Les 6 B-girls à absolument connaître

Plongez dans le monde du breaking et faites connaissance avec six b-girls super talentueuses qui ont pris d'assaut la scène du breaking. Au sein de cette forme d'art toujours en mouvement, chaque danseuse a travaillé son style unique tout en inspirant par leur résilience, leurs qualités et leur passion. Ces B-girls cassent les codes et façonnent l'avenir du breaking, et elles en feront très probablement une nouvelle démonstration lors des World Final du Red Bull BC One 2023, le 21 octobre à Paris.

Kimie

B-girl Kimie © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Crew : Immigrandz

Pays : France

Danse depuis : 2016

Top 8 de la finale mondiale 2022 de Red Bull BC One

Elle n'a pas encore 17 ans et vous n'avez pas fini d'entendre parler de Kimie. Originaire d'un petit village situé non loin de Nîmes, Kimie découvre le breaking à 10 ans, grâce à son grand frère Marlone. Deux ans plus tard, elle intègre le crew Immigrandz, qui reconnaît en elle l'un des talents français du breaking. Son footwork, tout comme son énergie communicative fait qu'il est difficile de ne pas la remarquer.

Depuis 2021, elle rafle tout sur son passage. Kimie remporte ainsi cette année-là le championnat Battle Pro, et la Coupe de France lors des Notorious Games. En 2022, elle est médaillée d'argent deux fois : au FISE International de Montpellier et lors de la Battle of the Year organisée au Japon. Elle finit l'année en terminant top 8 lors du Red Bull BC One 2022, qui avait lieu à New York. Et ce n'est que le début. Elle représentera évidemment la France pour les prochains Red Bull BC One qui se tiendront le 21 octobre prochain au Stade Roland-Garros. Go Kimie go !

01 Ami

7 minutes Ami vs San Andrea Ronnie catches up with B-Girl Ami to take a look back at her battle in the 2018 Red Bull BC One World Final.

Crews: le crew Good Foot et le Red Bull BC One All Stars

Pays : Japon

Danse depuis : 2009

Championne 2018 du Red Bull BC One

Faites connaissance avec Ami , B-Girl prodige originaire de Saitama, au Japon, qui s'est plongée dans la culture hip-hop et le breaking à l'âge de six ans. Sous la tutelle de légendes japonaises telles que Katsu-One, Taisuke et Wata, sa détermination lui a permis de cultiver un style distinctif marqué par des transitions fluides, un jeu de jambes précis et des mouvements aussi puissants qu'électrisants. Ses prouesses exceptionnelles lui ont valu des victoires prestigieuses, notamment en remportant le concours Battle of the Year 2v2 B-Girl en 2016 et le titre convoité au concours Silverback Open B-Girl en 2017.

En 2018, Ami est devenue la première B-girl championne mondiale du Red Bull BC One. Cette victoire lui a donné une reconnaissance mondiale, et a fait d'elle la première B-girl à rejoindre le Red Bull BC One All Stars. Imperturbable face à la pression croissante, Ami a de nouveau rayonné en devenant championne du monde lors des premiers championnats du monde de breaking WDSF en 2019. Cela a encore fait monter en flèche sa reputation, Ami se retrouvant à mener des interviews exclusives avec de gros médias, à faire des campagnes publicitaires mondiales et à devenir jury lors de compétitions internationales.

Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Ami, installée dans la préfecture de Kanagawa au Japon, s'entraîne sans relâche cinq à six jours par semaine, nourrissant son ambition d'éblouir la planête grâce à son talent exceptionnel. Pour elle, chaque nouvel endroit, chaque danseur qu'elle rencontre l'enrichit et élargit ses perspectives, faisant naître un désir inextinguible d'explorer diverses scènes et cultures. Sa passion prenant naissance dans la sagesse, Ami conseille aux aspirants breakers d'aimer leur métier, d'y investir tous leurs efforts, de saluer leur parcours et de ne jamais mesurer leur succès en comparant avec ceux des autres.

B-Girl Ami a été la première championne mondiale du Red Bull BC One B-Girl © Jason Halayko / Red Bull Content Pool C'est vraiment important d'apprécier tout ce que vous avez et de ne pas se comparer à d'autres Ami

02 Kastet

5 minutes Madmax vs Kastet – la finale Les B-Girls Madmax et Kastet s'affrontent lors de la grande finale du Red Bull BC One 2020.

