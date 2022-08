Les meilleures cartes de NBA 2K22 MyTeam

La star slovène des Mavericks a eu une sacrée année sur MyTeam. Sa carte Power Within a partagé pendant de nombreuses semaines le top 1 du ranking au côté de la Out of Position de Michael Jordan. L’arrivée de ses nouvelles cartes lors de la saison 8 était donc très attendue et celà n’a pas déçu. Si la End Game est moins opti à cause de son shoot notamment, la carte Mystic (qui ne vaut rien en MT) est vraiment excellente et sa seconde carte Invincible est tout simplement une des top 3 du jeu final, et ce qui se fait de mieux en poste 1. Grosse défense, énorme dribble, shoot redoutable et facile à maîtriser, notamment à trois points… Sa capacité à jouer ailier vous offre la possibilité de jouer small ball avec un MJ meneur, un Kawhi ou un Harden arrière et Lulu pour un festival de trois points. Il est moins slasher que certains, mais tellement plus complet.