Le principe des courses verticales est simple : il faut courir en montée sur une distance donnée, le plus vite possible. Tout simplement. Le format de compétition le plus répandu ? Le kilomètre vertical, qui consiste (évidemment) à avaler un dénivelé positif de 1000 mètres à flanc de montagne.

Avec les mains et les pieds © guillemcasanova.com

Ceci dit, d'autres formats tout aussi cools existent, comme celui du Red Bull 400 , dont la prochaine édition française aura lieu à Courchevel le 10 juillet 2021 (les inscriptions sont toujours ouvertes). Le principe ? courir 400 mètres sur un tremplin de ski ou sur des collines dont la pente peut atteindre 35 %. Mais il ne s'agit pas de la seule institution du genre. Des séries d'épreuves comme celles du Vertical World Circuit - sur lesquelles vous vous tirez la bourre jusqu'au sommet des plus grands gratte-ciels de la planète - attirent toujours plus d'aficionados.

Rémi Bonnet, le chamois suisse © Damien Rosso/Red Bull Content Pool

Avec l'aide du Suisse Rémi Bonnet , l'un des plus grands spécialistes de la discipline, nous avons donc listé quelques uns des meilleurs events à tenter au moins une fois dans sa vie.

Dans les courses verticales, le coureur qui a le meilleur moteur gagne. C'est un effort court mais très intense. Rémi Bonnet

1. Le Kilomètre Vertical de Fully

Sur les rails du funiculaire © Johann Conus/Wikimedia Media Commons

Lieu : Fully, Alpes Valaisannes, Suisse

Longueur : 1920m

Dénivelé : 1000m

Hauteur du sommet : 1500m

Pourcentage de pente : 52 %

Oui, cette course mythique est courte et ne fait qu'un peu moins de deux kilomètres, mais attendez-vous à un gros challenge. Sa particularité ? Un parcours construit sur les rails d'un ancien funiculaire à boucler en contre-la-montre, étroitesse oblige.

"J'ai fait cette course environ six fois", explique Rémi Bonnet. "Tous les 100m, il y a un drapeau qui vous indique où se trouve la ligne d'arrivée. La foule est massive et vous donne des ailes. Sur les 300 derniers mètres, vous avez l'impression de participer au Tour de France."

Sachez-le : un temps inférieur à 30 minutes est considéré comme une (très) bonne performance à Fully. Le record actuel - établi par l'Italien Philip Gotsch en 2017 - est d'ailleurs de 28 minutes et 53 secondes.

2. La Verticale du Grand Serre

Lieu : Cholonge, Rhône-Alpes, France

Longueur : 1811m

Dénivelé : 1000m

Hauteur du sommet : 2141m

Pourcentage de pente : 55 %

Le Grand Serre est tout simplement le kilomètre vertical le plus raide du monde, avec une pente moyenne de 55 %. Heureusement, la beauté du paysage alpin qui vous est offert à l'arrivée compense largement l'effort fourni.

Le record actuel est d'ailleurs détenu par Rémi Bonnet, avec un temps de 30 minutes et 13 secondes établi en 2018. Soit 12 secondes de moins que la référence précédente, signée Kilian Jornet. "Dans le Grand Serre, la pente est incroyable et en plus il y a de l'herbe, cela rend la course encore plus difficile", explique le coureur suisse. Pourquoi faire simple, hein...

3. Les KM de Chando

Lieu : Chandolin, Valais, Suisse

Longueur : 7700m

Dénivelé : 1916m

Hauteur du sommet : 2716m

Pourcentage de pente : 25 %

À Chandolin, on ne court pas un, mais deux kilomètres verticaux. Le dénivelé n'étant pas très important, la course s'étale sur sept bornes. Les meilleurs coureurs parviennent à atteindre le sommet en une heure et 15 minutes environ, et le seul homme à être passé sous la barre des 1 heure et 10 minutes n'est autre que Rémi Bonnet, avec un temps d'1 heure et 9 minutes établi en 2018.

Il nous explique d'ailleurs les spécificités du terrain : "Ce n'est pas très raide au début, mais la deuxième partie est beaucoup plus difficile. Vous devez être un coureur complet pour y être performant." C'est noté, champion.

4. Le BEI K3

Rémi Bonnet écrasant la concurrence au K3 2017 © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Lieu : Susa, Piémont, Italie

Longueur : 9700m

Dénivelé : 3036m

Hauteur du sommet : 2716m

Pourcentage de pente : 30 %

Il n'existe qu'une seule course de triple kilomètre vertical au monde : la BEI K3 (anciennement connue sous le nom de Red Bull K3 ). Cette course basée en Italie voit les concurrents s'attaquer à une montée verticale de 3036 mètres sur une distance de 10 kilomètres. Une folie.

Partant du centre ville de Susa, dans le Piémont, les concurrents grimpent jusqu'à l'arrivée au sommet du Monte Rocciamelone ( logée à 3538 mètres d'altitude) sur un parcours alternant entre roche glissante et portions herbeuses.

Les règles de cette course sont un peu particulières, puisqu'elles ne permettent pas à tous les concurrents d'atteindre le sommet. Des checkpoints éliminatoires sont en effet situés à chaque kilomètre vertical, et les coureurs les moins rapides sont priés de s'arrêter. Difficulté oblige, seuls 20 % des coureurs inscrits sur la liste de départ (400 en 2019) parcourent le dernier kilomètre. Autant dire que la baston y est rude.

