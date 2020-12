L'Islande est un véritable paradis pour tous ceux qui aiment l’aventure en deux roues. Des vastes glaciers blancs aux déserts de sable noir, des fjords accidentés aux champs de lave, l'Islande est l'un des endroits les plus sauvages de la planète. La population y est clairsemée et un réseau de chemins et de routes non goudronnés traverse tout le pays. De quoi en faire une destination de rêve quand on parle de bikepacking.

Si vous ne connaissez pas le principe de cette discipline , il s’agit principalement de faire du vélo en transportant sur votre deux roues votre équipement pour la nuit, votre nourriture et vos ustensiles de cuisine. Le bikepacking peut se faire avec n’importe quel vélo, mais le meilleur est sans aucun doute le gravel ou un cross-country.

En août 2020, la la rideuse VTT professionnelle Emily Batty s'est rendue en Islande avec son mari, Adam Morka, son frère aîné, Eric Batty et le célèbre photographe de sports extrêmes Chris Burkard pour entreprendre une expédition de bikepacking à travers le pays. Ils ont traversé l’île d’ouest en est à travers certains des paysages les plus reculés d’Islande, en empruntant principalement des routes non goudronnées. Une aventure qui s’est déroulée sur plusieurs semaines et près de 975 km.

Sur leur chemin, ils ont accumulé pas moins de 12 200 mètres de dénivelé positif, et sont passés par des cols, ont traversé des glaciers des fjords, ont roulé à proximité de sources d'eau chaude et sur des paysages volcaniques qui ont fait la réputation de l’Islande.

Un spot incroyable en Islande © Toby Cowley/Red Bull Content Pool

Chaque jour de l'expédition a amené son lot de souvenirs époustouflants et de panoramas à couper le souffle. Mais certains ont gardé une place bien précise dans la mémoire et le cœur de Batty. Alors si vous aussi voulez expérimenter le bikepacking en Islande, voici les quatre des destinations préférées de la rideuse.

1. Landmannalaugar

Même si ce lieu ne figurait pas sur le trajet prévu par l’équipe, Batty et ses acolytes ont tout de même fait un détour pour s'y rendre. Landmannalaugar est un situé à seulement 180 km à l’est de la capitale islandaise Reykjavik, dans la région des hauts plateaux du sud de l’île.

Landmannalaugar, Islande © Alexandre Deschaumes

Le coin est réputé pour ses nombreuses sources chaudes naturelles et ses itinéraires de randonnée de renommée internationale sur les montagnes de rhyolite. Une roche volcanique qui offre diverses nuances de rouge, rose, vert, or et bleu. De quoi sublimer une aventure en bikepacking.

Les sentiers bien indiqués de Landmannalaugar conviennent bien aux cyclistes et offrent un large éventail de terrains vallonnés et ludiques avec des paysages à couper le souffle. Cette destination est également traversée par le célèbre sentier Laugavegur, un itinéraire de 232 km qui relie Landmannalaugar à l'imposante cascade de Skogar.

Skogafoss mérite le détour © Getty

La région de Landmannalaugar est située autour d'une large vallée, peuplée de seulement 78 âmes. Un magasin pourra vous fournir les denrées nécessaires à votre voyage et vous pourrez également vous baigner dans une source d’eau chaude naturelle.

2. Les fjords de l'Est

Batty et son groupe ont débuté leur périple dans le petit village de Dalatangi sur la côte nord des Fjords de l'Est. Là-bas, le phare de Dalatangi est un monument spectaculaire qui surplombe l'océan Atlantique Nord. L’équipe a ensuite suivi un sentier accidenté, escarpé et étroit le long des côtes et des fjords pour atteindre Hallormstadukskogur, la plus grande forêt d'Islande.

Préparez-vous à grimper © Adam Morka

La région des Fjords de l'Est de l'Islande est un tronçon de 120 km qui longe la côte. Il est relié par des superbes routes de graviers, avec de petits villages de pêcheurs parsemés le long du chemin.

La région est souvent contournée par les touristes en raison de son éloignement de la capitale et n'abrite que 3,2% de la population de l’Islande. Elle est donc parfaite si votre aventure à vélo idéale implique des paysages sauvages et accidentés avec une faible densité de population. Préparez-vous à des montées abruptes. Mais vous serez récompensé par la vue superbe au sommet des montagnes.

Vue sur le fjord © Adam Morka

3. Les fjords de l'Ouest

La dernière partie de cette aventure en bikepack a conduit Batty et ses coéquipiers à travers la région des Fjords de l'Ouest. C’est la zone la plus ancienne de l'Islande, avec des montagnes imposantes, des falaises abruptes, un littoral déchiqueté et des cols de montagne sans fin à gravir.

Emily Batty roule près des fjords islandais © Adam Morka

La route de Hvammsjfordur à Djupifjordur qui mène ensuite à Bjartangar vous conduira à travers ce paysage en empruntant souvent des chemins blancs le long de vastes fjords. Ces étendues d'eau étroites et profondes se prolongent loin à l'intérieur des terres. Elles sont entourées de falaises verticales, creusées par l'action d'anciens glaciers qui ont fondu depuis longtemps. De longues sections raides et techniques de route de graviers précèdent des routes plus lisses et faciles.

C’est l’une des régions les plus reculées de l'île. Le tourisme n’y est pas très développé. Pourtant, l’endroit est un véritable joyau caché, un paradis pour le gravel et le VTT qui ne demande qu’à être découvert. Ne manquez pas la cascade Dynjandi et la plage de Rauðasandur, bordée de sable rouge et doré qui contraste avec le sable noir de la plupart des plages islandaises.

4. Húnavatnshreppur

Emily Batty avait opté pour un VTT pour cette aventure © Adam Morka

Cette région du nord-ouest de l'Islande est l'endroit où les montagnes et les fjords font progressivement place à une vaste et haute toundra parsemée de lacs scintillants et d'anciens glaciers. Seules 409 personnes vivent dans la région.

Bien que cette ville soit éloignée de tout et que la population soit faible, la municipalité de Húnavatnshreppur référence plusieurs hôtels ainsi qu’une longue liste d'attractions historiques et culturelles. Les musées présentent les habits traditionnels islandais alors que des magasins vendent l’emblématique pull du pays. Le coin fourmille de nombreux chemins et de routes gravillonnées, parfaits pour les explorer à vélo. Plus qu’une simple halte, Húnavatnshreppur est peut-être votre camp de base pour votre prochaine aventure.