Les 8 meilleures chaussures pour le VTT cross-country

réside dans le système de serrage. Les chaussures les moins chères disposent de straps en Velcro, alors que les plus sophistiqués sont équipés du fameux système de serrage Boa. La règle est simple: plus c’est cher, plus le système de serrage est précis.

Vous débutez dans le cross-country ? La rideuse pro Emily Batty explique tous les détails de la discipline et les différences entre le VTT XCC et XCO.

Vous avez un budget serré ou vous débutez ? La Rockrider XC100 de Décathlon fait partie des chaussures au meilleur rapport qualité/prix. Le serrage est sécurisé par 3 straps en Velcro. La languette est perforée pour une meilleure aération. La semelle en nylon ne donne pas le même niveau de transfert d’énergie que les chaussures en fibre de carbone, mais elles sont plus confortables pour la marche car plus flexibles.

