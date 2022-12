Les 7 meilleures compétitions de surf au monde

est le spot où sept des dix plus grandes vagues jamais surfées ont été enregistrées. Il est rare que les conditions soient réunies pour surfer, et encore plus rare qu'elles durent suffisamment longtemps pour organiser une compétition. Mais cela se produit généralement une fois par saison, entre janvier et avril. Lorsque l’alerte est donnée, les concurrents ont environ vingt-quatre heures pour se rendre au Portugal avec leurs équipes et surfer cet événement,

La Vans Triple Crown of Surfing est une compétition de longue date qui se déroule tout au long de l'hiver sur la côte nord d'Oahu depuis 1982. Elle couronne le meilleur surfeur à partir d'une combinaison d'événements à Pipeline, Sunset et Haleiwa, où se trouvent les meilleures et les plus puissantes vagues du monde. En 2020, le format de l'événement a changé, et plutôt que d'organiser trois jours de contests, les surfeurs soumettent deux vidéos sur chaque vague. Ce nouveau format permet d'augmenter le nombre de participants et de donner plus d'occasions aux surfeurs hawaïens de participer.