Crews: le crew 3:16 crew et le Red Bull BC One All Stars

Pays : la Russie

Danse depuis : 2010

Championne 2019 et 2020 du Red Bull BC One

Entrez dans l'univers explosif de Kastet , la B-Girl originaire de Krasnodar, en Russie. Enfant très vive, Kastet choisit d'exprimer ses envies créatives sur divers supports : le chant, la danse et la danse latine, la peinture et le judo. Mais c'est le breaking, découvert alors qu'elle n'avait que 12 ans, qui offre le support idéal à sa créativité. En choisissant cette voie, elle devient rapidement l'une des meilleures breakeuses au monde.

L'histoire de Kastet dans le breaking débute avec le crew 3:16, prenant pour modèle l'icône russe du genre, la B-Girl Nadia, et perfectionnant son art aux côtés de ses coéquipiers, les B-Boys Marvel et Jerry Metal. Tous les deux l'ont aidé à ciseler son style distinctif et funky, à miser sur son énergie électrisante et son jeu de jambes extraordinaire, l'imposant sur la scène mondiale. Connue pour accentuer chacun de ses mouvements et pour sa capacité à créer des pas originaux, Kastet a rapidement gravi tous les échelons la menant à une renommée internationale.

Kastet a également laissé sa marque dans les livres d'histoire de breaking en devenant la première breakeuse à défendre un titre Red Bull BC One, en remportant les éditions en 2019 et 2020. Cette succession de victoires s'est poursuivie en 2021, où elle a triomphé aux Championnats d'Europe WDSF. Malgré avoir atteint ces sommets, Kastet reste déterminée à affiner son style et à maîtriser de nouveaux mouvements. Elle croit fermement au pouvoir de l'expression artistique, espère continuer à faire évoluer sa profession et souhaite inspirer la prochaine génération de danseurs.

Kastet is the first breaker ever to defend a Red Bull BC One title © Little Shao/Red Bull Content Pool Soyez assoiffé de savoir...Que ce soit au sujet de la danse, de la musique ou de la peinture Kastet

03 Logistx

7 minutes Logistx vs Vavi – B-Girls final battle Watch B-Girls Logistx and Vavi go head-to-head in the final battle to win the Red Bull BC One crown for 2021.

Crews: Underground Flow, BreakinMIA et Red Bull BC One All Stars

Pays : USA

Danse depuis : 2011

Championne 2021 du Red Bull BC One

A la suivante : Logistx , une jeune machine qui est tombée dans la marmite du breaking à seulement sept ans. Attirée par les moves excitants et par une B-girl locale qui défiait une scène dominée par les hommes, elle a rapidement laissé son empreinte avec des mouvements d'une puissance venue d'ailleurs, et une musicalité, tout comme un flown extraordinaires. Son père, qui constata sa façon systématique de concevoir ses actions, la nomma à juste titre Logistx. Alors qu'elle perfectionnait ses aptitudes, elle a appris des styles de hip-hop et de danse de rue avec des chorégraphes californiens renommés de Californie. Son style est une fusion de nombreux genres particuliers, avec notamment son combo rapide de coups de pied "figure-four 90".

Élevant le breaking des cyphers de la rue vers des plateformes à la résonance internationale comme des salles de théâtre bondées, des émissions de télévision et des scènes respectées, Logistx utilise sa façon de danser pour s'attaquer aux problèmes de société, promouvoir l'égalité et honorer ses racines, tout comme ses sentiments. Ses prouesses pendant les battles ont étincelé pour la première fois en 2018, lorsqu'elle a remporté la compétition Silverback Open B-Girl en solo à Philadelphie. S'en est suivi des victoires à Singapour, au Radikal Forze Jam et plus important encore, à la finale mondiale 2021 du Red Bull BC One à Gdansk, en Pologne, le tout à l'âge de 18 ans.

L'ascension fulgurante de Logistx, cependant, contredit les défis qu'elle a rencontré. Pour elle, le breaking est une expérience spirituelle, une façon cathartique d'expier les traumatismes et épreuves du passé. Lorsqu'elle danse, elle se sent comme chez elle, indépendante et telle une super-héroïne, puisant sa force et sa résilience dans l'essence même de cet art, né dans la lutte. Maintenant professeure respectée dans le sud de la Floride, elle utilise sa plateforme pour sensibiliser à la santé mentale et soutenir les centres, qu'ils soient à but non lucratif ou de proximité. Alors qu'elle continue d'élargir ses connaissances en danse, chorégraphie, art et musique, elle espère inspirer d'autres à poursuivre leurs passions et souhaite concourir dans la catégorie breaking aux Jeux de Paris 2024.

