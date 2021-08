Comment McFly et Carlito se sont préparés à la traversée de la Méditerranée

Le jour J approche à grands pas. Ou à grands coups de rames. Début septembre, McFly et Carlito réaliseront l’un des plus gros challenges de leur vie : réaliser la traversée d’une partie de la Méditerranée dans un bateau à rame.

et de ses coachs, Matthieu Chapron et Florian Quenneville, qui nous ont expliqué comment s'étaient préparés les deux Youtubeurs, et ce qu'ils allaient encaisser pendant cette folle aventure.

"Se lancer dans une telle aventure peut paraître assez drôle au début" explique Matthieu Chapron, "mais quand on arrive dans le concret, il faut être en mesure de savoir ramer car l’aviron est un sport très technique et même si c’est assez répétitif, il y a une grande coordination à avoir entre l’action des jambes, du tronc, des bras."

