a rendu son verdict. Après une huitième victoire en Grand Prix en 2025, Max Verstappen a échoué à deux points de Lando Norris. Retour sur les grands moments de la course au titre.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Après le Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort, Oscar Piastri était en tête du classement des pilotes de Formule 1 à 309 points. Derrière lui, Lando Norris en était à 275, alors que Max Verstappen avait 205 points. À ce moment-là, à la fin du mois d’août, le quadruple champion du monde lui-même pensait que la course au titre se jouerait entre les deux McLaren.
Un peu plus de 3 mois plus tard, entre les erreurs au sein de l’écurie couleur papaye et les performances monumentales du Hollandais, le titre a finalement été décidé de deux petits points.
Loin d’être mauvais perdant, Max Verstappen a évidemment félicité son ami, sans oublier de rendre hommage au travail effectué par Oracle Red Bull Racing : “Je suis aussi très fier que nous n’ayons jamais abandonné. C’est aussi une leçon pour l’avenir […], même quand on a l’impression d’être hors-jeu, il ne faut jamais abandonner.”
Auteur d’une fin de saison absolument folle, marquée notamment par un podium au Brésil après s’être élancé des stands, et même s’il est (logiquement) satisfait du résultat, “Chucky” n’a pas été loin de déjouer tous les pronostics. Revenons sur quelques faits de courses qui ont impacté la course au titre.
01
10 secondes de pénalité à Barcelone (1er juin)
Lors du Grand Prix de Catalogne, alors qu’il était en 3e position à 10 tours de la fin, à la faveur d’une Safety Car, Max Verstappen passe aux stands. Malheureusement, il s’est ensuite retrouvé sur pneus durs. Dès le redémarrage, en manque de grip, sa RB 22 a manqué de partir à la faute, et Charles Leclerc en a profité pour la dépasser. Dans la même ligne droite, George Russell a également tenté sa chance. Côte à côte, en manque d’espace, le Hollandais est alors sorti de piste, gardant au passage la 4e place.
Pour éviter une pénalité, via radio, il lui est recommandé de laisser passer le pilote britannique, un conseil pas vraiment du goût du multiple champion du monde. Après trois tours au cours desquels les radios de Russell et Verstappen se sont enflammées, les monoplaces se touchent, et 10 secondes de pénalité sont attribuées au pilote qui termine donc mathématiquement la course en 10e position, perdant 9 points dans la course au titre.
02
Un abandon au Red Bull Ring (29 juin)
L’explication va ici être beaucoup plus simple. En Autriche, parti en 7e position, la RB 22 de Max Verstappen a été percutée par Kimi Antonelli dans le troisième virage, causant un DNF.
Depuis cette erreur tout à fait normale pour un rookie, et son dépassement par Lando Norris sur le Grand Prix du Qatar, l’Italien a été la cible de nombreux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, chose que Max Verstappen, comme l’écurie et l’ensemble de la grille (tout comme l’extrême majorité des fans) ont unanimement critiqué ces comportements inadmissibles.
03
Un tête à queue à Silverstone (6 juillet)
Le week-end britannique 2025 a été incroyable, en Formule 1 comme du côté du MotoGP. D’un côté, Nico Hulkenberg a décroché son premier podium en carrière (pour sa 239e course). De l’autre, Johann Zarco a terminé en deuxième position. Et de part et d'autre, les scénarios ont été fous.
Alors qu’il était sixième en Q3, Max Verstappen a effectué un tour monstrueux pour s’adjuger la pole position le dimanche. Pendant une course marquée par la pluie et de nombreux accidents, Max Verstappen a bataillé pour garder sa voiture en piste. Dépassé par Oscar Piastri, puis Lando Norris (qu’il a repris à la faveur d’un passage au stand plus rapide), le Hollandais était en seconde position au 18e tour. Trois tours plus tard, après qu’Isack Hadjar soit parti à la faute du fait de la visibilité négative, au redémarrage, la RB 22 est partie en tête à queue. 10e, Verstappen est ensuite remonté jusqu’à la 5e position. Une remontée à nouveau impressionnante, mais des points laissés en cours de route.
04
La Safety Car à Mexico (26 octobre)
Alors qu’il était accroché à l’arrière de la Ferrari de Charles Leclerc à deux tours de la fin du Grand Prix du Mexique, Max Verstappen s’est retrouvé bloqué par le déploiement de la Safety Car virtuelle. Les deux derniers tours en piste ont eu lieu à vitesse réduite et interdiction de dépasser, empêchant tout rebondissement jusqu’au drapeau à damier. Ayant fini 3e, il a récolté 15 points au lieu de 18… comme quoi, un titre se joue parfois à des détails infimes.
Après cette saison riche en rebondissements et exploits, chez McLaren, Oracle Red Bull et l’ensemble des autres écuries, il ne reste plus qu’à attendre de découvrir les modèles qui redéfiniront la grille en 2026, avec Isack Hadjar aux côtés de Max Verstappen. Pour découvrir la nouvelle monoplace Red Bull et Racing Bulls, rendez-vous le 15 janvier !