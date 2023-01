Qui sont les meilleures grimpeuses du monde ?

Il y a 25 ans, Lynn Hill émerveillait le monde de l’ escalade . À une époque où ce sport est largement dominé par les hommes, elle réussit l’exploit de gravir à mains nues (et sans corde) les 900 mètres de haut du tant redouté mur d’El Capitan, dans le parc national de Yosemite. Une performance d’autant plus impressionnante qu’elle n’est pas uniquement la première femme à avoir grimpé El Capitan… Mais la première personne tout court. Son ascension prouve que la roche est un très bon moyen de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité.

“Quelles que soient nos différences physiques, avec un bon mélange de vision, de volonté et d’efforts, n’importe quelle ascension est possible”, déclare-t-elle. “Petit ou grand, homme ou femme, les rochers sont des supports très objectifs qui peuvent être librement interprétés par tous”.

Depuis ce jour, Lynn Hill a inspiré bon nombre de femmes à suivre son exemple et à repousser leurs limites pour se faire une place parmi les meilleurs grimpeurs du monde. Voici notre sélection, des légendes de la discipline à la nouvelle génération.

Junko Tabei

Nationalité : Japonaise

Junko Tabei a été la première femme à grimper le Mont Everest © Jaan Künnap

Junko Tabei était plutôt une alpiniste, et non une grimpeuse… Ce qui ne l’a pas empêché de se démarquer, bien avant que Lynn Hill ne monte la paroi d’El Capitan, en devenant la première femme à rallier le sommet de l’Everest en 1975 . Enfant fragile, elle grandit à une époque où les stéréotypes de genre sont omniprésents et restrictifs. Elle devient malgré tout une pionnière de l’alpinisme et fonde en 1969 le “Climbing Club” car de nombreux hommes refusent de grimper avec elle.

C’est avec une équipe entièrement composée de femmes japonaises qu’elle gravit pour la première fois le sommet de l’Everest (et échappe de peu à une avalanche mortelle). “Je me fichais d’être la première femme à grimper l’Everest, j’ai juste gravi une montagne”, explique-telle. “C’est surtout l’environnement autour de moi qui a énormément changé car j’étais la première femme”.

En 1992, soit un an avant que Lynn Hill ne grimpe The Nose, Tabei coche le dernier des Sept Sommets (de la liste de Messner), et devient définitivement l’une des plus grandes alpinistes de l’histoire.

Lynn Hill

Nationalité : Américaine

Lynn Hill sur El Capitan pour Google Maps en 2015 © Google Maps

Pionnière de l’escalade dans les années 1980 et 1990, Lynn Hill est la première femme à réellement marquer les grands murs de son empreinte. Et quelle empreinte ! Elle est la première à monter The Nose, situé sur El Capitan.

“Je ne me souviens pas avoir reculé devant quelconque ascension. J’ai toujours essayé de m’aventurer sur des chemins qui requièrent de prendre des risques”.

Hill n’a que 14 ans quand elle se met à la pratique de l’escalade et il ne lui faut que 4 ans pour réussir la voie la plus difficile réalisée par une femme, l’Ophir Broke dans le Colorado, notée 7c (5.12d). En 1993, elle grimpe The Nose , en 4 jours et réussit l’exploit de le faire en une seule journée une année plus tard. Ces ascensions en font une star planétaire et lui permettent notamment d’apparaître dans le magazine Sports Illustrated et dans l’émission de David Letterman aux États-Unis.

Catherine Destivelle

Nationalité : Française-Algérienne

Catherine Destivelle (à gauche) & Jeff Lowe avant leur ascension de l’Eiger © Principal Media LLC

Pendant que Lynn Hill établit des records en Amérique, Catherine parcours les sommets d’Europe et devient, en 1992, la première femme à grimper l’Eiger en solo. Une performance qu’elle réalise en moins de 15 heures.

