VTT : les plus grandes courses en mass-start

, c'est un spot de rêve sur la Côte d’Azur, 250 riders, une piste de 5,2 km mêlant sous-bois et chemin de terre et un objectif simple : rouler le plus vite possible sans se faire rattraper (ou du moins, le plus tard possible) par les champions du monde de VTT descente,

En 20 ans d’existence la Mountain of Hell est parvenue à se hisser parmi les plus grandes et célèbres courses de VTT au monde. Avec ses 25 kilomètres de piste, ses 2500 mètres de dénivelé positif et son cadre hallucinant au coeur de la station des Deux Alpes (Isère), la course regroupe jusqu’à 1000 riders de toutes nationalités, prêts à tout pour passer la ligne d’arrivée en premier. En deux décennies, le glacier des Deux Alpes a parfois été le théâtre de nombreuses courses restées dans les annales du bike. La dernière date de 2019, marquée par une impressionnante chute collective au début de la course et remportée pour la deuxième fois consécutive par Kilian Bron après 30 minutes d’une course folle, à découvrir ci-dessous.