Par ailleurs, le record actuel est détenu par le Suisse Martin Anthamatten, avec un temps d'1 heure, 58 minutes et 53 secondes établi en 2018.

5. La Limone Extreme Vertical

Lieu : Limone sul Garda, Brescia, Italie

Longueur : 3700m

Dénivelé : 1080m

Hauteur du sommet : 1140m

Pourcentage de pente : 31 %

La particularité du Limone Extreme Vertical ? La course démarre en fin de journée, et la plupart des participants terminent en pleine nuit.

La ligne de départ est quasiment située au niveau de la mer, avant que le parcours ne monte ensuite le long d'un sentier spécialement "nettoyé" et balisé jusqu'au sommet. La partie finale comporte deux petites descentes, et les athlètes doivent également passer au-dessus de chutes d'eau surplombant un joli lac. Mais attention : le terrain est rocailleux, et donc particulièrement glissant.

"Vous pouvez profiter d'un incroyable coucher de soleil au sommet, et lorsque le gagnant arrive, il y a un feu d'artifice", explique Rémi Bonnet. "C'est assez impressionnant. La dernière partie de la course est très technique et vous aurez besoin de faire appel à vos mains pour terminer."

6. La Manitou Incline

Il a l'air de faire chaud sur la Manitou Incline © Flickr CC/U.S. Army Space and Missile Defense Command

Lieu : Manitou Springs, Colorado, États-Unis

Longueur : 1400m

Dénivelé : 615m

Hauteur du sommet : 2616m

Pourcentage de la pente : 41 %

La Manitou Incline n'est pas un événement officiel, mais son parcours mythique mérite d'être essayé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a été construit sur d'anciennes voies ferrées, emportées par un éboulement en 1990. Les rails ont été retirés, mais les traverses de chemin de fer sont restées, sous la forme d'un escalier massif. Et chaque année, des milliers de touristes gravissent ses 2744 marches pour profiter d'une pause Red Bull avec vue imprenable sur le Pike Peaks.

"Les marches n'ont pas toutes la même taille, et il est donc très difficile de trouver un rythme", explique Bonnet en évoquant une ascension bouclée par la légende Jornet en 18 minutes et 30 secondes seulement. Un temps de martien.

7. Le Red Bull 400

La nouvelle saison du Red Bull 400 s'annonce épique

Lieu : 19 lieux différents à travers le monde

Longueur : 400m

Dénivelé : 140m

Pourcentage de pente : 35 %

400 mètres en montée, c'est faisable. Mais sur un tremplin de saut à ski, le défi devient quasi-surhumain. Et c'est bien pour ça que le Red Bull 400 - né en Autriche en 2011 et désormais organisé aux quatre coins du globe - vaut le détour.

Pyeongchang: le spot coréen du Red Bull 400 © Daebong Kim/Red Bull Content Pool

Les athlètes qui le tentent viennent d'horizons sportifs très différents. Parmi les participants célèbres des dernières éditions, on trouve notamment le skieur de fond norvégien Petter Northug , le nageur américain Ryan Lochte ou encore la multiple championne du monde de course en montagne Andrea Mayr .

Mais, il n'est pas évidemment pas obligatoire d'être champion du monde, ni coureur pro, pour participer aux courses. Les amateurs sont vivement encouragés à s'inscrire, mais une bonne préparation s'impose pour espérer devenir le nouveau Thibaut Baronian , triple vainqueur de l'épreuve à Courchevel.

Après l'effort, le réconfort © Dom Daher/Swatch/Red Bull Content Pool

8. Le kilomère vertical de Zegama-Aizkorri

Les fans au plus près de Kilian Jornet lors de la course Zegama-Aizkorri © fotorunners.es/Félix Sánchez

Lieu : Zegama-Aizkorri, Gipuzkoa, Pays basque, Espagne

Longueur : 3000m

Dénivelé : 1015m

Hauteur du sommet : 1520m

Pourcentage de pente : 20 %

La double particularité de Zegama-Aizkorri ? Sa foule, toujours nombreuse, et sa météo ultra-capricieuse, qui fait de ses pentes glissantes et boueuses un véritable parcours du combattant.

Sachez-le : seuls les meilleurs y brillent, comme Rémi Bonnet. Et même eux ont besoin du soutien des spectateurs pour boucler l'affaire : "Le public est fou ici. C'est un grand événement pour cette région, donc les gens sont au rendez-vous pour vous soutenir. C'est génial."

9. La Vertical Race du One World Trade Center

Une course qui donne le tournis © Ian Coreless

Lieu : New York, États-Unis

Hauteur : 546m

Longueur : 382m

Étages : 104

Marches : 2226

Oui, un gratte-ciel est un spot étrange pour une course verticale, mais cela n'a pas empêché le Vertical World Circuit d'organiser une série de courses dans les escaliers des buildings les plus emblématiques du monde, comme le One World Trade Center à New York, la tour Broadgate à Londres ou encore le Jumeiras Emirates à Dubaï.

La compèt du One World Trade Center est extrêmement populaire, et des coureurs du monde entier tentent d'y battre le record détenu par le Polonais Piotr Lobodzinski, un homme qui a grimpé les 2226 marches du bâtiment en 12 minutes et 5 secondes seulement. Oui, on parle d'un ascenseur humain.

