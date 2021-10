FUT 22 : les meilleures cartes Héros FUT

Le collectif est un élément clé ici. Si vous prenez Mario Gomez, par exemple, il obtient un lien vert avec tout le monde en Bundesliga, mais il ne fonctionne pas comme une icône et n'obtient pas un lien vert avec les joueurs d’autres nations et d’autres ligues. Cela devrait donner des possibilités intéressantes de constitution d'équipes.