Catherine fait ses premières armes à Fontainebleau et dans les Alpes, devenant l’une des alpinistes les plus prolifiques. Parmi ses nombreux faits d’armes, on compte notamment la paroi des Choucas à Buoux et les tours de Trango au Pakistan. Mais ce n’est réellement qu’avec son ascension en solo de l’Eiger qu’elle gagne le respect de ses pairs.

“Après les tours Trango, certaines personnes ont dit que c’était Jeff (son compagnon alpiniste) qui avait mené de bout en bout”, se remémore-t-elle. “Ce n’était pas vrai, mais à l’époque, les gens disaient encore “tu es une fille, donc tu es deuxième”. C’est aussi pour cela que j’ai fait l’Eiger en solo, pour qu’il n’y ait plus aucun doute”.

Beth Rodden

Nationalité : Américaine

Beth Rodden a commencé à se faire un nom sur la scène de l’escalade de grosses parois à Yosemite dans les années 1990 et est par la suite devenue l'une des rockstars de la grimpe.

À l’origine plus tournée vers l’escalade de compétition, elle se met à l’outdoor après un passage au Parc d’État de Smith Rock, dans l’Oregon. Elle y rencontre alors Lynn Hill et gravit la voie “To Bolt or not to Be”. Hill détecte son potentiel et l’invite à la rejoindre pour grimper à Madagascar. Une fois de retour aux États-Unis, elle revient sur les murs de Yosemite et rencontre Tommy Caldwell , un autre prodige de l’escalade, avec qui elle forme le couple le plus connu de la discipline.

En 2000, ils sont les premiers à emprunter la voie Lurking Fear sur El Capitan mais, après un enlèvement au Kyrgyzstan, ils s’éloignent pendant un an du monde de l’escalade. En 2005, ils deviennent, après Lynn Hill, les deuxièmes et troisièmes à grimper The Nose sans assistance.

“Escalader The Nose était le rêve d’une vie”, déclare-t-elle. “J’ai commencé l’escalade l’année où Lynn l’a fait. Dans toutes les compétitions, toutes les salles de sport où j’allais, j’avais un poster d’elle qui disait “C’est parti, les gars”. Avant même de connaître El Capitan, je me disais “Oh, je veux être comme elle”.

En 2008, Rodden emprunte la voie la plus difficile de Yosemite (8c+ / 5.14c), une performance inédite, même Ron Kauk. Renommée Meltdown, cette voie n’a jamais été grimpée depuis. Pour plus d’informations sur Beth Rodden, allez voir ses liens particuliers avec Tommy Caldwell et sa tentative d’ascension du Dawn Wall .

La nouvelle génération

Sasha DiGiulian

Nationalité : Américaine

Sasha DiGiulian © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Souvent décrite comme l’une des meilleures grimpeuses au monde du moment, Sasha DiGiulian a plus de 30 premières ascensions féminines à son actif et 8 premières ascensions notables.

Inspirée par Lynn Hill, elle commence l’escalade à l’âge de 8 ans et devient à 18 la troisième femme, après l’Espagnole Josune Bereziartu et la Française Charlotte Durif à escalader une voie 9a (5.14d) dans les gorges de la Red River au Kentucky.

“Les premières ascensions, notamment féminines, sont des moments historiques de notre sport”, explique-t-elle. “Clairement, ce serait idéal que les femmes puissent faire plus de premières ascensions”.

C’est exactement ce que fait Sasha en parcourant le monde pour cocher des grandes ascensions à sa liste, comme le Magic Mushroom sur la face Nord de l’Eiger en Suisse en 2015 et la toute première du Misty Wall à Yosemite en 2017.

Margo Hayes

Nationalité : Américaine

En étant la première femme à escalader La Rambla en février 2017, une voie située en Espagne notée 9a+ (5.15), Margo Hayes a mis la barre très haute. Son record a tenu 9 mois avant d’être battu par Angela Eiter avec une hauteur cotée à 9b (5.15b).

