Max Verstappen : la fièvre Oranje

Le symbole est fort. Le 2 mars 2016, Johan Cruyff se rend à Montmeló pour assister aux essais hivernaux. L'objet de la visite de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam ? Saluer un compatriote de plus en plus suivi au pays :

. La rencontre dure quelques minutes. Elle est immortalisée par une photo partagée, par le pilote Toro Rosso, sur Twitter. C'est la dernière apparition publique du « Hollandais Volant ». Atteint d'un cancer du poumon, Johan Cruyff s'éteint le 24 mars et laisse, derrière-lui, un vide immense. La route de Verstappen, en revanche, ne fait que débuter. Deux mois plus tard, il écrit l'une des plus belles pages du sport batave sur ce même

en étant le premier Néerlandais à remporter un Grand Prix. Mieux : il devient la nouvelle coqueluche d'une nation qui s'est pris tardivement de passion pour la

. « Pour beaucoup de jeunes, Verstappen est le nouveau héros,

. Les attentes autour de lui aux Pays-Bas sont très élevées. À cet égard, il est le nouveau Cruyff ». Retour sur le début d'une idylle entre la catégorie reine et l'armée Oranje.