Pourquoi Max Verstappen a choisi le numéro 3 pour la saison de F1 2026 ?

Depuis 2022, l’année suivant son premier titre de champion du monde de Formule 1 , Max Verstappen a le 1 comme numéro de course. Chaque saison, la voiture n°1 est réservée au champion de la saison précédente. Lando Norris a choisi de l’endosser pour la saison 2026, obligeant Verstappen à trouver un nouveau numéro.

Le numéro 3 portera-t-il chance à Max Verstappen ? © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Ce choix n’est pas une décision prise sur un coup de tête. Verstappen a un numéro en tête depuis longtemps. Avec la présentation à venir des nouvelles voitures de chaque équipe dans les prochaines semaines – retrouvez ci-dessous tous les autres changements de numéro de pilote – Verstappen a expliqué exactement pourquoi il a décidé de changer.

Avant sa première victoire au championnat des pilotes, le Hollandais utilisait le numéro 33. Assez simplement, le 3 a toujours été son numéro préféré, mais à l’époque, il était déjà pris.

Mon numéro préféré a toujours été le 3, en dehors du numéro 1 Max Verstappen

Dans une interview accordée à Viaplay au sujet de son nouveau numéro, relayée par Formula1.com, il a déclaré : « Ce ne sera pas le numéro 33. Mon numéro préféré a toujours été le 3, en dehors du numéro 1. Nous pouvons maintenant changer, donc ce sera le numéro 3. Le numéro 33 allait toujours très bien, mais je préfère un seul 3 plutôt que deux. J’ai toujours dit que cela représentait une double dose de chance, mais j’en ai déjà eu en Formule 1. »

Le numéro 3 a déjà une histoire chez Red Bull. C’était celui qu’utilisait Daniel Riccardo. Au fil des années, il est devenu indissociable du pilote australien. Le choix de Verstappen signifie donc plus que simplement retirer un 3 à l’avant de sa voiture. Il devait s’assurer que Riccardo était d’accord avec cette décision.

Flashback du temps du numéro 33 © Red Bull Content Pool

Verstappen a personnellement demandé la permission à Riccardo d’utiliser ce numéro. Comme prévu, il a accepté. Les règles stipulent qu’un numéro n’est libre que s’il n’a pas été utilisé pendant deux saisons consécutives. Il s’est écoulé moins de temps depuis la dernière course de Riccardo, Verstappen a donc dû demander l’autorisation de l’utiliser puis confirmer cela auprès de la FIA.

Verstappen a déjà plaisanté en disant qu’il aimerait utiliser le numéro 69, mais son père l’en a dissuadé.

Un passé commun avec Riccardo

Les anciens coéquipiers ont un passé commun © Getty Images/Red Bull Content Pool

Riccardo et Verstappen entretiennent toujours une bonne relation après leur temps passé en tant que coéquipiers. Cela les a inévitablement aidés à trouver un accord autour du numéro 3.

S’exprimant sur Sky Sports vers la fin de la période de Riccardo chez Racing Bulls, Verstappen a déclaré : « Daniel et moi, bien sûr, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons toujours eu une excellente relation, une grande amitié, beaucoup de respect l’un pour l’autre aussi, donc c’est vraiment un type génial. [On] s’entend bien, ça colle simplement. Il n’y a rien de faux, nous nous entendons juste bien et nous sommes détendus. On est comme ça. Il sera à coup sûr reconnu comme un pilote très rapide, je pense que tout le monde le sait, mais aussi comme un super gars dans le paddock. »

Les coéquipiers Red Bull Racing Daniel Ricciardo et Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Et Riccardo n’a jamais hésité à exprimer le respect qu’il a pour Verstappen. Fin 2024, il a parlé de l’ascension du Néerlandais, déclarant : « Il évolue à un niveau de calme, de sérénité, de confiance tellement élevé – c’est ce qu’il y a de plus impressionnant aujourd’hui. » Ce succès partagé et ce respect mutuel expliquent pourquoi ils ont formé un duo aussi performant, chacun ayant joué un rôle clé dans la carrière de l’autre. Verstappen est plus qu’un simple pilote pour Riccardo. Dans la même interview, il expliquait aussi comment il a pu « voir le côté humain derrière la compétitivité », que tout le monde n’a pas forcément l’occasion d’apercevoir.

