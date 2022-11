2500 et 3700€ pour chacun de ces éléments, hormis le pédalier qui ne coûte “qu’un peu plus” de 1000€. Des sommes à faire tourner la tête, il est vrai, mais il est bon de rappeler que ce type de produits n’est pas adapté à monsieur tout le monde. Les seuls à pouvoir en tirer le meilleur sont les simracers les plus aguerris, ou encore les pilotes professionnels dont c’est le travail IRL. Donc nul besoin de tout cet attirail si vous n’avez pas pour objectif de faire partie de la crème de la crème des pilotes virtuels. Ce qui est le cas de

« Nous avons gagné presque tout ce qu’il est possible de gagner dans le monde du Sim Racing », explique-t'il. « C’était très agréable de faire partie de l’équipe car je vivais de bons moments sur les vrais circuits, mais je partageais aussi de chouettes choses avec eux. Parfois en discutant avec eux sur Discord pendant mes week-ends de Grand Prix et en partageant leur ressenti, parfois en faisant moi-même partie des pilotes qui remportaient des courses.». Un discours qui dit tout de son implication dans le milieu, en plus de nous rappeler un fait : Verstappen transforme tout ce qu’il touche en or dès qu’il pose les mains sur un volant quel qu’il soit. Le palmarès de la Team Redline en atteste.

Max Verstappen en enfer dans From Sim to Reality

lors de ses sessions virtuelles, simplement parce qu’il conduit principalement des voitures GT ou des prototypes. « Cela me tient prêt et me permet également de mieux analyser la configuration. Je ne cours pas avec une voiture de Formule 1 dans le simulateur, mais c’est similaire à une expérience que vous avez avec les voitures GT, donc vous adoptez également une technique de conduite différente. Je continue de me tester, surtout contre des pilotes qui sont très rapides ».

Avec autant d’heures investies dans le monde virtuel, on peut être amené à se demander si Verstappen tire quelques avantages à exploiter une fois dans sa monoplace. D’après lui, « c’est une technique de pilotage différente » qui « l’oblige à se remettre en question ». D’autant plus que, comme on l’a précisé plus haut, Max ne roule pas dans un baquet de type