Voici les 7 meilleures courses aventure de la planète

L'événement de cette année réunira certainement les meilleurs athlètes multisports et d'endurance du monde. Le parcours est un véritable défi, avec une première journée éprouvante qui doit être gérée avec soin et des disciplines mystères révélées peu avant le début de la course.

Connue sous le nom de "The Last Wild Race" pour une très bonne raison, la Patagonian Expedition Race est un événement épique considéré par beaucoup comme le défi ultime. Avec pour terrain de jeu les fjords, les glaciers et les montagnes de la Patagonie chilienne.