Depuis que les pilotes sont autorisés à choisir eux-mêmes leur numéro, depuis la saison 2014, Verstappen n’est que le deuxième pilote à porter le numéro 3. Entre cette date et 1996, les numéros des pilotes d’une saison étaient déterminés par le classement du championnat du monde des constructeurs de la saison précédente. Avant cela, les numéros étaient soit attribués aux équipes pour de longues périodes, soit décidés par les organisateurs de chaque épreuve. Verstappen n’est donc que le deuxième pilote à pouvoir réellement revendiquer le numéro 3.

Le point sur la pré-saison 2026

Avant le retour de l’action en piste, chaque équipe dévoilera sa nouvelle voiture lors d’événements spéciaux. La série de présentations a été lancée par Oracle Red Bull Racing et Visa Cash App Racing Bulls lors d’un événement organisé avec leur nouveau motoriste, Ford.

La gare de Detroit, Michigan Central, a accueilli l'événement © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool Martin Šonka a présenté la nouvelle livrée d’Oracle Red Bull Racing © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool La photo de famille Oracle Red Bull Racing © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool La finition brillante rend hommage à l'héritage de l'écurie © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Nouveau design pour une nouvelle ère © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Premier shooting photo pour la RB22 © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool La nouvelle livrée Racings Bulls pour 2026 © VCARB/Red Bull Content Pool Des touches de bleus soulignent les contours © VCARB/Red Bull Content Pool Alan Permane, Liam Lawson, Arvid Lindblad et Peter Bayer © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Ensuite, les essais de pré-saison commenceront le 26 janvier sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. Il s’agit de la première de trois sessions, elle va durer cinq jours.

Comme la réglementation a changé pour la saison 2026, il est probable que les voitures soient assez radicalement différentes une fois dévoilées. Les essais seront donc plus importants que ces dernières années, le temps que pilotes et équipes s’habituent à leurs nouvelles machines.

Être prêt pour le GP d'Australie, une autre course © Getty Images/Red Bull Content Pool

Une fois les essais terminés, les équipes se concentreront sur la préparation du premier Grand Prix de la saison, qui aura lieu à Melbourne, en Australie, le 8 mars.

Tous les numéros des pilotes pour 2026

Voici les numéros de course pour la saison 2026 :

Max Verstappen - 3

Isack Hadjar - 6

Oscar Piastri - 81

Lando Norris - 1

Pierre Gasly - 10

Franco Colapinto - 43

Fernando Alonso - 14

Lance Stroll - 18

Gabriel Bortoleto - 5

Nico Hulkenberg - 27

Sergio Perez - 11

Valtteri Bottas - 77

Charles Leclerc - 16

Lewis Hamilton - 44

Oliver Bearman - 87

Esteban Ocon - 31

George Russell - 63

Andrea Kimi Antonelli - 12

Liam Lawson - 30

Arvid Lindblad - 41

Alex Albon - 23

Carlos Sainz - 55

Hormis Lando Norris, aucun des autres pilotes de la saison précédente n’a changé de numéro. En revanche, plusieurs pilotes font leur retour dans la discipline, et un autre effectue ses débuts.

Verstappen et Perez partagent le podium pour la 4e fois de la saison © Getty Images/Red Bull Content Pool

Valtteri Bottas a longtemps couru avec le 77, il le retrouve donc, après l’avoir intégré à une grande partie de son image de marque ces dernières années. Sergio Pérez revient lui aussi à son numéro 11 qu’il a toujours choisi en hommage à Iván Zamorano, son joueur de football préféré.

Enfin, Arvid Lindblad, seul rookie cette année, courra avec le numéro 41. Il l’a choisi pour deux raisons. D’abord, le 41 est l’analogie visuelle la plus proche de ses initiales, AL. Ensuite, le 41 n’a jamais été utilisé en Formule 1, ce sera donc un numéro unique pour Lindblad. Il espère qu’il deviendra indissociable de son nom dans les années à venir.

Parmi les rares changements de la saison 2026, Max Verstappen fera tout ce qu’il peut pour récupérer la voiture au numéro 1 pour la saison 2027.