Hayes découvre l’escalade à l’âge de 10 ans avec l’équipe ABC de Boulder (Colorado) après avoir fait de la gymnastique à un niveau national. Durant l’année qui la mène à la performance de la Rambla, elle en profite pour escalader des voies notées 5.14 et plus.

“Quand je me suis attachée à la paroi de la Rambla, j’ai été surprise par le flot d'émotions", dit-elle. “J’ai tout de suite commencé à pleurer. Je pense que c’était un mélange de joie et d’incrédulité. Je n’oublierai jamais ce moment”.

Pour dompter la Rambla, Margo Hayes a étalé ses 17 tentatives sur 7 jours. Une fois le mur gravi, elle s’est lancée dans l’écriture de son autobiographie.

Janja Garnbret

Nationalité : Slovène

Si elle est avant tout une grimpeuse de compétition, Janja Garnbret a marqué l’outdoor de son empreinte en escaladant les 360 mètres de la tour de la station électrique de Trbovlje aux côtés de son compatriote Domen Skofic.

Depuis qu’elle s’est éloignée du circuit des championnats du monde IFSC, le potentiel de Janja semble presque illimité. Après tout, elle est la seule grimpeuse à être restée invaincue sur toute la durée d’une saison et a semblé intouchable aux JO de Tokyo lorsqu’elle a remporté la première médaille d’or de l’histoire de son sport.

Angela Eiter

Nationalité : Autrichienne

Angela Eiter se prépare pour son ascension de la Plata de Shiva © Javipec/ASP/Red Bull Content Pool

La féroce compétitrice Angela Eiter se retrouve sur le devant de la scène en 2017 lorsqu’elle devient la première femme à grimper une voie notée 9b (5.15) sur la Plata de Shiva. Un niveau de difficulté seulement dépassé par les deux grimpeurs Adam Ondra et Chris Sharma .

“Je suis très fière que les femmes cassent les codes et repoussent leurs limites toujours plus loin”, affirme-t-elle. “Il y a tellement d'athlètes féminines impressionnantes dont on peut s'inspirer, et tellement de nouvelles qui font maintenant des ascensions révolutionnaires."

Angela débute l’escalade à l’âge de 11 ans, remporte son premier titre mondial à 17 ans et escalade sa première voie 8c+ (5.14d) en 2014, Claudio Café, à peine âgée de 21 ans. En 2014, elle élève encore plus son niveau et termine Hades et Big Hammer, deux voies 9a (5.14d) situées dans son Autriche natale. Elle réitère l’exploit sur l’Era Vella en Espagne l’année suivante, durant sa préparation pour la Planta de Shiva.

Ashima Shiraishi

Nationalité : Japonaise - Américaine

Ashima Shiraishi grimpe à Flatanger en Norvège © Brett Lowell

Plus jeune de sa génération, Ashima Shiraishi a réalisé à seulement 13 ans la deuxième ascension féminine d'une voie 9a/9a+ (5.15d/5.15a). Elle est, à l’heure actuelle, considérée comme la meilleure jeune grimpeuse du monde.

Son histoire avec l’escalade débute lorsqu’elle a six ans à Central Park, sur le Rat Rock, avec son père. Rapidement, son talent exceptionnel lui permet de devenir la plus jeune grimpeuse à réussir une voie notée 8c+ (5.14c) dans les gorges de la Red River.

“J’ai toujours estimé que j’avais la même force que les garçons et je savais que j’étais capable de leur montrer”, explique Shiraishi. “C’est aussi ça, la beauté de l’escalade, on peut grimper n’importe quel type de voie et les filles peuvent montrer qu’elles déchirent à ça”.

En 2015, Shiraishi grimpe sa première 9a (5.14d) à l’Open Your Mind Direct. Durant la même année, elle franchit un cap en devenant la deuxième femme à escalader une voie 9a/9a+ (5.14d/5.15a) à Ciudad de Dios… Et nul doute qu’un jour elle sera la première à faire gagner quelques niveaux encore à la barre de l’escalade.