For Logistx breaking is a spiritual journey of empowerment © Jesus Presinal/Red Bull Content Pool Quand je danse, je me sens comme une super-héroïne. Je me sens forte et puissante. Logistx

04 India

La B-Girl India pendant la Legit Blast © Little Shao

Crews: Heavyhitters et Hustlekidz

Pays : les Pays-Bas

Danse depuis : 2014

Championne 2022 du Red Bull BC One

La championne en titre du Red Bull BC One ? C'est la B-Girl India, originaire de La Haye, aux Pays-Bas. Puisant dans la confiance qu'elle a gagnée en jouant au football dans sa danse, India a échangé les cours de hip-hop contre le breaking à l'âge de sept ans, avide d'aventures plus excitantes. Se donnant sans peur dans les mouvements de puissance les plus compliqués, elle est rapidement apparue comme une présence dynamique dans la scène breaking. Malgré un début fougueux, India a reconnu plus tard le besoin de ralentir et de faire évoluer son breaking, en affinant sa musicalité et son style top rock.

Actuellement, India est une fière membre des crews Heavyhitters et Hustlekidz, allant chercher l'inspiration chez ses collègues breakers comme la B-Girl portugaise Vanessa ou le B-Boy néerlandais Menno . Son style unique ne s'articule pas autour d'un seul mouvement, mais d'une approche complète - puissante, créative, dynamique et méticuleuse, illustrée par son combo, balayage de la tête et glissement vers l'arrière. 2022 a marqué son intégration dans les événements de haut niveau, avec une arrivée impressionnante en demie-finale au concours Outbreak et à sa victoire au Red Bull BC One.

Les yeux d'India sont désormais rivés vers les Jeux de 2024, tandis qu'en plus de la piste de danse, elle savoure le temps qu'elle passe avec ses amis et sa famille, son père étant son plus grand fan et sa mère, une talentueuse danseuse de bachata, une grande admiratrice. India envisage un avenir où elle combine son amour pour les voyages et son amour pour le breaking et espère transmettre tout son savoir à la prochaine génération.

India won the Red Bull BC One World Final 2022 in New York City © Little Shao/Red Bull Content Pool Ne soyez pas timide. Si ça plante, essayez encore. Continuez. Ne laissez jamais tomber et donnez tout. India

Regardez en replay la B-Girl India affronter la teneuse en titre Logistx pendant la finale 2022 du Red Bull BC One. Ça se passe à 03:33:55.

Red Bull BC One World Final 2022 en direct Regardez en direct des danseurs venus des quatre coins de la planète s'affronter pour devenir champions du monde de breaking à New York, berceau du hip-hop.

05 Ayumi

5 minutes Kill vs Ayumi – Round de 16 Les top b-boys – et une b-girl – s'affrontent dans un un contre un pour arriver à la prochaine étape.

Crew: Body Carnival

Pays : Japon

Danse depuis : 2004

En 2017, première b-girl en compétition lors du Red Bull BC One

Même si la B-Girl japonaise Ayumi n'est pas championne du Red Bull BC One, c'est quand même elle qui détiendra à jamais le titre de première dame du tournoi. En 2018, elle était l'une des concurrentes invitées à la finale mondiale du Red Bull BC One, et elle était la seule breakeuse à y participer.

B-girl chevronnée de Kyoto et membre de l'équipe de Body Carnival, cette ancienne institutrice de maternelle a commencé son histoire avec le breaking en 2004. Elle a habilement jonglé avec sa carrière de danseuse et d'enseignante, se servant de son expérience dans l'enseignement pour améliorer ses compétences en danse.

Malgré une timidité maladive, Ayumi a vu sa personnalité changer avec la danse. Elle fait l'aller-retour entre ses vies parallèles - institutrice le jour et perfectionnant ses compétences de breaking la nuit, tout en voyageant avec son crew ou en solo pour concourir partout dans le monde. Elle et son crew Body Carnival sont reconnus en matière de créativité et de caractère.

Judge Ayumi performs on the Red Bull BC One stage © Little Shao Pour moi, danser, c'est tout. Je travaille à mi-temps en tant qu'institutrice mais je danser aussi énormément, et j'adore faire les deux. Ayumi

